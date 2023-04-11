Предвыборное преследование: Трамп обвинил Демпартию в использовании судебной системы в политических целях

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в использовании коррумпированной судебной системы для вмешательства в выборы 2024 года. Такое заявление он сделал в связи с расследованием дела о противоправном хранении им в своём доме секретных документов. Ранее против Трампа были выдвинуты обвинения по ещё одному делу — о подлоге деловой документации в 2016 году. При этом многие члены Республиканской партии считают преследование 45-го президента политическим. Опрошенные RT аналитики разделяют эту точку зрения. Эксперты также констатируют, что нападки на Трампа пока лишь усилили его популярность и сплотили вокруг него республиканцев.

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил Демократическую партию в использовании судебной системы для вмешательства в грядущие выборы главы государства. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

«Наша правовая система коррумпирована, и демократы используют её, чтобы подтасовать президентские выборы 2024 года. А мой рейтинг вырос!» — отметил политик.

Этот комментарий он сделал в связи с расследованием дела о противоправном хранении им в своём доме в Мар-а-Лаго секретных документов, которые остались у него после окончания президентского срока.

Трамп подчеркнул, что не нарушал закон. Кроме того, он напомнил, что нынешний глава Белого дома Джо Байден также был уличён в ненадлежащем хранении подобных документов, которые остались у него со времён нахождения в должности вице-президента.

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«Что касается этой утки с коробками, то я ничего неправильного не сделал, в отличие от Байдена, и это лишь ещё один способ для демократов сжульничать на выборах — на этот раз путём вмешательства в них. На меня распространяется закон о президентских документах, и у меня, в отличие от Байдена, который тогда не был президентом, были полномочия по рассекречиванию», — написал Трамп.

Политик добавил, что его команда подвергается «угрозам и травле со стороны бандита-прокурора, ставленника байденовских трампоненавистников».

В другом сообщении Трамп заявил, что США стали «нацией, терпящей крах, нацией в упадке».

«Всё это самонанесённый ущерб, осуществлённый людьми, которые ничего не понимают. Под руководством этих злобных, но притом очень глупых людей мы сейчас теряем свой валютный стандарт и в итоге докатимся до третьей мировой войны. Они хороши лишь в дезинформации и фальсификации выборов!» — заключил республиканец.

«Попытка заткнуть рот»

В США сейчас идёт расследование сразу нескольких дел, фигурантом которых является Трамп. В частности, продолжается выяснение обстоятельств штурма Капитолия, который предприняли в январе 2021 года сторонники 45-го президента.

Помимо этого, в Джорджии идёт расследование в отношении Трампа по делу о попытках изменить итоги президентских выборов 2020 года в этом штате.

Однако наибольший резонанс в США вызвало решение прокуратуры Нью-Йорка выдвинуть против Трампа обвинения по 34 пунктам, в том числе в подлоге деловой документации с целью сокрытия компромата и незаконной деятельности. Как сообщал телеканал Fox News, по совокупности предъявленных обвинений бывшему президенту может грозить до 136 лет тюрьмы.

Дональд Трамп в зале суда

AP

© Seth Wenig

Сам Трамп неоднократно заявлял о своей невиновности. В суде Нью-Йорка он также отказался признать себя виновным, тем самым исключив возможность сделки со следствием для последующего смягчения наказания.

Адвокаты Трампа называют это дело политическим и обвиняют прокурора в превращении «полностью политического вопроса» в «политическое преследование». Точку зрения о политическом характере дела разделяют многие члены Республиканской партии.

Так, бывший вице-президент Майк Пенс назвал беспрецедентным предъявление обвинений Трампу.

«Это возмутительно, и я думаю, что подавляющему большинству людей ясно, что это не что иное, как политическое преследование, осуществляемое окружным прокурором Манхэттена, который в буквальном смысле проводил кампанию за вынесение обвинений против одного конкретного американца», — сказал он в интервью изданию National Review.

