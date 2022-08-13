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WSJ: агенты ФБР нашли 11 комплектов секретных документов в поместье Трампа

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Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обнаружили 11 комплектов секретных документов в ходе обыска в поместье Мар-а-Лаго экс-президента США Дональда Трампа.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на опись предметов.

Отмечается, что некоторые документы под грифом «совершенно секретно», доступ к ним предусмотрен только в специальных правительственных учреждениях.

Также сотрудники ФБР вывезли из поместья около 20 коробок с различными предметами, материалами, фотографиями и рукописными записями.

Ранее Politico сообщало, что ФБР расследует в отношении Трампа дело на предмет потенциального нарушения закона о шпионаже. Именно с этим связаны обыски в его имении Мар-а-Лаго.

До этого Трамп заявил, что его имение Мар-а-Лаго обыскали агенты ФБР.

По мнению бывшего президента США, обыск, который он назвал нападением «радикальных левых демократов», связан с их желанием не допустить его участия в выборах президента в 2024 году.

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