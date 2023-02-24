Кандидат в президенты США предложил решить проблему наркокартелей вместо помощи Украине

Кандидат в президенты США Вивек Рамасвами предложил решить одну из главных проблем США, связанную с наркокартелями, за малую часть денег, выделенных Украине.

«Мы могли бы решить проблему с мексиканскими картелями, которые являются основным двигателем фентанилового кризиса, за малую часть тех денег, что тратим на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По словам Рамасвами, американские военные должны решать единственную задачу: защищать родную землю.

Он также отметил, что сделал бы своим внешнеполитическим приоритетом «провозглашение независимости» от Китая и борьбу с мексиканскими наркокартелями.

Ранее член конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц, комментируя визит американского лидера Джо Байдена в Киев, заявил, что Вашингтон должен прекратить оказывать помощь Украине.

Американский журналист, ведущий программы The Dive Джексон Хинкл заявил, что жители Соединённых Штатов стремятся к прекращению конфронтации с Россией.