«Кризис лидерства»: в США рейтинги Байдена упали до минимальных значений

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал до рекордно низкого показателя 37% с момента его инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения исследовательской службы Gallup. По данным компании, не поддерживают главу Белого дома 59% респондентов. Ранее Байден официально объявил о планах переизбраться на высший государственный пост в следующем году. Эксперты в первую очередь связывают ослабление поддержки действующего главы Белого дома с обострением экономических проблем в США.

Рейтинг одобрения работы Джо Байдена на посту президента США упал до рекордно низкого показателя 37% со времени его инаугурации. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения исследовательской службы Gallup. По данным компании, не поддерживают действия главы Белого дома 59% участников опроса. Остальные 4% респондентов воздержались от ответа.

«На момент начала Джо Байденом кампании по переизбранию рейтинг одобрения его деятельности (на президентском посту. — RT) среди американского населения опустился до 37%, что является самым низким показателем, зафиксированным Gallup для Байдена на сегодняшний день», — сообщили в службе.

Опрос проводился на фоне планов 46-го главы Белого дома принять участие в выборах 2024 года. Напомним, Байден официально объявил об этом 25 апреля в видеообращении к американцам, подчеркнув, что посвятил свой первый президентский срок «борьбе за демократию, защите прав, обеспечению того, чтобы ко всем в стране относились одинаково, чтобы у всех были равные шансы добиться успеха». В тот же день глава нацкомитета Республиканской партии Ронна Макдэниел опубликовала в своём Twitter результаты соцопросов ведущих американских телеканалов, согласно которым лишь около 30% граждан США поддерживают переизбрание Байдена, в то время как ещё приблизительно 70% респондентов считают, что действующему главе государства не стоит вновь баллотироваться.

Выборы в США

AP

«Свежий рейтинг одобрения деятельности Байдена основан на данных опроса на отрезке с 3 по 25 апреля (текущего года. — RT), который был завершён в день объявления Байденом о выдвижении своей кандидатуры для переизбрания. Данное исследование зафиксировало падение (рейтинга Байдена. — RT) на три пункта по сравнению с мартом и на пять пунктов по сравнению с февралём (этого года. — RT)», — говорится в сообщении социологической службы.

Для сравнения, в феврале 2021 года, согласно данным того же Gallup, рейтинг американского лидера составлял 57%, однако в последующие месяцы этот показатель постепенно снижался и в последнее время был немногим выше 40%. А в июле 2022 года он снизился до 38% — такой уровень поддержки считался для Байдена минимальным.

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Одной из основных причин падения рейтинга главы Белого дома Gallup называет недовольство американцев экономической ситуацией в стране.

«Вероятно, экономика — ключевой фактор, влияющий на рейтинги Байдена… Снижение одобрения деятельности Байдена коррелирует с ухудшением оценок американцами (состояния. — RT) экономики США. Индекс экономической уверенности от Gallup за апрель составляет -44, что ниже, чем -38 в марте… (Рейтинг одобрения работы Байдена на посту главы Белого дома. — RT) опустился ниже отметки 40% уже во второй раз за время его президентства, так как уверенность американцев в экономике продолжает падать», — пояснили в компании.

В Gallup также указали, что «индекс экономической уверенности» обобщает оценки американцами текущих экономических условий и их восприятие того, улучшается или ухудшается положение в сфере экономики.

«В новом опросе 16% (респондентов. — RT) оценивают состояние экономики как отличное или хорошее, 37% — как удовлетворительное и 47% — как плохое (рост (в этой категории. — RT) по сравнению с 43% в марте)», — пояснили в Gallup.

«Вы ставите экономику под угрозу»

Недовольны экономическими мерами президента США и республиканцы. Так, в конце марта спикер палаты представителей Кевин Маккарти направил Байдену письмо, в котором обвинил его в экономических проблемах страны.

«Время идёт, и я невероятно обеспокоен тем, что вы ставите под угрозу и без того хрупкую экономику, настаивая на своей бескомпромиссной позиции и отказываясь вести переговоры о каких-либо значимых изменениях в неконтролируемых государственных расходах наряду с повышением потолка госдолга», — отметил Маккарти, подчеркнув, что сохранение текущей позиции Байдена в этой сфере приведёт к «тяжёлым последствиям для всей страны».

