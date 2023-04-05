Формальный арест снят: Трамп покинул суд в Нью-Йорке после предъявления обвинений в фальсификации документов

Дональду Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. Прокуратура Нью-Йорка утверждает, что он фальсифицировал документы, пытаясь повлиять на исход президентских выборов 2016 года. В ходе заседания суда Трампа формально арестовали. После того как ему были зачитаны обвинения, арест был снят. Трамп стал первым в истории экс-президентом, которому предъявили уголовное обвинение. Сам он не признал вину, а его адвокаты назвали дело политическим. При этом обвинения не помешают Трампу участвовать в избирательной кампании перед выборами 2024 года.

Обстановка у здания суда

Прокуратура Нью-Йорка обнародовала обвинительное заключение в адрес Дональда Трампа. Экс-президент обвинён по 34 пунктам.

Трампа обвиняют по делу о подлоге финансовых документов. Утверждается, что бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс $130 тыс., чтобы она не распространяла «негативную информацию» в ходе избирательной кампании в 2016 году.

Кроме того, модель Playboy Карен Макдугал получила $150 тыс., а работавший в Trump Tower швейцар, который утверждал, что ему известно о внебрачном ребёнке Трампа, — $30 тыс. Им заплатила American Media Inc.

Как утверждает окружная прокуратура, средства были компенсированы за счёт компании Trump Organization, а документы были замаскированы под оплату юридических услуг.

В American Media Inc. признали незаконность платежа. Коэн также признал себя виновным в осуществлении незаконных взносов, он уже отбыл тюремный срок. Ожидается, что Сторми Дэниэлс выступит свидетелем по делу.

В сумме по всем пунктам обвинения Трампу грозит до 136 лет тюрьмы.

При этом сам он на вопрос о признании вины ответил, что «не виновен». Сторона защиты заявила, что обвинения, предъявленные экс-президенту, лишены фактов, и назвала дело полностью политическим.

Под формальным арестом

Трамп провёл в зале суда почти час. Покидая его, он не стал общаться с журналистами. Формально он находился под арестом до предъявления обвинений. После заседания формальный арест с Трампа был снят.

Покинув зал суда, Трамп направился в аэропорт. Ожидается, что в 02:00 мск он выступит с заявлением в связи с выдвижением обвинения из поместья во Флориде.

Перед зданием суда в Нью-Йорке, где Трампу зачитывали обвинения, собралась толпа людей.

«Здесь собралась огромная толпа — и просто зеваки, и протестующие, и много журналистов. Над районом кружат вертолёты, усилена охрана», — рассказал корреспондент RT Калеб Мопин.

В частности, он сообщил, что полицейские выставили ограждения таким образом, чтобы разделить всю площадь перед зданием суда по секциям. В каждую из секций пускали ограниченное количество людей.

Ранее в Белом доме заявили, что готовы к возможным беспорядкам из-за заседания. Однако серьёзных столкновений между собравшимися не было.

Напомним, 18 марта Дональд Трамп заявил, что ожидает своего задержания. Он раскритиковал окружную прокуратуру Манхэттена и призвал сторонников выйти на протесты.

30 марта стало известно, что большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Прокуратура связалась с адвокатом Трампа, чтобы организовать его прибытие в суд и официально уведомить экс-президента о предъявленных обвинениях.

Трамп назвал эти обвинения охотой на ведьм. По его словам, они свидетельствуют о том, что США превратились «в страну третьего мира».

Трамп стал первым в истории США бывшим президентом, обвиняемым по уголовному делу. Однако, согласно американской Конституции, это не является препятствием для участия в президентских выборах.

Дональд Трамп уже объявил о том, что будет баллотироваться на пост президента США в 2024 году. Он считается главным претендентом на выдвижение от Республиканской партии. При этом губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис, которого СМИ называют одним из возможных соперников Трампа, назвал обвинения политически мотивированными и заявил, что не будет задерживать Трампа и помогать в его экстрадиции.