От госдолга до расизма: Байден признал наличие нерешённых проблем в США

Президент США заявил, что в стране остаются нерешёнными проблемы, связанные с расизмом и ситуацией вокруг американского госдолга. По словам Джо Байдена, идеология «превосходства белых» — это самая опасная «террористическая угроза». Ранее глава Белого дома отметил, что сложности, связанные с повышением потолка государственного долга, грозят экономике рецессией, а репутации Соединённых Штатов — значительным ущербом. Эксперты, в свою очередь, указывают на то, что текущие внутренние проблемы Америки во многом стали следствием недальновидной политики администрации Байдена. Аналитики не исключают, что всё это может негативно повлиять на политические перспективы 46-го президента США, который уже заявил о планах баллотироваться на второй срок.

Президент США Джо Байден признал наличие ряда нерешённых проблем в стране. По его словам, речь идёт о расизме и идеологии «превосходства белых» как самой опасной «террористической угрозе», а также непростой ситуации вокруг госдолга, переговоры по повышению потолка которого в конгрессе пока не дали результата.

«Мы ещё не достигли решающей фазы, однако реальное обсуждение некоторых изменений, которые мы все могли бы внести, уже идёт... Но работа пока не завершена», — сказал Байден.

Как он отметил ранее, в Вашингтоне «осознали риск дефолта», что грозит экономике рецессией, а репутации Соединённых Штатов — значительным ущербом.

«Наша экономика впала бы в серьёзную рецессию. Это опустошило бы пенсионные счета, повысило бы проценты по займам. По данным (агентства. — RT) Moody's, около 8 млн американцев лишились бы работы. А нашей репутации во всём мире был бы нанесён сильнейший ущерб», — заявил Байден на встрече с лидерами конгресса.

Накануне запланированный на пятницу новый раунд переговоров о потолке госдолга с участием президента был перенесён на следующую неделю, однако конкретная дата названа не была.

Тему расизма Байден затронул, выступая в Вашингтоне на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам Говардского университета. Глава Белого дома призвал граждан США бороться с насилием и ненавистью, которая, по его мнению, «никогда не исчезает».

«Бесстрашное продвижение (на пути. — RT) к справедливости зачастую встречает яростный отпор со стороны самых древних и зловещих сил. Это потому, что ненависть никогда не исчезает, а лишь прячется под камнями. И стоит дать ей воздух, как она вылезает из-под камней...» — сказал Байден.

Он назвал «суровой реальностью» то, что расизм долгое время «раздирает на части» Соединённые Штаты, и подчеркнул, что «эта битва на деле не заканчивается никогда».

«У нас по-прежнему идёт битва за душу нации... Мы единственная страна, в основе которой лежит идея... Уходящий корнями в Священное Писание и закреплённый в Декларации независимости (США. — RT) священный постулат (говорит. — RT) о том, что все мы созданы равными по образу и подобию Божьему и заслуживаем равного обращения на протяжении всей нашей жизни. Хотя мы никогда полностью и не претворяли это обещание в жизнь, мы никогда прежде окончательно от него не отказывались», — заявил Байден.

По его словам, в битве «за душу нации» нельзя безмолвствовать, поскольку «молчание — это соучастие».

Митинг против расизма в США

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© Andrew Lichtenstein / Corbis

Как сообщил репортёр издания The Daily Beast Закари Петриззо, который входит в пресс-пул Белого дома, во время выступления Байдена прошла протестная акция. По его данным, 12 демонстрантов выразили своё «недовольство президентом и рядом других проблем», в том числе пренебрежительным отношением главы Белого дома к афроамериканцам.

«Ни одна из проблем не была решена»

Эксперты, в свою очередь, указывают на то, что проблемы, связанные с расизмом и госдолгом, при администрации Байдена лишь усугубились.

«Именно сейчас эти сложности приобрели столь серьёзный характер. Ни одна из этих проблем не была решена. Несмотря на то что нынешние американские власти достаточно активно на словах поддерживают меньшинства и эксплуатируют эту тему в своих интересах, общество тем не менее не избавилось от дискриминации по расовому признаку. В США до сих пор существует разница в доходах темнокожего и белого населения, уровне жизни, возможностях получения образования и престижной работы», — отметил в беседе с RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Схожей позиции придерживается и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Сохраняется значительный разрыв в положении темнокожих и белых в США. Это и выступает источником расизма», — сказал в интервью RT аналитик.

Что касается госдолга, эксперты сходятся во мнении, что, хотя эта проблема носит системный характер, администрация Байдена «сделала всё, чтобы ухудшить положение».

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«Президент и лидеры конгресса не могут договориться о путях выхода из данной ситуации. Над Соединёнными Штатами нависла угроза дефолта, и это чувствительный удар по имиджу США, поскольку до этого американцы утверждали, что имеют якобы самую успешную экономическую систему в мире. Однако нынешний расклад уже говорит, что подобные утверждения — тщательно культивируемый миф, администрация Байдена неэффективна, а американская политическая система находится в глубочайшем кризисе», — считает Шаповалов.

