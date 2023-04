Такер Карлсон о преследовании Трампа: невозможно вообразить более масштабного вмешательства в выборы и более агрессивной атаки на демократию

Из-за предъявленных обвинений и судебного разбирательства Дональд Трамп, который сейчас по опросам с большим отрывом опережает своих конкурентов из Республиканской партии, может быть лишён своего права на свободу слова, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. «Думаю, невозможно себе вообразить более масштабного вмешательства в выборы, более масштабной и более агрессивной атаки на нашу демократию, чем эта попытка заткнуть рот кандидату в президенты», — подчеркнул он.

Хармит Диллон внимательно следила за всем происходящим изнутри. Она основательница Dhillon Law Group. Хармит, большое вам спасибо за то, что уделили нам время. Давайте начнём с конкретного вопроса, относящегося к президентской гонке, в которой участвует Дональд Трамп. Ведь сейчас он лидирует (среди республиканцев. — ИноТВ) с отрывом в 30 процентных пунктов.



Вы уже видели политизированные дела, например, дело Роджера Стоуна, в котором судья не разрешал обвиняемому говорить, причём последнему было запрещено даже высказываться об обвинениях. Это всё более распространённое нарушение первой поправки. Однако такое происходит.



Если это произойдёт с Дональдом Трампом, то он как кандидат на пост президента лишится своих прав на свободу слова. И мне интересно, по вашему мнению, может ли такое произойти?



ХАРМИТ ДИЛЛОН, основательница Dhillon Law Group: Это очень даже вероятно. И мы уже видели, как об этом говорят по телевидению. Более того, бывший президент находится под схожими подозрениями по другому связанному с ним судебному разбирательству, по которому также уже давно истёк срок давности. Дело тут в том, что иногда на своих платформах свободы слова он говорит о людях неприятные вещи, а также в том, что ему не следует позволять высказываться о фундаментальном вопросе надлежащего судопроизводства, который определяет будущее нашей страны и то, что мы думаем о системе правосудия и о политизации этого политического процесса. В случае, если так и произойдёт, то это будет серьёзным сбоем системы правосудия. И меня не удивит, если этот политически ангажированный прокурор направит судье подобный запрос.



Честно говоря, я думаю, что невозможно себе вообразить более масштабного вмешательства в выборы, более масштабной и более агрессивной атаки на нашу демократию, чем эта попытка заткнуть рот кандидату в президенты в год президентских выборов. Владимир Путин никогда и мечтать не мог о более вредоносной атаке на Соединённые Штаты, чем эта. Сможет ли кто-нибудь это остановить?



ХАРМИТ ДИЛЛОН: Адвокаты в этом деле, определённо, будут выступать против. И это может стать тем самым вопросом, по которому они немедленно подадут апелляцию в случае поражения. Но в конце концов, если суд устанавливает такие правила, то участнику судебного процесса приходится их соблюдать, иначе его обвинят в неуважении к суду, а идти по этому пути само по себе очень опасно.



Да.



ХАРМИТ ДИЛЛОН: И тут неважно, какой путь вы изберёте во всём этом деле: в его начале, продолжении или конце. Как мы узнали от The New York Times — а не из заявлений офиса окружного прокурора стороне защиты, — в этом деле более 30 обвинений. Мы не знаем, в чём они состоят, зато газете The New York Times это известно. И это не то, как правосудие должно вершиться в Соединённых Штатах. Такер, я боюсь, что данное дело затронет не одного лишь Дональда Трампа. Оно подорвёт доверие всех граждан к верховенству права в нашей стране, что по-настоящему трагично.



Да, именно так. Оно чревато долгосрочными последствиями на уровне поколений. Не думаю, что кто-то продумал это до конца. Хармит Диллон, благодарю вас за вашу как всегда мудрую и взвешенную точку зрения. Спасибо.



Дата публикации 01 апреля 2023 года.