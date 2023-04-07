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CNN: две трети американцев убеждены, что Байден не заслуживает переизбрания

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Только 32% граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого по заказу CNN. При этом наименьшей популярностью Байден пользуется среди молодёжи: лишь 26% опрошенных младше 35 лет хотели бы снова видеть его в президентском кресле. Кроме того, более половины американцев недовольны деятельностью Байдена на посту президента — в марте этот показатель увеличился до 57% по сравнению с 55% в январе.
CNN: две трети американцев убеждены, что Байден не заслуживает переизбрания
AP

Лишь треть граждан США считают, что действующий президент страны Джо Байден заслуживает переизбрания. Остальные предпочли бы видеть на посту президента кого-то другого. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской компании SSRS, проведённого по заказу CNN.

Как отмечает CNN, опрос проводился в течение всего марта и был завершён до того, как на прошлой неделе большое жюри Манхэттена проголосовало за предъявление обвинений экс-президенту США Дональду Трампу. Таким образом, результаты опроса не могут отражать какие-либо сдвиги в общественном мнении касательно деятельности Байдена после громких событий.
 
Результаты опроса демонстрируют, что общий рейтинг одобрения деятельности Джо Байдена на посту президента США снизился до 42% по сравнению с январём, когда этот показатель достигал 45%. Доля опрошенных, не одобряющих работу Байдена, напротив, в марте возросла до 57% по сравнению с 55% двумя месяцами ранее.
 
Показатели одобрения деятельности президента в конкретных сферах остаются на прежнем уровне. Политику Байдена в области иммиграции, экономическую политику, а также политику в области контроля за оборотом огнестрельного оружия одобряет значительно меньше граждан США, чем его деятельность в целом — 35%, 37% и 37% соответственно. Что касается национальной безопасности (44%) и отношений США с Китаем (40%), то эти показатели примерно совпадают с его общим рейтингом одобрения. Экологическая политика президента остаётся единственным вопросом, в котором Байден, по мнению опрошенных, преспеул относительно общего показателя, однако и её одобряет меньше половины населения (46%).
 
В целом, лишь 32% верят, что Байден заслуживает переизбрания на следующих выборах, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в декабре. Наибольшие сдвиги наблюдаются среди молодежи: только 26% опрошенных младше 35 лет поддерживают переизбрание политика по сравнению с 36% в декабре прошлого года.
 
Примечательно, что 11% тех, кто в целом одобряет деятельность Байдена, высказались против его переизбрания. Для Барака Обамы в марте 2010 года этот показатель составлял лишь 5%, а для Дональда Трампа в сентябре 2019 года — всего 3%.
 
В опросе, проводившемся с 1 по 31 марта по электронной почте и по телефону, приняли участие 1595 совершеннолетних американцев. Погрешность составляет не более 3,3 процентных пунктов, пишет CNN. 
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CNN США Северная Америка
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