Сенатор Ромни: обвинения против Трампа подрывают веру в судебную систему США
Он заявил, что считает Трампа неподходящим для должности президента.
«Несмотря на это, я считаю, что прокурор Нью-Йорка в угоду политической повестке перегнул палку и дошёл до уголовных обвинений в тяжком преступлении», — приводит ТАСС заявление Ромни.
По его словам, превышение прокурором полномочий подрывает веру общества в систему правосудия.
4 апреля Трамп заявил в суде Нью-Йорка, что не считает себя виновным по 34 пунктам обвинения.