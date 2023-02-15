«Известна русофобскими заявлениями»: сможет ли экс-постпред США при ООН Хейли стать новым главой Белого дома

Бывший постпред США при ООН и представитель Республиканской партии Никки Хейли заявила, что будет бороться за президентский пост. По её словам, послужной список Джо Байдена «ужасен». В своём обращении она также упомянула Россию. Хейли подчеркнула, что не любит тех, «кто давит», и готова к ответному удару. Как пишут американские СМИ, у политика есть шанс заручиться поддержкой в ключевых штатах и собрать деньги от доноров, скептически настроенных по отношению к Дональду Трампу, который ранее также объявил об участии в выборах. Однако эксперты полагают, что Трамп остаётся более значимой политической фигурой среди республиканцев и выдвижение Хейли не снизит его предвыборных шансов.

Бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли выдвинула свою кандидатуру на пост президента Соединённых Штатов. Об этом она объявила в ролике на YouTube.

«Некоторые смотрят на Америку и видят уязвимость. Левые социалисты видят возможность переписать историю. На марше Китай и Россия. Все они думают, что нас можно запугать, что можно обращаться с нами неуважительно. Вы должны знать, что я не терплю тех, кто давит. И когда ты даёшь отпор, они ощущают (удар. — RT) болезненнее, если на тебе туфли с каблуками. Я Никки Хейли, и я баллотируюсь в президенты», — заявила она.

Хейли отметила, что республиканцы проиграли по голосам избирателей «на семи президентских выборах из последних восьми». По её словам, ситуация должна измениться.

«Послужной список Джо Байдена ужасен, но это не должно удивлять. Вашингтонский истеблишмент раз за разом нас подводил. Новому поколению лидеров пора вернуть ответственную налогово-бюджетную политику, обеспечить безопасность наших границ и укрепить нашу страну, нашу гордость и наше стремление к цели», — подчеркнула Хейли.

Она не первый раз критикует Байдена. В апреле 2022 года политик заявила, что курс администрации 46-го президента США приведёт страну к банкротству. По её словам, Штаты «переживают худшие времена» для подобной политики и «будущее Америки» под угрозой. Тогда Хейли также обвинила Белый дом в колоссальных тратах и повышении налогов на $2,5 трлн.

Как сообщает американский портал Axios, у политика есть шанс заручиться поддержкой в ​​​​ключевых штатах и ​​​​собрать деньги от доноров, которые скептически настроены по отношению к 45-му президенту США Дональду Трампу, который ранее также объявил об участии в избирательном процессе.

При этом на днях действующий глава Белого дома заявил, что пока не готов принять решение об участии в следующих президентских выборах. В феврале Байден заявил в беседе с телеканалом PBS, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах на второй срок.

Политическое досье

Напомним, Хейли начала свою политическую карьеру в 2004 году, когда избралась от республиканцев в палату представителей Южной Каролины. Там она выступала за поддержку ограничений в миграционной политике, против абортов и за снижение налогов.

С начала 2011-го по 2017-й Хейли была губернатором Южной Каролины. После этого Дональд Трамп предложил ей занять пост постоянного представителя при ООН, на котором Хейли находилась вплоть до конца декабря 2018-го.

СМИ предполагали, что она может быть анонимным автором книги «Предупреждение». В ней говорилось, что автор специально саботирует ряд решений Трампа, которые кажутся непродуманными или идущими вразрез с американскими ценностями.

Дональд Трамп

AP

© Andrew Harnik

Стоит отметить, что Хейли известна своими русофобскими заявлениями. Так, ещё в октябре 2019 года, будучи постпредом США при ООН, она утверждала, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов. По её словам, РФ якобы вмешалась в американские президентские выборы в 2016 году и осуществляла влияние на американцев посредством социальных медиа.

«Сыграть в пользу Трампа»

Как отметил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, Хейли занимает чётко антироссийскую позицию, поэтому, если она придёт к власти, американо-российские отношения не поменяются в лучшую сторону.

