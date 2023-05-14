Sky News: более 1,5 тысячи британских военных примут участие в учениях НАТО в Эстонии
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Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на британского министра обороны Бена Уоллеса.
«Более 1,5 тыс. британских военнослужащих будут тренироваться вместе с тысячами военнослужащих из стран — союзников по НАТО в рамках масштабных учений в Эстонии», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что 9 мая в Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США.
СМИ писали, что НАТО проведёт в Эстонии учения «Весенний шторм», чтобы послать сигнал Москве.