Прокурор Манхэттена заявил, что предъявил обвинения Трампу из-за новых улик и свидетелей

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Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

«Нам стало доступно больше доказательств и появились новые возможности для встречи с дополнительными свидетелями», — цитирует РИА Новости Брэгга.

4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.

Он покинул зал суда без комментариев.

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