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти

AP

В свою очередь, Ронна Макдэниел напомнила 25 апреля в своём Twitter, что, когда Байден только вступил в должность президента США, инфляция составляла 1,4%, а за время его пребывания у власти она достигла уровня 5% или даже превысила его.

Со своей стороны, экс-лидер США Дональд Трамп заявил 27 апреля на выступлении перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир о движении государства «к депрессии» подобной той, которая началась в прошлом веке с биржевого краха в США.

«Наша страна, исходя из того, куда мы движемся сейчас, приближается к депрессии. Мы впадаем в депрессию сродни той, которая случилась в 1929 году, но мы не позволим этому случиться. Энергия… настолько подорожала, что цены выросли на всё и инфляция достигла уровня, которого у нас не было 52 года. Ситуация по-прежнему ужасающая», — констатировал Трамп.

«Накопилось много претензий»

По мнению экспертов, на фоне подобных обвинений очередной антирекорд рейтингов действующего президента США станет дополнительным «неблагоприятным фактором для Байдена и его политических позиций».

«При этом новые данные Gallup перекликаются и с другими социологическими исследованиями, согласно которым превалирующая часть американских избирателей заявили, что не хотели бы видеть Байдена на посту президента. И эти данные, и результаты соцопроса — это реакция американцев на объявление Байдена о планах на переизбрание, причём преимущественно негативная», — отметил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, состояние экономики действительно стало одной из главных причин падения рейтинга Байдена.

«Американцев больше всего беспокоит растущая инфляция. Ситуация в экономике в результате политики действующей администрации стала очень шаткой, продолжаются проблемы в банковском секторе», — говорит Рогулёв.

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Он также добавил, что проблемы в экономике — далеко не единственная претензия критиков Байдена.

«Вторая проблема в США, которую усугубили действия президента, — это, безусловно, миграционный кризис. На границе сложилась критическая ситуация», — сказал Рогулёв.

Напомним, что в адрес Байдена неоднократно звучала критика, связанная с усугублением миграционной проблемы. Так, ещё в октябре 2022 года губернатор Техаса республиканец Грег Эбботт, выступая в эфире телеканала Fox News, обвинил главу Белого дома в масштабном гуманитарном кризисе на южной границе с Мексикой.

«Если взглянуть на количество людей, которые пересекают границу, и тех, которые становятся жертвами торговли людьми, станет ясно, кто виновен в этом: Джо Байден. Вспомним ситуацию, которая была два с половиной года назад: количество незаконных пересечений границы было самым низким за несколько десятков лет!» — заявил Эбботт, его слова приводит ИноТВ.

Впоследствии аналогичные претензии к Байдену предъявили и другие республиканцы. Та же Ронна Макдэниел назвала миграционную политику 46-го президента «жестокой и бесчеловечной». Трамп заявил, что США стали «свалкой» из-за действий Байдена.

Экс-президент США Дональд Трамп

AP

При этом аналитики сходятся во мнении, что республиканцы могут поспособствовать ослаблению позиций Байдена в ходе президентской гонки.

«Республиканцам будет нетрудно сыграть на усталости американцев от курса администрации Байдена, потому что у них накопилось много претензий как к внутренней политике, так и к внешней. Байден так и не смог решить фундаментальные вопросы, которые стояли перед администрацией: не преодолены экономические последствия пандемии коронавируса, осуществлено бегство из Афганистана, продолжает подливаться масло в огонь украинского конфликта. Раскол в американском обществе как никогда очевиден», — отметил в разговоре с RT научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его мнению, на рейтинг Байдена негативно влияет и начавшаяся предвыборная гонка, в которой участвует Трамп.

«Байден на фоне Трампа объективно смотрится очень бледно, и экс-президент чувствует свою силу. Глава Белого дома, который перманентно оговаривается и путает локации, а также людей, выглядит проигрышно по сравнению с активным Трампом. У демократов кризис лидерства, у них нет достойного кандидата, который по харизме мог бы состязаться с Трампом. Учитывая всё это, вероятность переизбрания Байдена крайне низка», — заключил Блохин.