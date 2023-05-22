«Большой шаг назад»: Белый дом заявил об угрозе дефолта «из-за партийно ангажированных требований»

Белый дом обвинил республиканцев в том, что Соединённым Штатам впервые в истории грозит дефолт из-за их якобы «партийно ангажированных требований». В Вашингтоне заявили, что предложение команды спикера палаты представителей Кевина Маккарти о потолке госдолга способствовало регрессу в соответствующих переговорах с администрацией президента. В свою очередь, глава Белого дома Джо Байден воздержался от гарантий того, что США не объявят дефолт. Ранее в американском Минфине допустили, что страна может перестать выполнять свои обязательства по госдолгу уже 1 июня, если не будет повышен лимит займа. С точки зрения аналитиков, такая ситуация возникла прежде всего из-за недальновидной политики действующей администрации. Проблему в том числе усугубили колоссальные ассигнования на поддержку киевского режима, констатируют эксперты.

Администрация президента США обвинила республиканцев в том, что стране грозит дефолт из-за их якобы «партийно ангажированных требований». Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Команда спикера (палаты представителей конгресса США. — RT) внесла на рассмотрение предложение, представляющее собой большой шаг назад и содержащее ряд чрезвычайно партийно ангажированных требований, которое никогда не получило бы одобрения обеих палат конгресса... Только республиканское руководство, отчитывающееся перед своим крылом MAGA, а не президент и не демократическое руководство, угрожает впервые в нашей истории ввергнуть страну в состояние дефолта, если не будут выполнены чрезвычайно партийно ангажированные требования», — сказала Жан-Пьер.

По её словам, Джо Байден неоднократно выдвигал на обсуждение предложения по сокращению бюджетного дефицита — от ограничения расходов до сокращения прибылей крупных фармацевтических компаний и «устранения налоговых лазеек» для нефтегазовых предприятий.

«Давайте начистоту: команда президента готова встретиться в любой момент. И давайте серьёзно подходить к вопросу о том, что может быть одобрено обеими партиями, попасть на стол президента и сократить дефицит (бюджета. — RT)», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

В свою очередь, Байден в ходе пресс-конференции на полях саммита G7 в Хиросиме подчеркнул, что не может гарантировать того, что Соединённые Штаты не объявят дефолт. По его словам, он изучает Четырнадцатую поправку к Конституции США на предмет того, каковы полномочия президента, чтобы «найти способ избежать дефолта». В то же время он заверил, что американские власти никогда не объявляли дефолт по долговым обязательствам и не будут этого делать.

Эти заявления Байдена прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, назвав ситуацию вокруг американского госдолга «королевством кривых зеркал».

«Все понимают, что США тратят больше, чем зарабатывают, что весь банкет обеспечен только наличием печатного станка и военных баз по всему миру, и американские президенты признают, что дефолт — показатель не экономический, а политический», — написала Захарова в Telegram.

Ранее Байден признал, что в Вашингтоне «осознали риск дефолта». По его словам, при таком сценарии американская экономика «впала бы в серьёзную рецессию», около 8 млн жителей США потеряли бы работу, а репутации страны был бы нанесён «сильнейший ущерб».

«Это опустошило бы пенсионные счета, увеличило бы проценты по займам», — добавил глава Белого дома.

Впрочем, последующие переговоры по повышению потолка госдолга в конгрессе не привели к какому-либо результату. Как заявил тогда Байден, «работа пока не завершена», а «решающая фаза» обсуждений не достигнута.

Финансовый потолок

Напомним, в январе Соединённые Штаты превысили потолок госдолга, который законодательно установлен на уровне $31,4 трлн. После этого Минфину США пришлось применить чрезвычайные меры, чтобы продолжить свои финансовые операции. Администрация Белого дома последние несколько месяцев выступает с призывом к конгрессу поднять лимит задолженности. Республиканцы, которые контролируют палату представителей, соглашаются на это лишь при условии, что бюджетные расходы США будут значительно сокращены. Однако Белый дом отверг такое предложение, допустив лишь обсуждение этого вопроса. В администрации Байдена считают, что законодатели должны повысить лимит задолженности без каких-либо условий.

