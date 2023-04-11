Fox News: результаты последнего опроса стали недоброй вестью для Байдена

Недавний опрос показал, что лишь треть американцев поддерживает переизбрание Джо Байдена, сообщает Fox News. При этом глава компании Maslansky + Partners Ли Картер в эфире канала отметила, что для главы Белого дома это стало недоброй вестью, поскольку его рейтинг уже довольно долго не поднимается выше 50%.
Президент Байден, по всей видимости, не спешит с запуском предвыборной кампании 2024 года, несмотря на сообщения о том, что он определённо будет бороться за второй срок. Издание Axios написало, цитирую: «Советники и близкие союзники ожидают, что в ближайшее время он не станет объявлять о своём намерении переизбраться». Сейчас некоторые считают, что это может произойти не ранее июля, а, возможно, даже осенью.
ТОДД ПИРО, ведущий Fox News: Думаю, это должно произойти до ноября 2024 года, но я не уверен. Всё это происходит на фоне того, как недавний опрос показал: только треть американцев считает, что Джо Байден заслуживает переизбрания.
С нами сейчас на связи Ли Картер, президент компании Maslansky + Partners и автор книги «Убеждение». Ли, треть* американцев, как только что сказал Тодд, считают, что его не следует переизбирать. Может быть, именно поэтому они не спешат объявлять (о выдвижении на второй срок. — ИноТВ)?
ЛИ КАРТЕР, президент компании Maslansky + Partners: По-моему, этот опрос стал недоброй вестью для Джо Байдена. Уже в течение некоторого времени новости, посвящённые опросам по Джо Байдену, указывают на то, что почти по всем категориям его рейтинг одобрения не поднимается выше 50 процентов. Так что ситуация у него не из лучших. Но, как я полагаю, у него есть умная стратегия. Он сделал то же самое, когда участвовал в выборах 2020 года. Тогда он долгое время оставался в тени, мы от него ничего особо не слышали почти до самого начала праймериз.
Поэтому я ожидаю, что он поступит схожим образом. Чем больше он проводит предвыборную кампанию, тем хуже у него показатели. Думаю, ему нужно не высовываться, выполнять свою работу, особо ни с кем не общаться и дать республиканцам начать схватку друг с другом, а затем уже он должен вступить в дело. По-моему, для него лучший шанс на победу состоит в том, чтобы добиться некоторого прогресса по аборту и активнее, чем сейчас, продвигать эту тему.
Вы знаете, что более трети избирателей, участвовавших в промежуточных выборах, назвали этот вопрос главной причиной их голосования. Поэтому он может привлечь на свою сторону дополнительное количество людей, которые в противном случае проголосовали бы против него. Думаю, это будет ему на руку.
Однако результаты этих опросов для него действительно провальные. Когда я смотрю на некоторые из них, то вижу, что даже с июля прошлого года он прилично потерял. Так что ему придётся поднабрать побед в свою копилку, если он хочет, чтобы на выборах 2024 года у него появился шанс.
Бывший агент британской разведки MI6 Алистер Крук не исключил возможность того, что президент Украины Владимир Зеленский передаст Варшаве несколько украинских западных регионов с целью изменения ситуации в зоне боевых действий.
Ношение и демонстрация георгиевских лент на территории Молдавии разрешено, нельзя использовать этот символ для оправдания военных преступлений и агрессии. Об этом заявила глава Конституционного суда республики Домника Маноле.
Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что России необходимо постепенно преодолевать зависимость от зарубежных разработок и наладить выпуск отечественной критически значимой продукции.
Два нарушения режима прекращения огня зафиксированы в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. Об этом говорится в бюллетене Министерства обороны России о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.
В Гааге протестующие не давали президенту Франции Эммануэлю Макрону начать выступление в институте Nexus. Ряд участников мероприятия выкрикивали в адрес Макрона обвинения в насилии в отношении протестующих и нарушении принципов демократии.
С начала специальной военной операции (СВО) на круглосуточную горячую линию Следственного комитета России обратились более 14 тыс. беженцев из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Более 3,5 тыс. обращений поступило по иным каналам связи.
Федеральная антимонопольная служба разрешила компании X5 Group (владельцу «Пятёрочки», «Перекрёстка» и «Чижика») приобрести 100% уставного капитала ООО «Тамерлан», которое владеет торговыми сетями «Покупочка», «ПокупАЛКО» и «Га-га».