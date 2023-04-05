Прокурор Манхэттена заявил, что предъявил обвинения Трампу из-за новых улик и свидетелей

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.