«Ставка на милитаризацию»: в Европе стартовали масштабные учения Defender 23 под командованием США
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В субботу, 22 апреля, в континентальной Европе стартуют масштабные учения Defender 23 под руководством Соединённых Штатов. По данным пресс-службы Командования армии США в Европе и Африке, в манёврах примут участие около 8 тыс. американских военнослужащих и порядка 15 тыс. военных из более чем 20 стран — союзников и партнёров Вашингтона. Defender 23 будут способствовать увеличению поражающей способности НАТО, а также наращиванию боеготовности частей и подразделений «в комплексной, совместной многонациональной среде».
В Пентагоне пояснили, что в тренировках, помимо США, будут задействованы войска из Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Франции, Грузии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Косова, Молдавии, Черногории, Нидерландов, Северной Македонии, Польши, Румынии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.
«В фокусе этих ежегодных учений, которые длятся почти два месяца, — стратегическое развёртывание сил, базирующихся в США, задействование заблаговременно размещённых армейских запасов и оперативная совместимость с европейскими союзниками и партнёрами», — заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.
По её словам, в преддверии Defender 23 военная техника из США была переброшена в Испанию.
«В том числе речь здесь идёт приблизительно о 7 тыс. единиц военных средств, которые будут перемещены в Европу для учений, в сочетании с 13 тыс. единиц, взятых из заблаговременно размещённых запасов», — отметила Сингх.
Как говорится в пресс-релизе Пентагона, Defender 23 призваны продемонстрировать способность ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».
«Учения также демонстрируют стремление европейских наций увеличивать масштабы, потенциал и оперативную совместимость собственных вооружённых сил», — подчеркнули в ведомстве.
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Напомним, манёвры из серии Defender проходят ежегодно начиная с 2020-го. Так, в ходе учений Defender Europe 20 США планировали осуществить на тот момент самое масштабное за 25 лет развёртывание американского контингента в Европе, задействовав более 20 тыс. военных. Однако из-за набиравшей обороты пандемии коронавируса эти планы пришлось пересмотреть, и тренировки прошли в сокращённом варианте.
Впоследствии в учениях Defender Europe 21 приняли участие около 28 тыс. военных из 26 стран, тогда как к манёврам Defender Europe 22 привлекли более 8,6 тыс. военнослужащих.
Активность альянса
Стоит отметить, что, помимо Defender 23, США и другие страны НАТО за последние месяцы провели целый ряд учений близ российских границ.
Так, 7 февраля манёвры альянса Eagle Royal 23 с боевыми стрельбами стартовали в Румынии.
С 16 февраля по 17 марта натовские тренировки Arctic Forge 23 с участием военных США проходили в Финляндии и Норвегии. Их целью было заявлено наращивание военного потенциала и сотрудничества стран альянса в Арктике.
В ходе норвежских манёвров Joint Viking, прошедших в рамках Arctic Forge 23, около 930 солдат США присоединились к более чем десятитысячному контингенту из Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии и Великобритании. В ходе учений были отработаны совместные огневые работы и логистика ведения войны в Арктическом регионе.
Вдобавок США провели тренировки Dynamic Front 23 на полигонах в Германии и Дании. Предполагалось, что более 1,7 тыс. военнослужащих из 18 стран с 13 марта по 5 апреля пройдут обучение планированию огня, маневрированию в сложном ландшафте и боевой стрельбе.
Кроме того, в марте также стартовали натовские учения Griffin Lightning 23 в Литве. В том же месяце Польша, которая также входит в Североатлантический альянс, провела манёвры Zalew 23 на своей территории.
Позднее, 17 апреля, в Швеции начались крупнейшие за 25 лет учения Aurora 23 с участием государств НАТО. В тренировках планировалось задействовать 26 тыс. военных. Целью манёвров в Стокгольме называли отработку противодействия вооружённому нападению на скандинавское королевство.
Вместе с тем США и их союзники по НАТО также наращивают постоянное военное присутствие вблизи российских границ. В частности, для патрулирования воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы в Прибалтику были переброшены пять истребителей Eurofighter и 150 немецких военнослужащих. Также в Польше появился восьмой постоянный гарнизон Вооружённых сил США.
- Военная база НАТО в Польше
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«Информационно-психологическое давление»
С точки зрения аналитиков, учения Defender 2023 наряду с другими манёврами стран НАТО у границ России полностью соответствуют политике США по сдерживанию РФ.
«Они явно имеют антироссийскую направленность. Цель Соединённых Штатов — консолидировать своих союзников и синхронизировать их действия против России, а также в очередной раз продемонстрировать свою волю поддерживать Украину. Всё это — информационно-психологическое давление на РФ», — сказал в беседе с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.
При этом он усомнился в том, что после окончания Defender Europe 23 задействованная в них военная техника вернётся на свои базы.
«Скорее всего, она останется в Европе, как говорится, для повышения уровня безопасности стран — союзников США. Учения для американцев — это способ закрепиться на возможном театре военных действий и усилить свой контроль над Европой и над своими сателлитами», — сказал Блохин.
В свою очередь, директор Музея войск ПВО в Балашихе, военный эксперт полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с RT обратил внимание на потенциальную угрозу учений НАТО для России.
«Практически вся западная граница России будет охвачена манёврами альянса. НАТО идёт на такую эскалацию с учётом того, что в этот период может начаться контрнаступление ВСУ. Манёвры альянса, по сути, могут являться некой тыловой поддержкой украинским военным», — допустил эксперт.
По его мнению, учения НАТО определённо можно рассматривать как эскалацию напряжённости у российских границ.
«В ходе учений пройдёт комплексное использование всех вооружённых сил. Фактически это отработка боевых действий во всех средах, когда может быть задействована спутниковая информация в качестве разведывательной и использоваться киберпространство для передачи данных управления войсками», — пояснил аналитик.
Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в комментарии RT напомнил, что США и НАТО постоянно наращивают масштабы учений.
«Они всё время повышают планку. Здесь надо особо выделить то, что американцы перебрасывают в Европу значительные силы, увеличивая там свой контингент. Краткосрочная цель Вашингтона и других столиц стран Запада — оказать психологическое давление на Россию», — подчеркнул аналитик.
- Техника НАТО
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В то же время он полагает, что США и их партнёры всё же не хотят «ввязываться напрямую в вооружённый конфликт» с РФ, но их действия не всегда выверены и периодически провоцируют Киев на агрессивную активность, которая может привести к военному столкновению.
«Курс Вашингтона и его союзников по-прежнему связан со ставкой на милитаризацию, на масштабное, неоправданное использование военной силы как элемента давления на геополитического соперника в лице России. В этом американцы и их соратники заходят всё дальше. И такие масштабные учения как раз говорят о том, что в США и других странах НАТО превалируют милитаристские настроения. Это их попытка с помощью военной силы замаскировать дыры в своей неудачно выстроенной внешнеполитической стратегии», — подытожил Ермаков.
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