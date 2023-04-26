France 24: «вернётся, чтобы уступить место Камале» — в США сомневаются, что Байден дотянет до конца второго срока

После объявления о намерении Джо Байдена баллотироваться на второй срок в США возобновились разговоры о возрасте президента, которого многие считали слишком пожилым для роли лидера страны ещё во время прошлой кампании, сообщает корреспондент France 24 в Вашингтоне. Однако некоторые обозреватели полагают, что действующий президент на самом деле готовится уйти в отставку до окончания второго срока, чтобы освободить место вице-президенту Камале Харрис, отмечает журналист.

МАТЬЕ МАБЕН, корреспондент France 24: В последние месяцы, по мере подтверждения намерений Джо Байдена выставить свою кандидатуру на переизбрание, возраст президента всё чаще становился предметом обсуждения в Белом доме, а также, разумеется, по всей стране, в том числе внутри Демократической партии. При этом в ходе своей предвыборной кампании 2020 года Джо Байден обещал баллотироваться только на один срок. Уже тогда его соперники внутри Демократической партии считали Байдена слишком пожилым. Многие политические обозреватели в США видели в выборе Камалы Харрис в качестве вице-президента своего рода установку, которая, в видении Джо Байдена, будет соответствовать ходу истории.

Женщина афроамериканского происхождения, ранее сыгравшая роль в победе Барака Обамы, в Белом доме — это могло бы стать достойным итогом карьеры Джо Байдена. Учитывая, что сценарий 2020 года, похоже, повторяется точь-в-точь, эта тема, разумеется, снова вернулась в информационное поле. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала понять, что гипотезу о сокращённом втором сроке Байдена не стоит полностью исключать.

Представитель Белого дома тут же решительно отказалась от своих слов. Это случилось чуть позже в тот же день, но слишком поздно, чтобы не возродить в умах экспертов гипотезу, согласно которой Джо Байден на самом деле хотел бы обеспечить приход Камалы Харрис в Белый дом, но на этот раз уже в Овальный кабинет. Ведь не нужно и напоминать, что в случае отставки президента — с самого дня инаугурации — главнокомандующим самого влиятельного демократического государства в мире становится вице-президент. В этом случае Камала Харрис станет первой женщиной — президентом США.

Дата выхода в эфир 26 апреля 2023 года.