В свою очередь, Рогулёв назвал темпы роста госдолга США «гигантскими».

«Америка свои долги перекладывает на плечи других стран и живёт сейчас в значительной степени за их счёт», — сказал он.

При этом эксперты обратили внимание на то, что Байден в своих выступлениях старается не затрагивать спровоцированный им масштабный миграционный кризис.

«Возникло множество сложностей»

Напомним, 11 мая прекратил своё действие спецприказ, позволяющий Вашингтону высылать из страны мигрантов. По информации местных СМИ, у южной границы США тысячи нелегалов ждут возможности попасть в страну. По их сведениям, в приграничных мексиканских городах могут находиться до 700 тыс. мигрантов из стран Центральной и Южной Америки. При этом Байден усомнился в готовности США к такому наплыву, но отметил, что в данном случае американские власти «делают всё возможное».

Вашингтон направляет дополнительно 1,5 тыс. военных на границу, рассчитывая, что Мексика разрешит Вашингтону депортировать в страну нелегалов, которые не являются мексиканцами. Однако губернатор Техаса Грег Эббот уверен, что для защиты границы американское руководство должно перебросить порядка 150 тыс. военных. На этом фоне техасские власти решили создать в составе Национальной гвардии специальное пограничное подразделение, которое будет вести борьбу с нелегальной миграцией.

Мигранты на границе США с Мексикой

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© Mario Tama

Как сообщает газета Politico, Вашингтон ожидает, что американо-мексиканскую границу будут ежедневно пересекать до 13 тыс. человек, многие из которых ищут убежища. Издание пишет, что это более чем вдвое превышает текущий средний показатель.

В свою очередь, американский сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз обвинил Байдена в обострении миграционного кризиса на юге страны. По его словам, в США сложилась «худшая ситуация» с нелегальной иммиграцией в истории, которая «вот-вот станет ещё хуже». Соответствующий пост Круз опубликовал в своём Twitter, подчеркнув, что находится в техасском городе Браунсвилл и воочию видит последствия кризиса. Сенатор призвал главу Белого дома прекратить «прятаться в подвале» и обратить внимание на гуманитарное бедствие на границе.

Как считает Юрий Рогулёв, миграция в США из-за неверных шагов администрации Байдена действительно стала неконтролируемой.

«Это стало явным после того, как глава Белого дома отменил все ограничения, которые вводил Дональд Трамп, и фактически «пригласил» нелегалов. Вот они и поехали, но теперь в связи с этим возникло множество сложностей, в частности с рабочими местами. Из-за притока мигрантов снижаются ставки по оплате многих позиций, поскольку нелегалов устраивают любые зарплаты», — пояснил эксперт.

«В серьёзной кризисной фазе»

При этом, как отмечают аналитики, Байден и его окружение несут ответственность за целый спектр внутренних проблем в стране, не считая миграционного кризиса, расизма и растущего госдолга.

«Это и безработица, и высокие темпы инфляции, нестабильная ситуация в банковской сфере. Все эти аспекты показывают, что американская экономика находится в серьёзной кризисной фазе из-за действий власти», — отмечает Шаповалов.

Рогулёв также охарактеризовал текущее состояние американской экономики как «нездоровое и несбалансированное», с перекосом в сторону сферы услуг.

«США растратили свой промышленный потенциал. Многие отрасли промышленности вообще перестали существовать. Это привело к сокращению среднего класса, его доходов», — констатировал аналитик.

При таком наборе внутренних сложностей стремление Вашингтона к мировому лидерству выглядит несуразно, полагают специалисты.

«Несмотря на то что Соединённые Штаты в настоящее время представляют собой страну, в которой системно разворачивается сразу как минимум два кризиса — экономический и миграционный, американское государство по-прежнему пытается вернуть свою утерянную мощь и доминирование на международной арене. На этом фоне США к тому же пытаются поучать другие страны, рассказывать им о демократии и правах человека, которые в самой Америке далеко не всегда соблюдаются», — рассуждает Шаповалов.

Аналитики сходятся во мнении, что многочисленные промахи Байдена и, как следствие, усугубившиеся проблемы в стране ослабляют политические позиции действующего президента.

«Его рейтинги бьют все антирекорды. В условиях разворачивающейся избирательной кампании, в которой Байден намерен участвовать, это станет очень серьёзной проблемой для демократов. Они сделали ставку на действующего президента, который стремительно теряет поддержку. Судя по опросам, большинство американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. Поэтому Байден пытается лавировать и заигрывать, решать проблемы, но сугубо конъюнктурными методами, что в конечном счёте ведёт к довольно негативным последствиям», — заключил Рогулёв.