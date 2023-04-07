CNN: две трети американцев убеждены, что Байден не заслуживает переизбрания

Только 32% граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу CNN. При этом наименьшей популярностью Байден пользуется среди молодёжи: лишь 26% опрошенных младше 35 лет хотели бы снова видеть его в президентском кресле. Кроме того, более половины американцев недовольны деятельностью Байдена на посту президента — в марте этот показатель увеличился до 57% по сравнению с 55% в январе.

Лишь треть граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания. Остальные предпочли бы видеть на посту президента кого-то другого. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании SSRS, проведённого по заказу CNN.

Как отмечает CNN, опрос проводился в течение всего марта и был завершён до того, как на прошлой неделе большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Таким образом, результаты опроса не могут отражать какие-либо сдвиги в общественном мнении касательно деятельности Байдена после громких событий.

Результаты опроса демонстрируют, что общий рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США снизился до 42% по сравнению с январём, когда этот показатель достигал 45%. Доля опрошенных, не одобряющих работу Байдена, напротив, в марте возросла до 57% по сравнению с 55% двумя месяцами ранее.

Показатели одобрения деятельности президента в конкретных сферах остаются на прежнем уровне. Политику Байдена в области иммиграции, экономическую политику, а также политику в области контроля за оборотом огнестрельного оружия одобряет значительно меньше граждан США, чем его деятельность в целом — 35%, 37% и 37% соответственно. Что касается национальной безопасности (44%) и отношений США с Китаем (40%), то эти показатели примерно совпадают с его общим рейтингом одобрения. Экологическая политика президента остаётся единственным вопросом, в котором Байден, по мнению опрошенных, преспеул относительно общего показателя, однако и её одобряет меньше половины населения (46%).

В целом, лишь 32% верят, что Байден заслуживает переизбрания на следующих выборах, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в декабре. Наибольшие сдвиги наблюдаются среди молодежи: только 26% опрошенных младше 35 лет поддерживают переизбрание политика по сравнению с 36% в декабре прошлого года.

Примечательно, что 11% тех, кто в целом одобряет деятельность Байдена, высказались против его переизбрания. Для Барака Обамы в марте 2010 года этот показатель составлял лишь 5%, а для Дональда Трампа в сентябре 2019 года — всего 3%.

В опросе, проводившемся с 1 по 31 марта по электронной почте и по телефону, приняли участие 1595 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3,3 процентных пунктов, пишет CNN.