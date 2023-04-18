Newsweek: аналитики опасаются, что в случае возвращения Трампа Киев лишится мощной поддержки США

По мнению некоторых аналитиков, в том случае, если бывший президент США Дональд Трамп сможет снова выйти в лидеры предвыборной гонки, украинские власти рискуют лишиться той мощной американской поддержки в военной и финансовой сфере, которую они получают сейчас. Однако такой вывод базируется на массе допущений, учитывая, что даже если Трамп действительно сможет вернуться в Белый дом и решит принципиально изменить нынешний курс, ему придётся столкнуться с очень серьёзным сопротивлением в политических кругах, пишет Newsweek.

Как показывают опросы, бывший президент США Дональд Трамп до сих пор остаётся одним из наиболее вероятных кандидатов от Республиканской партии для участия в президентской гонке. И как заявили некоторые эксперты в интервью Newsweek, они опасаются, что если Трамп снова примет участие в президентских выборах в 2024 году и сумеет одержать победу, то перспективы дальнейшего оказания поддержки Киеву в финансовой и военной сфере на таком же уровне, как это происходит сейчас, окажутся довольно непределёнными.



Не случайно Трамп заявлял, что подобного конфликта на Украине никогда бы произошло, если бы он оставался на посту президента США, говорится в статье. В то же время другие аналитики не разделяют этих опасений. Они уверены, что независимо от того, кто будет находиться после выборов 2024 года во главе Белого дома, поддержка, которую США оказывают украинским властям, никак не изменится, пишет корреспондент Newsweek Брендан Коул.



С одной стороны, у президента Украины Владимира Зеленского есть основания нервничать по поводу возможного возвращения Трампа, говорится в статье. Трамп постоянно критикует политику действующей американской администрации во главе с Джо Байденом, а на этой неделе даже намекнул в телеинтервью на возможную причастность нынешних властей к инциденту со взрывами на газопроводе «Северный поток» в сентябре 2022 года, поясняет автор.



Категоричная уверенность Трампа в том, что эту диверсию организовала не Россия, а также его прежние попытки наладить контакты с российским лидером Владимиром Путиным вызывают у ряда аналитиков вопросы о том, чем может обернуться ещё одно президентство Трампа в плане оказания поддержки Киеву, говорится в статье. Однако необходимо понимать, что вокруг кандидатур вероятных участников президентской гонки 2024 года до сих пор нет полной ясности, поскольку это зависит от большого числа различных факторов и допущений, подчёркивает автор.



В частности, пока нельзя даже с уверенностью сказать, сможет ли Трамп вообще стать официальным кандидатом от Республиканской партии на этот раз, учитывая количество выдвигаемых против него обвинений в совершении уголовных преступлений, с которыми ему придётся иметь дело к моменту выборов. Также многое зависит от того, насколько важной будет цена американской военной поддержки, оказываемой Киеву, в контексте предвыборной кампании в США и с точки зрения симпатий электората, поясняет автор.



По мнению ряда экспертов, Трамп не упустит случая отомстить Зеленскому за отказ провести расследование в отношении сына Байдена, что в результате привело к голосованию об импичменте. «Трамп принял это на свой счёт, и я не сомневаюсь, что он жаждет отомстить Зеленскому», — подчеркнул в интервью Newsweek Эмиль Нагенгаст, профессор политологии в колледже Джуниата в Хантингдоне (штат Пенсильвания).



«Если Трамп вернётся в Белый дом, это станет катастрофой для Зеленского и Украины», — полагает эксперт. «Если Трамп победит на выборах 2024 года, он получит огромное удовольствие, разорвав тесные отношения с Украиной, которые Байден сделал центральным элементом своей внешней политики», — заявил Нагенгаст. По его мнению, это можно сравнить с тем, как Трамп когда-то изменил политику своего предшественника на посту президента Барака Обамы, говорится в статье.



