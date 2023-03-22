Американский политолог: катастрофическая военная авантюра в Ираке так ничему и не научила Вашингтон

Двадцать лет тому назад США начали вторжение в Ирак, в итоге ставшее для Америки катастрофическим и крайне затратным фиаско, пишет на страницах 19FortyFive политолог Тед Гален Карпентер. Тем не менее, как полагает политолог, иракские ошибки так и не заставили вашингтонские элиты пересмотреть свои взгляды — и это подтвердил в том числе конфликт на Украине.

С момента начала «одной из самых катастрофических войн» в истории США минуло ровно двадцать лет — однако внешнеполитические элиты США за этот период успели усвоить на удивление мало действительно важных уроков, восприняв разве что наименее значимые истины, констатирует старший научный сотрудник американского Института Катона Тед Гален Карпентер. В этом смысле вторжение в Ирак стало повторением войны во Вьетнаме, которая также возымела лишь временный эффект на внешнеполитические концепции Вашингтона: как вспоминает Карпентер, наблюдая два десятилетия назад за тем, как США начинают цикл войн во имя смены режимов и попыток национально-государственного строительства, одоин его коллега сетовал, что большинство американцев, видимо, вынесли из вьетнамского фиаско лишь один урок: «В стране, которая называется Вьетнам, в войны ввязываться не надо».

Как полагает Карпентер, почти так же дела обстоят и сейчас: большая часть самых фундаментальных вещей, которые чётко продемонстрировал «провальный крестовый поход к Евфрату», просто игнорируются, а отдельные упрямцы и вовсе продолжают несмотря ни на что утверждать, что вторжение в Ирак, во-первых, стало оправданным шагом, а во-вторых, принесло плоды. Так, к примеру, считает тот же Джон Болтон, который пишет, что свержение Саддама Хуссейна было обусловлено «логически обоснованной и фундаментальной необходимостью» и оказалось «успехом» — а главными ошибками Вашингтона называет принятое Бараком Обамой решение вывести войска из Ирака, а также отказ развивать достижения Буша — младшего в Ираке, добившись смены режима и в Иране.

Впрочем, даже среди ястребов, в своё время подтолкнувших Америку ко вторжению, всё же находятся те, кто свой пыл поумерил, признаёт Карпентер. Например, известный журналист Макс Бут в своей недавней статье для журнала Foreign Affairs признал, что вторжения в Ирак и Афганистан оказались серьёзными неудачами, за которые и самой Америке, и — в куда большей степени — странам, с которыми она воевала, пришлось заплатить огромную цену как в плане людских потерь, так и в смысле материальных убытков. «Как у нас говорят — когда меняются факты, меняются и мнения», — подчёркивал Бут. Правда, сам журналист пересмотрел взгляды не слишком радикально — ведь нынешнюю опосредованную войну против России, развязанную для того, чтобы ослабить её за счёт Украины, он горячо поддерживает, при этом игнорируя тот факт, что новый крестовый поход Вашингтона может породить гораздо больше хаоса, чем Иракская война, отмечает Карпентер.

Итак, отдельные представители вашингтонской элиты ныне пусть и неохотно, но всё-таки признают, что свержения неугодных им лидеров и последующие «эксперименты» с национально-государственным строительством не привели ни к чему хорошему — однако они всё равно преуменьшают разрушительность их последствий, продолжает аналитик. Как подчёркивает эксперт, асходы на одну только войну в Ираке, исчисляющиеся многими триллионам долларов, уже значительно ослабили американскую экономику и затормозили модернизацию дряхлеющей инфраструктуры США. Впустую потраченным на попытку организовать демократическую революцию на Ближнем Востоке деньгам уж точно можно было бы найти применение получше, убеждён автор.

Кроме того, начав вторжение в Ирак, Вашингтон грубо попрал международные нормы, из-за чего ему стало значительно сложнее претендовать на роль морально-нравственного лидера, пишет Карпентер. Очевиднее всего это проявилось именно сейчас, когда США и их союзники по НАТО несмотря на все усилия не смогли заручиться поддержкой многих стран в Азии, Африке и Латинской Америке, дабы усилить санкционное давление на Москву: одной из ключевых причин нежелания этих государств помогать Вашингтону стало то, что после вторжения в Ирак и другие страны они воспринимают попытки Америки осуждать Россию как проявление крайнего лицемерия, подчёркивает автор.

Но самым важным невыученным уроком войны в Ираке является то, что Америке необходимо проявлять большую скромность по отношению к другим странам мира, уверен Карпентер. Как ни странно, об этом же говорил в одном из своих выступлений в марте 1999 года тогда ещё кандидат в президенты Джордж Буш — младший: он тогда говрил, что США нужна умеренность во внешней политике, напоминает политолог. К сожалению, одержав победу на выборах, Буш своему призыву следовать не стал — вместо этого он, как и его нынешние наследники во власти, стал воплощать высокомерие, вербально выраженное госсекретарём Мадлен Олбрайт, заявлявшей, что Америка — «незаменимая страна», которая «может заглядывать дальше в будущее, чем остальные», пишет эксперт.

По мнению Карпентера, плодом этого высокомерия и стали в итоге война в Ираке и прочие кампании Вашингтона — и пока власти США не осознают, что подобный образ мыслей неизбежно оборачивается «токсичными последствиями», Америка будет и дальше вязнуть в авантюрах в иракском стиле.