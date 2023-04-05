Fox News: экс-президенту США Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы

По совокупности предъявленных обвинений экс-президенту США Дональду Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы, согласно подсчётам телеканала Fox News.

«Обвинения предусматривают максимальное наказание в виде 136 лет лишения свободы», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что вероятно фактический приговор будет значительно мягче.

В материале указывается, что фальсификация деловых документов считается проступком и поднимается до ранга преступления в случае наличия попытки скрыть другое преступление.

4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.

Он покинул зал суда без комментариев.