Похожие опасения разделяет и Эндрю Лэтэм, профессор международных отношений в колледже Макалестер, Сент-Пол (штат Миннесота). «Избрание Трампа, скорее всего, приведёт к полному изменению подхода администрации Байдена к российско-украинскому конфликту — включая предсказуемо катастрофические последствия для военных успехов Киева», — заявил Лэтэм в интервью Newsweek. По его мнению, если бы Трамп смог победить в 2020 году, то он бы не стал осуждать Россию за её спецоперацию так, как это сделал Байден. «Вполне вероятно, что он закрыл бы на всё это глаза», — считает эксперт.



Лэтэм полагает, что если Трамп сможет вернуться в Белый дом, то скорее всего, пересмотрит этот вопрос и сократит военную поддержку, чтобы попытаясь убедить Путина и Зеленского заключить сделку. «Его советники наверняка могут возражать против таких поспешных действий, однако Трамп давно известен тем, что он либо игнорировал мнение своих советников, либо увольнял их, если они выражали своё несогласие с ним слишком публично», — пояснил Лэтэм.



Другой американский эксперт считает, что возвращение Трампа способно повлиять на позицию Киева в отношении переговоров с Москвой. «Хотя это не та позиция, которую Украина готова принять прямо сейчас, однако сокращение поддержки может их к этому подтолкнуть, как и такой президент США, который проявлял бы больше готовности встретиться с обеими сторонами для переговоров», — заявил в интервью Newsweek Эрик Мартин из Университета Бакнелла в США. Льюисбург (штат Пенсильвания), который занимается исследованиями в сфере гражданского общества.



Доцент социальных наук из Университета Минервы Ник Кенни полагает, что если Трамп сможет выиграть выборы в 2024 году, это способно сократить дипломатическую и финансовую поддержку Киева со стороны США в долгосрочной перспективе. «Думаю, что Москва благосклонно отнеслась бы к переизбранию Трампа, особенно что касается дипломатической сферы. А Украина будет чувствовать давление и пытаться как можно быстрее добиться более ощутимых успехов на поле боя в случае, если Трамп вновь будет избран, потому что шаткий путь продолжающейся поддержки от США, вероятно, ещё быстрее сойдёт на нет при Трампе и его союзниках-республиканцах в конгрессе». — заявил Кенни в интервью Newsweek.



Как показала недавняя утечка секретных документов, действия Киева в военной сфере непосредственно согласуются с дипломатическими и пиар-усилиями, направленными на то, чтобы быть в курсе, как это влияет на западных союзников, рассказал в беседе с корреспондентом Newsweek Джеффри Мартинсон, доцент политологии Колледжа Мередит в Роли (штат Северная Каролина). По его мнению, именно вероятность того, что сторонники Трампа получат больше полномочий, привела к ускоренному принятию дополнительного пакета помощи для Украины в конце 2022 года.



Если Украина лишится уверенности в дальнейшем получении мощной американской поддержки, это может вынудить Киев пойти на «более неопределённые, а возможно, и отчаянные меры», полагает эксперт. «Это может включать в себя более целенаправленные убийства, а возможно, даже использование неизбирательных террористических атак», — предупредил Мартинсон в интервью Newsweek.



Рэндалл Стоун, профессор политологии в Университете штата Нью-Йорк в Рочестере, предполагает, что если в случае победы Трампа в следующем году американской поддержке может прийти конец, то риски прямой конфронтации возрастут. «Осторожная дипломатия, которую Байден использовал для создания коалиции в поддержку Украины, рухнет. Неопределённость возрастет, и это сделает более вероятными просчёты с любой стороны, что повысит вероятность прямой конфронтации между США и Россией», — предупредил Стоун в интервью Newsweek.



В то же время другие эксперты не верят в то, что даже в случае своего переизбрания Трамп спешно изменит политику Белого дома, подчёркивается в статье. Об этом говорит и тот факт, что даже несмотря на его предыдущие попытки наладить отношения с Путиным, администрация Трампа в целом более или менее продолжала действующую с 2014 года политику США в отношении оказания военной и финансовой помощи Украине, отмечает автор.



