The Hill: после заявления о желании переизбраться на второй срок рейтинг Байдена приблизился к историческому минимуму

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена опустился до 39%, что практически соответствует самому низкому показателю за всё время его пребывания на посту президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, опубликованные в газете The Hill. Ещё в марте этот показатель достигал 42%. Как отмечает издание, опрос проводился после того, как на прошлой неделе Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.
Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена упал ниже 40%, что практически соответствует самому низкому показателю за всё время его пребывания на посту президента. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании Ipsos, опубликованные в газете The Hill.
Данные опроса демонстрируют, что рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США снизился до 39% по сравнению с мартом, когда этот показатель достигал 42%. Для сравнения, для бывшего президента США Дональда Трампа этот показатель в декабре 2017 года составлял всего 33%.
При ответе на вопрос о самой большой проблеме, с которой сталкивается страна, 20% респондентов указали экономику, а 10% опрошенных назвали состояние окружающей среды или преступность.
Опрос проводился после того, как на прошлой неделе Байден заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года, но пока не готов объявить об этом официально.
Если Байден одержит победу на предстоящих выборах, то к началу второго президентского срока ему будет 82 года. Писательница Марианна Уильямсон, пытавшаяся стать кандидатом на пост президента США в 2020 году, и адвокат Роберт Кеннеди — младший, известный своим отрицательным отношением к вакцинации, уже подали заявки в Федеральную избирательную комиссию для участия в президентской кампании 2024 года от Демократической партии.
В опросе приняли участие 1029 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3 процентных пунктов, пишет The Hill.
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