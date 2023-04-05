Захарова заявила о кризисе либеральной идеологии из-за ареста Трампа

Арест экс-президента США Дональда Трампа говорит о кризисе либеральной идеологии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

«Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов... заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя», — цитирует её РИА Новости.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп после предъявления ему обвинений заявил, что Соединённые Штаты катятся в ад.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.