Foreign Policy: курс Вашингтона на полную поддержку Киева может не пережить ухода Байдена — и это тревожит Европу

Провозглашённый Джо Байденом в прошлом году курс, строящийся на твёрдом намерении поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», под угрозой: в США — и в особенности среди политических оппонентов Байдена — всё громче звучат призывы забыть про Киев и сосредоточиться на противоборстве с Китаем, пишет Foreign Policy. По информации издания, поскольку следующие президентские выборы уже не за горами, такая перспектива всё сильнее беспокоит европейцев.

С тех пор как на прошлогоднем саммите НАТО в Мадриде президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон и его союзники будут помогать Украине бороться против российских войск «столько, сколько потребуется», эта формула успела стать главным девизом, определяющим политику байденовской администрации на европейском направлении, пишет Foreign Policy. Между тем хотя сам Байден и является «убеждённым сторонником трансатлантизма и давно способствует становлению демократии на Украине», фокус внимания Америки неуклонно смещается на противостояние с Китаем — а до президентских выборов 2024 года остаётся всё меньше времени. На таком фоне в Европе всё чаще задаются вопросом о том, переживёт ли курс на поддержку Украины президентство Байдена, констатируют обозреватели издания.

Как поясняют авторы, и многие американские законотворцы, и ведущие кандидаты в президенты от обеих главных партий в первую очередь говорят о необходимости занять более жёсткую позицию по отношению к Пекину и начать подготовку к соперничеству великодержавного калибра. По этой причине европейцы теперь опасаются, что после ухода Байдена США станут куда меньше интересоваться делами Старого света — а если конфликт на Украине затянется, такая смена курса со стороны Вашингтона будет иметь далеко идущие последствия.

«Такого уровня сотрудничества между Вашингтоном и европейскими столицами, как сейчас, мы не видели уже очень давно», — сообщила в интервью FP научный сотрудник американского Совета по международным отношениям Лиана Фикс. Вместе с тем, как оговаривается Фикс, чем ближе выборы президента США, тем больше европейцев тревожит вопрос о том, что же из себя представляет Байден: «Он исключение из нового правила? Или же возвращение к старому?»

В своих публичных выступлениях европейские чиновники демонстрируют железную уверенность в лидерских качествах Америки — как по украинскому вопросу, так и в качестве краеугольного камня Североатлантического альянса, пишет Foreign Policy. Однако за закрытыми дверьми официальные лица не скрывают своей обеспокоенности заявлениями главных претендентов на выдвижение в качестве кандидата в президенты от Республиканской партии — включая экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса. Европейцы боятся, что в случае победы политика с такими лозунгами Америка сделает внешнеполитический разворот и сосредоточится на новой холодной войне с Китаем, которая заберёт на себя политическое внимание и военные ресурсы, сейчас идущие на Украину и европейский регион в целом, говорится в материале издания.

«Если бы сказал, что мы все ни капельки не нервничаем, то соврал бы — тем более, что военные действия на Украине застопорились и превратились в войну на истощение, которая будет идти ещё годы, — признался в беседе с FP на условиях анонимности высокопоставленный европейкий дипломат. — Как всё это отразится на обещаниях США по поводу Украины через два года или через пять лет?»

Подспудное беспокойство в Европе лишь подчёркивает те сложности, с которыми сталкивается администрация Байдена, пытаясь найти действительно надёжную долгосрочную стратегию на украинском направлении — такую, чтобы от неё не отказались и его преемники на президентском посту, рассуждают журналисты Foreign Policy. В целом же нынешняя ситуация служит своеобразным анонсом для другого, куда более масштабного вопроса, который, вероятно, будет определять внешнюю политику Америки ещё не одно десятилетие: «Сумеет ли Вашингтон противодействовать одновременно и России, и Китаю — и может ли он себе позволить разбираться с ними по одному?», пишут авторы.

С момента начала российской операции на Украине Вашингтон успел выделить на помощь Киеву почти $33 млрд — и это не в последнюю очередь связано с тем, что многие американские чиновники, включая и республиканцев, убеждены, что, помогая Украине, они также сдерживают Китай от агрессивных действий в отношении Тайваня, говорится в материале FP. Вместе с тем в Республиканской партии на фоне приближающихся выборов всё громче слышны голоса тех, кто сомневается в необходимости и дальше помогать украинцам — и в их число входят уже упомянутые Трамп и Десантис, подчёркивают обозреватели издания. Последний, в частности, уже называл конфликт на Украине «территориальным спором», который не относится к важнейшим интересам Вашингтона — пусть позднее он и взял свои слова обратно, отмечают журналисты. На предоставление Киеву в сущности ничем не ограниченных средств жаловался и спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, уступив тем самым давлению со стороны ультраправого крыла республиканцев.

Отдельные представители партии, впрочем, заходят ещё дальше, призывая Вашингтон ограничить военную помощь Украине, сосредоточившись на Китае, пишет FP. Так, например, поступил, по данным издания, сенатор Джош Холи, который в одном из своих выступлений в феврале прямо увязал более слабую позицию США по отношению к Поднебесной с поддержкой, оказываемой Киеву.

Вопрос о том, одержит ли в итоге победу именно этот лагерь республиканцев, стал теперь важнейшим и для самой Украины, и для поддерживающих её стран НАТО — ведь несмотря на то, что европейские государства оказали Киеву финансовой и военной помощи на многие миллиарды долларов, главным его спонсором остаётся именно Америка, подчёркивают обозреватели Foreign Policy. Политологи уже предупреждают: если Киев лишится поддержки США, он окажется в отчаянном положении, пишут авторы.

А на фоне дискуссий в Вашингтоне, в Европе наметился свой собственный раскол по вопросу России и Китая, сообщает FP. Тогда как восточноевропейские государства придерживаются преимущественно «ястребиного» подхода к Москве и быстрыми темпами наращивают оборонные расходы, на Западе континента ведут себя куда сдержаннее. Что же касается КНР, здесь европейцы ещё более непоследовательны: пока одни лидеры, повторяя за Вашингтоном, делают жёсткие заявления, другие призывают развивать с «нарождающейся сверхдержавой» диалог и налаживать с ней экономическое сотрудничество — и тем самым льют воду на мельницу республиканцев-скептиков в США и создают потенциал для трений с Вашингтоном после ухода Байдена, разъясняют журналисты издания.

Чтобы ещё в зародыше пресечь такую напряжённость, лидеры ЕС в последнее время пытаются придерживаться той линии, которую задают США: председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в минувший четверг заявила, что цель Компартии Китая — это новый миропорядок «с Китаем в центре», и характер такого миропорядка нагляднее всего демонстрирует тот факт, что Пекин поддерживает дружеские отношения с Москвой, отмечают авторы. Вместе с тем главы национальных правительств, по всей видимости, придерживаются совершенно иной точки зрения: на минувшей неделе КНР посетил премьер-министр Испании Педро Санчес, в прошлом году туда ездил немецкий канцлер Олаф Шольц, а в ближайшие недели в страну отправится президент Франции Эммануэль Макрон, а также сама фон дер Ляйен, перечисляют журналисты.

Как предполагают политологи, европейцы в любом случае будут сохранять хотя бы какие-то каналы для общения с Китаем, чтобы понимать, какой подход к нему нужен. В свою очередь, предупреждают эксперты, Китай вот уже некоторое время активно пытается завоевать расположение Старого света, стремясь подорвать трансатлантическое единство, — поэтому европейцам придётся непросто, пишет FP.