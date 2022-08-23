NYT: Трамп хранил в своём поместье более 300 секретных документов

Экс-президент США Дональд Трамп хранил в своём поместье Мар-а-Лаго не менее 300 секретных документов.

По данным The New York Times, около 150 засекреченных бумаг Трамп в январе передал Национальному управлению архивов и документации США.

Позже, в июне, остальные материалы представители экс-президента Соединённых Штатов отдали Минюсту.

Ещё часть засекреченных документов были изъяты в ходе обыска в поместье Мар-а-Лаго в начале августа.

К настоящему времени администрация США располагает 26 коробками с материалами, которые хранил Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов сообщала, что агенты ФБР обнаружили 11 комплектов секретных документов в ходе обыска в поместье.

ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже.