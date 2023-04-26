Раунд 2: Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года

Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Одной из своих ключевых задач он назвал борьбу с «экстремистами» — сторонниками лозунга «Вернуть Америке былое величие», которые, по его словам, угрожают фундаментальным свободам. Решение Байдена уже поддержала вице-президент Камала Харрис, которая планирует идти на выборы в паре с ним. Ранее о намерении баллотироваться в президенты объявил республиканец Дональд Трамп. Эксперты не исключают, что именно эти кандидаты будут в итоге бороться за пост главы государства. В этом случае, полагают аналитики, США ждёт обострение внутриполитической ситуации.

Глава США Джо Байден официально объявил о намерении баллотироваться на пост президента в 2024 году. В видеообращении, размещённом на сайте его избирательной кампании, он заявил, что посвятил первый срок на посту главы государства «борьбе за демократию, защите прав, обеспечению того, чтобы ко всем в стране относились одинаково, чтобы у всех были равные шансы добиться успеха».

Однако, отметил он, сейчас в США «экстремисты — приверженцы (лозунга Дональда Трампа. — RT) «Вернуть Америке былое величие» объединяют усилия, чтобы бросить вызов этим фундаментальным свободам, урезать программы социального обеспечения... и в то же время сократить налоги для самых богатых... запрещать книги и указывать людям, кого им любить, при этом усложняя... процедуру участия в голосовании».

«Когда четыре года назад я баллотировался на пост президента, я сказал, что мы боремся за душу Америки. И борьба продолжается. Перед нами стоит вопрос: будет ли у нас в грядущие годы больше или меньше свобод, больше или меньше прав? Я знаю, какой ответ хочу услышать, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время останавливаться на достигнутом. Вот почему я вновь баллотируюсь на пост президента», — заключил Байден.

Вице-президент США Камала Харрис уже объявила о готовности участвовать в выборах 2024 года в паре с Байденом.

От Демпартии бороться за президентское кресло также планируют адвокат Роберт Кеннеди — младший и писательница Марианна Уильямсон, которая участвовала в праймериз 2020 года, но получила незначительную поддержку и сняла свою кандидатуру в пользу Берни Сандерса.

Как отмечают аналитики, их главным преимуществом перед Байденом, которому в случае победы на выборах на момент инаугурации будет 82 года, является возраст. Уильямсон при вступлении в должность будет 72 года, а Кеннеди — 71.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Mark Gibson

По словам экспертов, объявление Байдена о намерении баллотироваться ещё не делает его главным кандидатом от Демократической партии. Эксперты не исключают, что до старта праймериз, которые определят единого кандидата от партии, среди демократов могут появиться и другие претенденты на высший пост в стране.

«То, что Байден выдвинулся на второй срок, ещё не означает, что в партии принято какое-то решение. Пока что сохраняется статус-кво и демократы продолжают думать, какой план им осуществить. Вопрос сейчас в том, насколько в этом избирательном цикле у Демпартии окажутся едиными элита и партийные активисты. Не случится ли так, что найдутся люди и скажут: «Зачем нам этот Байден?» Теоретически в партии ещё может появиться альтернативный кандидат. Если же всё-таки Байден станет консенсусным кандидатом, то в этом случае руководство партии будет давить всех остальных», — заявил в беседе с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«У Трампа больше всего шансов»

Стоит отметить, что в Республиканской партии также уже определилось несколько участников предстоящих праймериз. Первым о намерении баллотироваться сообщил в ноябре прошлого года 45-й президент США Дональд Трамп.

Позже о желании принять участие в выборах объявили экс-постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, бизнесмен и писатель индийского происхождения Вивек Рамасвами, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и консервативный радиоведущий Ларри Элдер.

Самый молодой из республиканских кандидатов — Рамасвами. В случае победы он вступит в должность в 39 лет. Хейли на этот момент будет 53 года, Элдеру — 72, Хатчинсону — 74, а Трампу — 78.

Экс-президент США Дональд Трамп

AP

© Michael Conroy

Помимо этого, по данным СМИ, о своём намерении баллотироваться могут в скором времени объявить губернатор Флориды Рон Десантис, бывший вице-президент США при Трампе Майк Пенс и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

Аналитики полагают, что наиболее популярным политиком среди республиканцев пока остаётся Дональд Трамп, однако его электоральные перспективы во многом зависят от того, как завершится уголовное преследование в отношении него по делу о подлоге документов.

