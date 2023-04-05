Прокурор Манхэттена заявил, что предъявил обвинения Трампу из-за новых улик и свидетелей
Окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить экс-президенту США Дональду Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.
«Нам стало доступно больше доказательств и появились новые возможности для встречи с дополнительными свидетелями», — цитирует РИА Новости Брэгга.
4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.
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