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США и Китай провели консультации на высоком уровне по поводу сбитого аэростата

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Соединённые Штаты и Китай провели консультации на высоком уровне по поводу сбитого аэростата.
США и Китай провели консультации на высоком уровне по поводу сбитого аэростата
  • Legion-Media

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.

«По поводу этого инцидента со шпионским аэростатом мы провели в частном порядке консультации с высокопоставленными китайскими должностными лицами», — приводит его слова РИА Новости

По словам Кирби, в небе над КНР нет летательных аппаратов США.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в китайском воздушном пространстве с 1 января 2020 года.

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