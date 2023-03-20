Унижение США и победа Китая — американский историк о 20-летии вторжения в Ирак

Только спустя 20 лет после начала войны в Ираке США начинают осознавать последствия конфликта, который стоил стране тысяч военнослужащих и триллионов долларов, привёл к дестабилизации Персидского залива и появлению ИГ*, пишет историк Эндрю Басевич в American Thinker. Единственным победителем вышел Китай, который участию в войне предпочёл дипломатию и воспользовался беспорядком, созданным США в регионе.

20 марта 2003 года президент Джордж Буш — младший начал военную операцию в Ираке и американские войска вторглись в страну. Однако, как пишет американский историк Эндрю Басевич в своей статье для American Thinker, только 20 лет спустя в США начинают понимать, к каким результатам привёл этот конфликт.

По словам Басевича, два десятилетия спустя стало очевидно, что лавры победителя принадлежат вовсе не Соединённым Штатам. Всё больше похоже, что победителем из американского вторжения вышел Китай, который весьма благоразумно избежал прямого участия в войне. Вместо этого Поднебесная выбрала дипломатию, и её усилия сейчас приносят плоды.

Если постараться разглядеть ситуацию сквозь туман пропаганды, созданный Бушем, можно увидеть, что операция «Иракская свобода» практически не имела отношения к освобождению иракцев. На самом деле, развязывая войну, Вашингтон пытался уничтожить любые сомнения в том, кто будет главенствовать в Персидском заливе. «Унижение» 11 сентября 2001 года поставило под сомнение первенство США в регионе. Быстрая и решительная победа над Саддамом Хусейном должна была послужить наглядным уроком для любой страны или террористической группы, поддавшейся искушению покуситься на Соединённые Штаты.

Впрочем, война пошла не по сценарию администрации Буша. США понесли весьма ощутимые потери: тысячи погибших, искалеченных и изувеченных американских солдат и триллионы долларов. Ещё труднее оценить вторичные последствия войны. Но среди них можно выделить по крайней мере следующие: дестабилизация региона, появление ИГ* и рост авторитета таких политиков, как бывший президент Дональд Трамп.

Решив не вмешиваться в безрассудные действия США в Ираке, Китай не прогадал. Так, The New York Times назвала успех Пекина в достижении примирения Саудовской Аравии и Ирана одним из «самых громких и поворотных событий, которые только можно себе представить». Басевич называет это одним из самых умных решений Китая — использовать в своих интересах беспорядок, возникший в результате стремления США установить гегемонию в Персидском заливе.

Автор статьи отмечает, что пока не ясно, приведёт ли это к миру в регионе. Однако уже сейчас это заставило мир задуматься о том, что Соединённые Штаты «теперь оказались на обочине в момент значительных перемен», тогда как Поднебесная «внезапно превратилась в нового сильного игрока». Впрочем, сам Басевич утверждает, что говорить о том, что США «оказались на обочине, преждевременно. В конце концов Пентагон держит базы по всему Ближнему Востоку, в то время как у Пекина их практически нет. Тем не менее для Вашингтона оскорбительно, когда кто-то, кроме него, проявляет инициативу в той части мира, которую он привычно относит к категории жизненно важных для Соединённых Штатов.

В связи с последними событиями историк призывает США подумать о том, чтобы двигаться дальше и переоценить значение Персидского залива для своих безопасности и процветания. Если китайский лидер Си Цзиньпин хочет взять на себя ответственность за урегулирование конфликтов в регионе, почему бы не дать ему попробовать. В конце концов, Китай испытывает гораздо большую потребность в нефти Персидского залива, чем США.

«Двадцатая годовщина ввода американских войск в Ирак может стать подходящим моментом для признания очевидного: мы потерпели неудачу», — констатирует в своей статье в American Thinker Басевич, призывая позволить Китаю «нести любое бремя и заплатить за это любую цену».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.