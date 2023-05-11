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ERR: в Эстонии стартовали тренировочные полёты истребителей ВВС США F-22 Raptor

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В Эстонии начались тренировочные полёты истребителей Военно-воздушных сил Соединённых Штатов пятого поколения F-22 Raptor.

Об этом сообщает портал государственного телерадиовещания ERR.

По данным портала, в начале апреля 12 таких истребителей были переброшены на американскую авиабазу в Польше. На этой неделе три из них прибыли в Эстонию.

«В среду утром пилоты летали в Литву, где работали с португальскими и румынскими пилотами. В четверг они надеются поработать с британскими Eurofighter Typhoon, базирующимися в Эмари», — говорится в публикации.

9 мая в Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США.

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