Также по теме Предвыборное преследование: Трамп обвинил Демпартию в использовании судебной системы в политических целях Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в использовании коррумпированной судебной системы для вмешательства...

Вслед за Трампом в рейтинге республиканцев находится Рон Десантис, говорят политологи. Эксперты не исключают, что именно между ними развернётся основная борьба на праймериз.

«У Трампа больше всего шансов на выдвижение, если власти его не будут «трамбовать». Если же на праймериз пойдёт Десантис, то у него тоже будет очень хороший шанс: он моложе Трампа и продемонстрировал себя как успешный губернатор», — отметил Дмитрий Дробницкий.

Аналогичного мнения придерживается доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.

«Если смотреть на так называемый стан республиканцев, то здесь выделяются две основные кандидатуры потенциальных фаворитов. Это, конечно, сам Дональд Трамп, а также гораздо более молодой представитель правоконсервативного течения внутри Республиканской партии Рон Десантис. Между ними и будет основное соревнование», — отметил эксперт в разговоре с RT.

«Враги демократии»

При этом, как подчёркивают политологи, многие граждане США не испытывают энтузиазма ни в отношении Байдена, ни в отношении Трампа — двух главных претендентов от обеих партий.

Так, по данным апрельского опроса NBC News, 70% американцев считают, что Байдену не стоит вновь баллотироваться в президенты. Среди сторонников Демпартии такого мнения придерживаются 51% респондентов.

У Трампа с рейтингами дела обстоят не лучше: 60% опрошенных выступают против его выдвижения, в том числе примерно треть сторонников Республиканской партии.

Несмотря на это, аналитики не исключают, что в 2024 году американцам придётся выбирать именно из этих двух кандидатов.

Штурм Капитолия в январе 2021 года

AP

© John Minchillo

Политики уже ведут активную заочную полемику между собой. Так, эксперты обращают внимание, что Байден в своём видеообращении об участии в выборах косвенно упомянул Трампа, фактически назвав его главной угрозой для страны.

«Байден в своём предвыборном ролике основной упор сделал не столько на своих достижениях, которых попросту нет, а на том, что основная проблема США сегодня — это радикальные республиканцы, то есть ядро трамповской партии, и что они враги демократии, которых надо давить. Это единственная программа, которая у них есть», — говорит Дмитрий Дробницкий.

В свою очередь, Трамп подверг критике решение Байдена снова баллотироваться в президенты. Он назвал провальной работу нынешнего хозяина Белого дома.

Также по теме «Злоупотребление правосудием»: почему в конгрессе возмутились содержанием задержанных участников штурма Капитолия Представители нижней палаты конгресса США заявили, что ещё ни одна группа лиц не подвергалась «столь вопиющему» нарушению своих...

«С учётом такого катастрофического и провального президентства почти непостижимо, что Байден мог даже помыслить о том, чтобы баллотироваться на второй срок», — сказал 45-й президент, добавив, что политика нынешней администрации поставила США на грань третьей мировой войны.

Он также вновь заявил, что Байден пришёл к власти в результате фальсификаций на выборах 2020 года.

«Вы знаете, что произошло во время прошлых выборов: они сжульничали и сфальсифицировали результаты выборов. Но я обещаю вам вот что: когда я буду участвовать в дебатах и сравнивать наши заслуги, для радикальных демократов это станет худшим кошмаром, потому что такого ужасного послужного списка, как у них, ещё не бывало, и наша страна ещё никогда не переживала столько потрясений», — подчеркнул Трамп.

Эксперты полагают, что столкновение на выборах Байдена и Трампа может вновь привести к серьёзному обострению внутриполитической обстановки в США, как это уже было в 2021 году, когда сторонники республиканца штурмовали Капитолий.

«Конечно, ситуация в США уже сейчас обостряется, видны хаос, неопределённость и раскол в обществе. Эти тенденции будут нарастать просто из-за того, что позиции кандидатов очень далеки друг от друга. Они достаточно радикальны и трудно совместимы», — заявил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Аналогичного мнения придерживается Дмитрий Дробницкий.

«Конечно, в США будет обострение. Это уже не просто противостояние между республиканцами и демократами. Это две разные Америки, которые на дух друг друга не переносят. Они сталкиваются, спорят, кричат друг на друга и иногда с кулаками лезут. Этот раскол является сейчас основной проблемой США», — заключил аналитик.