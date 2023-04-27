«Боится ответственности за свои преступления»: Володин оценил решение Байдена баллотироваться на второй срок

Джо Байден «боится ответственности за свои преступления», поэтому уже выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах США 2024 года, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он также назвал перечень, по его мнению, преступлений действующего главы Белого дома: организация теракта на «Северных потоках», создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес его семьи на Украине, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и РФ, развязывание конфликта на Украине.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что действующий президент США Джо Байден выдвинул свою кандидатуру для участия в президентских выборах 2024 года, чтобы избежать ответственности за многочисленные преступления.

«На сегодняшний день расклад не в пользу Байдена: 70% американцев не хотят видеть его больше президентом. Учитывая недавний прецедент в США, когда против покинувшего свой пост президента Трампа выдвинуты уголовные обвинения, Байден боится ответственности за свои преступления. Чтобы её избежать, ему необходимо сохраниться во власти», — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он также перечислил преступления Байдена. Среди них организация теракта на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес на Украине его семьи, разрушение экономики Европы, геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации, развязывание конфликта на Украине.

«Чтобы соратники и спонсоры не разбежались, выход у него один — объявить об участии в выборах президента США как можно раньше», — подчеркнул председатель ГД.

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Ранее американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш опубликовал собственное расследование об инцидентах на «Северных потоках». По его данным, трансмагистральные газопроводы заминировали водолазы из США. В эксклюзивном интервью на канале RT Херш подчёркивал, что президент США Джо Байден лжёт и замалчивает правду об инциденте.

В первой половине апреля Совфед РФ утвердил итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием биологических лабораторий США на Украине. В документе указано, что Вашингтон уделял особое внимание медико-биологической деятельности на Украине, однако из-за спецоперации РФ американские власти были вынуждены свернуть исследования.

Выдвижение Байдена

25 апреля Джо Байден официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году.

«Когда четыре года назад я баллотировался на пост президента, я сказал, что мы боремся за душу Америки. И борьба продолжается. Перед нами стоит вопрос: будет ли у нас в грядущие годы больше или меньше свобод, больше или меньше прав? Я знаю, какой ответ хочу услышать, и, думаю, вы тоже. Сейчас не время останавливаться на достигнутом. Вот почему я вновь баллотируюсь на пост президента», — говорится в ролике Байдена.

Также по теме Раунд 2: Байден объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года Президент США Джо Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок в 2024 году. Одной из своих ключевых задач он назвал борьбу...

При этом вице-президент США Камала Харрис также объявила о готовности участвовать в выборах 2024 года в паре с Байденом.

В связи с этим, как отметили в France 24, в США возобновились разговоры о возрасте президента, которого многие считают слишком пожилым для роли лидера страны. В случае переизбрания Байден начнёт свой второй срок в возрасте 82 лет, став самым пожилым главой Белого дома в истории.

«Многие политические обозреватели в США видели в выборе Камалы Харрис в качестве вице-президента своего рода установку, которая, в видении Джо Байдена, будет соответствовать ходу истории. Женщина афроамериканского происхождения, ранее сыгравшая роль в победе Барака Обамы, в Белом доме — это могло бы стать достойным итогом карьеры Джо Байдена», — заявил корреспондент France 24 Матье Мабен, чьи слова приводит ИноТВ.



Ожидается, что конкурентами Байдена на предстоящих праймериз Демократической партии, в частности, станут адвокат Роберт Кеннеди — младший и писательница Марианна Уильямсон.

При этом в Республиканской партии о намерении баллотироваться заявили 45-й президент США Дональд Трамп, бывший постпред США при ООН и бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли, бизнесмен и писатель индийского происхождения Вивек Рамасвами, бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и консервативный радиоведущий Ларри Элдер.