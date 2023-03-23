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Оппонент Трампа Десантис назвал вовлечённость США в конфликт на Украине ошибкой

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Губернатор американского штата Флорида, оппонент экс-президента США Дональда Трампа, возможный кандидат на президентских выборах в стране Рон Десантис назвал ошибкой вовлечённость Вашингтона в конфликт на Украине.
Оппонент Трампа Десантис назвал вовлечённость США в конфликт на Украине ошибкой
  • Gettyimages.ru
  • © Scott Olson

Об этом пишет New York Post.

Он отметил, что в Крыму и Донбассе проживает много этнических русских. 

По его словам, идёт тяжёлая борьба. 

Десантис утверждает, что если бы мог, то «по щелчку пальцев» отдал бы эти территории Украине.

«Но реальность такова, что участие Америки в плане наращивания вооружений и сухопутных войск, я думаю, было бы ошибкой», — сказал он.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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