Сенатор Ромни: обвинения против Трампа подрывают веру в судебную систему США

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Выдвижение обвинений против бывшего президента США Дональда Трампа подрывает веру американского общества в систему правосудия страны, заявил сенатор Митт Ромни.

Он заявил, что считает Трампа неподходящим для должности президента.

«Несмотря на это, я считаю, что прокурор Нью-Йорка в угоду политической повестке перегнул палку и дошёл до уголовных обвинений в тяжком преступлении», — приводит ТАСС заявление Ромни.

По его словам, превышение прокурором полномочий подрывает веру общества в систему правосудия.

4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.

Он покинул зал суда без комментариев.

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