«При Хейли ситуация может лишь усугубиться, если рассматривать этот вопрос гипотетически. Все годы своего участия в большой политике она придерживалась жёсткого антироссийского курса. Хейли известна многими русофобскими заявлениями, причём бескомпромиссного характера. В этом плане она — абсолютный ястреб. Во всяком случае, она ни разу, будучи представителем США при ООН, не продемонстрировала хоть какую-то благосклонность к России», — заявил аналитик в беседе с RT.

При этом у Трампа на этих выборах будет больше шансов на победу, считает Васильев.

«В ситуации борьбы двух этих кандидатов спонсорская поддержка особой роли не сыграет. Большее значение имеет отношение к избирателям. А этот аспект у Трампа очень хорошо развит. К тому же в Республиканской партии по отношению к женщинам превалирует более настороженное отношение, нежели в Демократической. И это может сыграть в пользу Трампа, у которого на сегодняшний день больше шансов на победу», — сказал он.

Также по теме «Ожидает очень напряжённая борьба»: Трамп официально объявил об участии в выборах президента США в 2024 году Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборы в 2024 году. По словам Трампа, в годы его...

По мнению экспертов, помимо Трампа и Хейли, борьбу за роль кандидата от Республиканской партии будут вести и другие политики. Как сообщает издание The Hill, не менее восьми известных представителей от республиканцев могут конкурировать на праймериз с Дональдом Трампом. Объявить о желании принять участие в президентской гонке могут экс-госсекретарь Майк Помпео, бывший вице-президент США Майк Пенс, губернатор Флориды Род Десантис, экс-губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, губернатор Вирджинии Гленн Янгкин, бывший губернатор Мэриленда Ларри Хоган и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт.

«В Республиканской партии кандидатов будет, по всей видимости, достаточно много. Но это может быть на руку Трампу, поскольку голоса избирателей, которые традиционно его не выбирают, рассредоточатся сразу между несколькими кандидатурами. При этом сама Хейли может оттянуть голоса Десантиса», — считает Васильев.

По мнению директора Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрия Рогулёва, среди всех потенциальных кандидатов от Республиканской партии на пост президента США Дональд Трамп по своему политическому весу является наиболее знаковой фигурой.

«У него стабильная поддержка электората. Однако не стоит упускать тот аспект, что у Трампа очень много недоброжелателей, причём не только среди демократов, но и среди республиканцев. Да и в целом мы видим, что отношение к Трампу в Республиканской партии начинает меняться. От него ушла основная часть спонсоров, которая ранее выделяла деньги на избирательную кампанию. Трампу придётся бороться преимущественно за собственные средства, которых у него в достаточном количестве. Но решать будет избиратель», — констатировал аналитик.

Рогулёв также считает, что на фоне борьбы республиканцев за пост кандидата в президенты у демократов «пока всё более спокойно», однако ситуация может вскоре измениться.

«Среди демократов тоже наверняка появятся политики, которые захотят побороться с главой Белого дома. У самого же Байдена шансы преуспеть в предвыборной гонке есть, но многое будет зависеть от состояния его здоровья. Он моложе не становится и будет тянуть до последнего с объявлением об участии в выборах, поскольку сам не знает, осилит ли он вторую кампанию», — заявил эксперт.

Белый дом

Gettyimages.ru

© Tetra Images

Васильев, в свою очередь, пояснил, что Байден не торопится объявлять об участии в президентских выборах, поскольку сейчас для этого неподходящее время.

«В Демпартии, по всей видимости, считают, что с этим надо повременить. Дело в том, что уже начались расследования в отношении дел Хантера Байдена и роли в них его отца. Не добавляет популярности Байдену и ситуация с китайским аэростатом, вакханалия с неопознанными объектами. Всё это работает против Байдена, который теряет очки, свои позиции и предвыборные шансы. И чем дальше все эти процессы будут затягиваться, тем более сложным будет положение Байдена перед выборами», — отметил аналитик.