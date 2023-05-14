Sky News: более 1,5 тысячи британских военных примут участие в учениях НАТО в Эстонии

Более 1,5 тыс. военнослужащих Великобритании примут участие в масштабных учениях Североатлантического альянса «Весенний шторм», которые пройдут на территории Эстонии.

Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса.

«Более 1,5 тыс. британских военнослужащих будут тренироваться вместе с тысячами военнослужащих из стран — союзников по НАТО в рамках масштабных учений в Эстонии», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что 9 мая в Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США.

СМИ писали, что НАТО проведёт в Эстонии учения «Весенний шторм», чтобы послать сигнал Москве.