Недавняя утечка засекреченных данных американской разведки также свидетельствует о том, что оценка военных возможностей и будущих перспектив Украины в политических кругах не соответствует крайне оптимистичным публичным заявлениям администрации Байдена, говорится в статье. Кроме того, республиканцы в целом по-прежнему готовы поддерживать Украину, поэтому Трампу придётся выдержать довольно тяжёлую битву, если он вдруг захочет отказаться от курса Байдена в этой сфере, предупреждает автор.



Стремясь развивать связи с Россией во время своего предыдущего президентского срока, Трамп уже столкнулся с противодействием со стороны внешнеполитического истеблишмента США, руководства обеих партий и спецслужб. Сейчас же эти группы выступают ещё более консолидированно, заявил Алан Кафруни, профессор международных отношений в Гамильтон-колледже в Нью-Йорке. «Если Трамп действительно вернётся на второй срок и попытается уменьшить американскую поддержку Украине, он может получить лишь очень ограниченное содействие от своих сторонников в рядах республиканцев, и при этом сильное противодействие со стороны всего остального американского политического истеблишмента», — предупредил Кафруни.



И хотя недавние опросы показывают, что многие сторонники Трампа из числа американских избирателей также выступают за сокращение помощи Украине, а горстка изоляционистов из числа республиканцев публично сомневается в ценности этого конфликта для Вашингтона, в конгрессе в целом всё равно по-прежнему существует значительная двухпартийная поддержка в пользу продолжения финансирования Киева, подчёркивают эксперты.



«Я считаю, что Трамп продолжит курс на оказание военной помощи в поддержку Украины», — заявил в интервью Newsweek Гэри Роуз, профессор политологии из Университета Святого Сердца в Фэрфилде (штат Коннектикут). По его мнению, Трамп вряд ли захочет войти в историю как тот человек, который позволит «зарождающейся демократии» на Украине стать жертвой авторитаризма со стороны Кремля, говорится в статье. Кроме того, отношения между Вашингтоном и Москвой уже настолько ухудшились, что даже потенциальное желание Трампа что-то изменить может оказаться недостаточным, чтобы воплотить это в реальность.



«Доверие между Путиным и любым американским президентом полностью разрушено. На данный момент Путин не верит, что Америка будет выполнять какие-либо обещания», — заявил в беседе с корреспондентом Newsweek Джордж Биб, бывший директор отдела по анализу России в ЦРУ и экс-советник по делам России при вице-президенте Дике Чейни, который в настоящее время занимает должность директора по общей стратегии в аналитическом центре Quincy Institute for Responsible Statecraft.



По его мнению, проблема заключается не столько в том, что Путин не доверял Трампу лично, а в том, что даже внутри администрации Трампа в Белом доме существовало довольно ощутимое противодействие в том, что касается отношений с Россией, и это мешало выполнить любые обещания. «Я не думаю, что Путин верил в то, что Трамп действительно был в состоянии заключить сделку с Россией», — подчеркнул Биб.



И хотя в недавнем интервью в эфире телеканала Fox News Трамп намекнул на то, что администрация Байдена могла быть заинтересована в срыве поставок через газопроводы в Балтийском море, однако именно при Трампе были введены санкции, направленные на завершение строительства газопровода «Северный поток — 2», напоминает автор. Причём он сделал это, проигнорировав протесты со стороны властей Германии и Нидерландов, в то время как администрацию Байдена раскритиковали за то, что она позднее отменила часть этих санкций.



Как считает научный сотрудник Питер Доран, это также свидетельствует о том, что даже если после выборов в 2024 году Белый дом займёт Трамп или другой кандидат от республиканцев, то режим американских санкций в отношении России наверняка продолжится. «Трамп 2.0 будет очень похож на Трампа 1.0, причём это будет очень неоднозначный подход в отношении России», — заключил эксперт в интервью Newsweek.