Аналогичного мнения придерживаются и другие видные республиканцы. Среди них — спикер палаты представителей Кевин Маккарти, сенатор Тед Круз, конгрессмен Мэтт Гетц, генпрокурор штата Кентукки Дэниел Камерон, член палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиз Стефаник, экс-губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, соперник Трампа на праймериз 2016 года Джеб Буш и ряд других политиков.

Кроме того, выдвижение обвинений против Трампа раскритиковали популярные в США журналисты консервативного толка. Так, ведущий Fox News Такер Карлсон отметил: «Невозможно себе вообразить более масштабного вмешательства в выборы, более масштабной и более агрессивной атаки» на демократию, чем эта «попытка заткнуть рот кандидату в президенты (Трампу. — RT) в год президентских выборов».

Устранить конкурента

По словам аналитиков, мнение Трампа и его сторонников о том, что обвинения носят политический характер, имеют под собой основания. При этом, напоминают эксперты, против республиканца такие методы применяются не в первый раз.

«В США правоохранительную машину начали использовать против Трампа в политической борьбе ещё в 2016 году, когда стала раскручиваться тема мнимого вмешательства России в выборы и работы 45-го президента на Москву. Очевидно, что в Минюсте США есть люди с определённой политической повесткой. В либеральных штатах, где сейчас разворачивается основное дело против Трампа, в правоохранительной системе также работают политически ангажированные люди», — отметил в разговоре с RT политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Сторонники Дональда Трампа

AP

© Wilfredo Lee

Эксперт обратил внимание, что к другим политическим кланам, например Байденам или Клинтонам, несмотря на обилие скандалов вокруг них, американское правосудие не проявляет такого же пристального внимания, как к Трампу.

«Это действительно демонстрирует тот факт, что правоохранительная система США используется против неугодных лиц. Это очевидная вещь, Трамп в этом прав», — указал Дробницкий.

По мнению политолога, пока невозможно предугадать, как выдвинутые обвинения повлияют на президентскую кампанию 2024 года.

«Это политическое преследование. Но смогут ли его инициаторы таким образом повлиять на выборы — это большой вопрос. Пока суд в деле с финансовым подлогом не выдал всем участвующим в процессе предписание молчать, Трамп будет активно использовать эту тему в целях предвыборной борьбы. Так что все его нынешние заявления делаются уже в рамках предвыборной кампании», — заявил Дробницкий.

Аналитики также констатируют, что сегодня Республиканская партия гораздо активней поддерживает Трампа, чем это было, когда его обвиняли в сговоре с Россией в 2016 году.

«С одной стороны, процесс консолидации в партии вокруг Трампа и его идей шёл уже давно. С другой стороны, предъявление обвинений многим уже кажется последней каплей. Сейчас не защищать Трампа и не критиковать использование против него правоохранительных органов в политических целях — это в некотором смысле политическое самоубийство, лучше уж промолчать», — сказал Дробницкий.

Он добавил, что многие в США полагают, что демократы, запустив против Трампа судебный процесс, в конечном счёте серьёзно подняли его рейтинг и сплотили вокруг него республиканцев.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв также обратил внимание на то, что на фоне судебного разбирательства рейтинги Трампа выросли.

«Этот скандал лишь прибавляет Трампу популярности, ведь для многих это выглядит как попытка устранить одного из кандидатов на президентских выборах», — сказал аналитик в разговоре с RT.

Политологи считают, что политические неурядицы в США подрывают пропагандируемый Вашингтоном имидж Штатов как «главной демократии».

«Всё это вредит репутации США на международном уровне. Например, президент Сальвадора уже сказал, что после истории с обвинением Трампа США не могут рассматриваться как первая демократия и не могут использовать термин демократия и демократизация в своей внешней политике», — отметил Рогулёв.

Аналогичного мнения придерживается и Дмитрий Дробницкий.

«Все эти разборки с привлечением силовых ведомств, правоохранительной системы, судов, прокуратуры показали, что в США применяются те самые методы, которые Вашингтон критикует», — заключил эксперт.