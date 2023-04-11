Fox News: результаты последнего опроса стали недоброй вестью для Байдена

Президент Байден, по всей видимости, не спешит с запуском предвыборной кампании 2024 года, несмотря на сообщения о том, что он определённо будет бороться за второй срок. Издание Axios написало, цитирую: «Советники и близкие союзники ожидают, что в ближайшее время он не станет объявлять о своём намерении переизбраться». Сейчас некоторые считают, что это может произойти не ранее июля, а, возможно, даже осенью.



ТОДД ПИРО, ведущий Fox News: Думаю, это должно произойти до ноября 2024 года, но я не уверен. Всё это происходит на фоне того, как недавний опрос показал: только треть американцев считает, что Джо Байден заслуживает переизбрания.



С нами сейчас на связи Ли Картер, президент компании Maslansky + Partners и автор книги «Убеждение». Ли, треть* американцев, как только что сказал Тодд, считают, что его не следует переизбирать. Может быть, именно поэтому они не спешат объявлять (о выдвижении на второй срок. — ИноТВ)?



ЛИ КАРТЕР, президент компании Maslansky + Partners: По-моему, этот опрос стал недоброй вестью для Джо Байдена. Уже в течение некоторого времени новости, посвящённые опросам по Джо Байдену, указывают на то, что почти по всем категориям его рейтинг одобрения не поднимается выше 50 процентов. Так что ситуация у него не из лучших. Но, как я полагаю, у него есть умная стратегия. Он сделал то же самое, когда участвовал в выборах 2020 года. Тогда он долгое время оставался в тени, мы от него ничего особо не слышали почти до самого начала праймериз.



Поэтому я ожидаю, что он поступит схожим образом. Чем больше он проводит предвыборную кампанию, тем хуже у него показатели. Думаю, ему нужно не высовываться, выполнять свою работу, особо ни с кем не общаться и дать республиканцам начать схватку друг с другом, а затем уже он должен вступить в дело. По-моему, для него лучший шанс на победу состоит в том, чтобы добиться некоторого прогресса по аборту и активнее, чем сейчас, продвигать эту тему.



Вы знаете, что более трети избирателей, участвовавших в промежуточных выборах, назвали этот вопрос главной причиной их голосования. Поэтому он может привлечь на свою сторону дополнительное количество людей, которые в противном случае проголосовали бы против него. Думаю, это будет ему на руку.



Однако результаты этих опросов для него действительно провальные. Когда я смотрю на некоторые из них, то вижу, что даже с июля прошлого года он прилично потерял. Так что ему придётся поднабрать побед в свою копилку, если он хочет, чтобы на выборах 2024 года у него появился шанс.



Дата публикации 10 апреля 2023 года.



* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).