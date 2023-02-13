США и Китай провели консультации на высоком уровне по поводу сбитого аэростата
- Legion-Media
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«По поводу этого инцидента со шпионским аэростатом мы провели в частном порядке консультации с высокопоставленными китайскими должностными лицами», — приводит его слова РИА Новости.
По словам Кирби, в небе над КНР нет летательных аппаратов США.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что американские аэростаты более десяти раз незаконно пролетали в китайском воздушном пространстве с 1 января 2020 года.