«Соединённые Штаты катятся в ад»: Дональд Трамп отрицает все выдвинутые против него обвинения
- 45-ый президент США Дональд Трамп
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- © Joe Sohm/Visions of America/Universal Images Group
45-й президент США Дональд Трамп заявил, что слушания по его делу были шокирующими. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
«Слушание потрясло многих: никаких «сюрпризов» с их стороны не было, следовательно, нет оснований для разбирательства, о чём говорят чуть ли не все юридические эксперты. Не совершено ничего противозаконного!» — написал Трамп.
Как поясняют американские СМИ, судья не запретил Трампу разглашать информацию по делу.
«Я и представить не мог, что в Америке возможно что-либо подобное. Никогда такого не ожидал, — сказал Трамп после слушаний. — Единственное моё преступление в том, что я бесстрашно защищал нашу страну от тех, кто стремится её разрушить».
Судебное преследование не помешало Дональду Трампу выступить с речью в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. Он в очередной раз отверг выдвинутые в его адрес обвинения, расценив их как невиданное до этого вмешательство сил правящей Демпартии США в ход президентской избирательной кампании, чтобы нанести серьёзный удар политическим оппонентам.
На сегодня Трамп — фаворит внутрипартийного этапа избирательной гонки от Республиканской партии. Проведение президентских выборов в США запланировано на ноябрь 2024 года.
Помимо выдвинутых против него обвинений, Трамп во время речи высказался также по целому ряду других вопросов. В частности, он заявил, что Соединённые Штаты «катятся в ад», а при администрации Байдена может начаться «третья мировая, ядерная война».
Напомним, Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Прокуратура Нью-Йорка считает, что он фальсифицировал документы в целях повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
- Выборы в США
- AP
- © Julio Cortez
Как пояснил окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг, он предъявил эти обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл якобы новые улики и свидетелей.
4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным. По совокупности предъявленных обвинений бывшему президенту может грозить до 136 лет тюрьмы, сообщает телеканал Fox News. В ходе заседания суда Трампа формально арестовали, но после прочтения обвинений сняли арест.
Адвокат бывшего американского лидера Тодд Бланш назвал процесс преследованием по политическим мотивам. Юрист обвинил прокурора по этому делу в превращении «полностью политического вопроса» в «политическое преследование». По словам Бланша, Трамп «разочарован» и «расстроен» из-за сложившейся ситуации. Адвокат подчеркнул, что бывший лидер США и его окружение будут «бороться изо всех сил».
Реакция на преследование
В Белом доме заявили, что ситуация вокруг Трампа якобы не является предметом внимания президента США Джо Байдена.
«Президент будет думать прежде всего об американцах, что он и делает каждый день. Этот вопрос не из тех, на которых он акцентирует внимание», — сказала во время брифинга пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Впрочем, как заявил сенатор Митт Ромни, выдвижение обвинений против Трампа подрывает веру американского общества в систему правосудия страны. По словам законодателя, прокурор Нью-Йорка «в угоду политической повестке перегнул палку» и дошёл до уголовных обвинений «в тяжком преступлении».
По данным опроса телеканала CNN, большинство американцев считают, что выдвижение обвинений против Трампа имеет политическую подоплёку. Как отмечается, 52% респондентов полагают, что в этой ситуации политика играет «главную роль», 76% признали, что «политика играет некоторую роль». И лишь 14% американцев считают, что выдвинутые против Трампа обвинения не продиктованы политическими мотивами.
Ситуацию вокруг экс-президента США оценили и в Москве. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, меры американского суда по отношению к Трампу свидетельствуют о кризисе либеральной идеологии.
«Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов... заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя», — отметила Захарова в эфире Радио Sputnik.
«Продолжат оказывать давление»
По мнению аналитиков, на Трампа ведётся «настоящая охота», которая сейчас активизировалась из-за стартовавшей предвыборной кампании.
«Эта «охота» со стороны как демократов, так и судебной системы на Трампа ведётся с 2016 года, но сейчас она становится более активной. В отношении него велось сразу несколько расследований. Но примечательно, что после долгого затишья нью-йоркская прокуратура активизировала дело сразу после заявлений Трампа о готовности участвовать в предстоящих выборах президента США в 2024 году. В данном случае многим не понравилось, что обвинения против Трампа крутятся вокруг политики и предстоящей избирательной кампании. Многие высказались за проведение честного разбирательства», — рассказал в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.
По его словам, это судебное дело подрывает доверие граждан к действующей власти и самой системе выборов в США.
«Трамп — оппозиционер, а потому подобное расследование воспринимается как борьба с оппозицией. Народное негодование подпитывается заявлениями юристов о ничтожности, с юридической точки зрения, обвинений в адрес экс-президента», — подчеркнул аналитик.
В то же время, отметил Рогулёв, Белый дом сейчас пытается отгородиться от дела против Трампа.
- Белый дом
- AFP
- © Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
«Если оно (дело. — RT) развалится, Трамп получит огромное политическое преимущество. У него будут на руках все «козыри» перед предстоящими выборами. Дальнейшие слушания по делу Трампа назначены на 4 декабря, а в суд оно попадёт не раньше января следующего года. Даже если Трампа арестуют, он всё равно сможет вести предвыборную кампанию», — заявил Рогулёв.
По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, в привлечении Трампа к судебному процессу явно просматривается желание демократов устранить его в качестве претендента на высший государственный пост.
«Понятно, что это политический заказ, и он будет действовать до того момента, пока им не удастся устранить Трампа в качестве конкурента на выборах. Если Трампа удастся «слить» таким образом, чтобы он самоустранился, то дело просто спустят «на тормозах». Если же этого сделать не получится, на Трампа продолжат оказывать давление», — сказал эксперт в комментарии RT.
Брутер пояснил, почему судебное преследование Трампа получило «второе дыхание». Он связал это с политическими амбициями бывшего лидера США.
«В Трампе многих его противников не устраивает несистемность и то, что у него есть свои собственные замыслы и взгляды, отличные от идей закоснелого американского политического истеблишмента», — заключил эксперт.
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