В начале мая министр финансов США Джанет Йеллен предупредила конгресс, что чрезвычайные меры в связи с достижением потолка госдолга могут быть исчерпаны 1 июня. В таком случае, по её словам, страна столкнётся с дефолтом по федеральному долгу, что приведёт к «экономической катастрофе» в самих Соединённых Штатах и спровоцирует потрясения в мировой экономике. Чтобы предотвратить такой сценарий, Байден и лидеры конгресса договорились регулярно проводить консультации.

Белый дом

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В середине мая американский Минфин вновь обозначил 1 июня датой возможного дефолта в том случае, если потолок госдолга так и не будет поднят. Соответствующее предупреждение Йеллен направила конгрессу. По словам министра финансов, её ведомство в такой ситуации не сможет «удовлетворять все обязательства правительства», если парламент не решит вопрос с повышением или приостановкой действия потолка госдолга к началу июня. Йеллен также допустила, что дефолт может наступить и через «несколько дней или недель» после указанной даты. При этом она констатировала, что значительное промедление в решении этой проблемы нанесёт ущерб американским семьям, позиции США «как глобального лидера» и поставит под вопрос способность Вашингтона обеспечивать нацбезопасность.

«Максимально обострить ситуацию»

Как отмечают, в свою очередь, эксперты, уровень потолка госдолга стал предметом «политического торга» между республиканцами и демократами.

«Каждая из сторон стремится получить по максимуму и добиться выполнения своих требований ввиду ситуации с госдолгом. При этом демократы обратились к конгрессу с предложением значительно повысить его планку — с $31,4 трлн до $50 трлн, чтобы не ходить каждый год с протянутой рукой. А республиканцы, напротив, поддерживают сокращение бюджетных расходов, что они сделали условием для поднятия потолка госдолга. Поэтому они будут торговаться», — пояснил в разговоре с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Он напомнил, что для продолжения дискуссии Байдену придётся ограничить свои зарубежные визиты.

Минфин США

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«Глава Белого дома сократил своё турне. Сначала он махнул рукой на проблему потолка госдолга. Но в итоге планы были скорректированы: вместо поездки в Австралию и Папуа — Новую Гвинею американский лидер намерен проводить консультации с лидерами конгресса относительно сложившейся ситуации», — сказал Рогулёв.

Он отметил, что, хотя потолок госдолга в США поднимали уже множество раз, администрация Байдена посодействовала обострению этой проблемы.

«В требованиях республиканцев урезать расходы есть смысл. Потому что если ничего не делать с колоссальными темпами роста государственного долга, то это, мягко говоря, ни к чему хорошему не приведёт. И американская экономика при этом топчется на месте, претерпевая целый ряд трудностей и приближаясь к рецессии», — заметил Рогулёв.

По его словам, увеличению объёмов госдолга при нынешней администрации способствовали в том числе шаги Белого дома по поддержке киевского режима.

«Это целый комплекс расходов, включая, конечно же, колоссальные траты на Украину, которые превзошли ассигнования на многие внутренние программы США», — заявил Рогулёв.

Он отметил, что демократы сейчас пытаются переложить ответственность на республиканцев за то, что они якобы приближают угрозу дефолта, не соглашаясь на условия Демпартии.

«Однако, если не принять какие-то меры по сокращению расходов бюджета, как предлагают в Республиканской партии, ситуация в любом случае зайдёт в тупик. При этом дефолт невыгоден сейчас никому в США. Прежде всего под удар попадут социально незащищённые группы населения», — сказал Рогулёв.

Как подчеркнул, в свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов, при администрации Байдена Вашингтон «нередко бездумно тратил деньги американских налогоплательщиков».

«Если республиканцы в целом всегда призывали к разумным бюджетным тратам, то действия администрации Байдена заключались в том, чтобы за счёт немалых вливаний локально замаскировать проблемы — в частности, как это было во время пандемии. И сейчас эта политика даёт свои плоды: Америка достаточно быстро приблизилась к очередному лимиту. Такие действия Байдена полностью перечеркнули усилия, которые Трамп предпринимал в попытке хоть как-то сбалансировать расходы и доходы», — рассказал аналитик в разговоре с RT.

По мнению Семибратова, демократы уже развязали в этом контексте борьбу против республиканцев, обвиняя их в провоцировании угрозы дефолта США из-за их требований.