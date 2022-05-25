Daily Mail: месть за вторжение в Ирак — ФБР «раскрыло планы» ИГ по убийству Буша

Американские спецслужбы «предотвратили» покушение на Джорджа Буша — младшего, пишет Daily Mail со ссылкой на ордер ФБР. Согласно документу, «оперативник ИГ*» Шихаб Ахмед Шихаб вместе со своими подельниками хотел устранить экс-президента США за его роль во вторжении в Ирак.

Агент «Исламского государства»* планировал убить Джорджа Буша — младшего за его роль в развязывании войны в Ираке. Такая информация содержится в ордере ФБР на обыск, который был обнародован на этой неделе в Южном округе штата Огайо, сообщает Daily Mail.

Согласно документу, в ноябре иракский беженец Шихаб Ахмед Шихаб посещал Даллас и снимал на видео резиденцию бывшего президента США. В качестве доказательств представители Бюро ссылаются на двух информаторов и переписку подозреваемого в WhatsApp.

В ордере говорится, что Шихаб пытался «получить копии или поддельные удостоверения личности и значки полиции и/или ФБР» и выяснял, можно ли будет вывезти заговорщиков обратно из США после убийства. Он также просил одного из информаторов выяснить подробности о безопасности дома Буша в Далласе и его ранчо в Техасе.

Подозреваемый также планировал найти и устранить бывшего иракского генерала, который сотрудничал с американскими войсками во время войны, а ныне проживает в США под новым именем. Он планировал перевезти через мексиканскую границу четырёх подельников. По словам Шихаба, двое из них были бывшими агентами иракской разведки, отмечает издание.

«Мы не видели заговора такого масштаба уже несколько лет. Это показывает, что, хотя внутреннему терроризму заслуженно уделяется большое внимание, угрозы им не ограничиваются», — считает заместитель директора Программы по экстремизму в Университете Джорджа Вашингтона Шеймус Хьюз.

Впрочем, надёжность информаторов ФБР оказалась под большим вопросом после прошлогоднего провала судебного процесса по обвинению в заговоре с целью похищения губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. Присяжные признали двух мужчин невиновными и не смогли вынести вердикт двум другим подсудимым после доводов защиты о том, что они «стали заложниками тайной операции».

Примечательно, что на днях Буш снова привлёк к себе внимание СМИ благодаря его показательной оговорке по Фрейду. Во время недавнего выступления на конференции в Далласе он осудил «отсутствие сдержек и противовесов» в путинской России, которое, по его словам, позволило «одному человеку начать совершенно неоправданное и жестокое вторжение в Ирак», напоминает Daily Mail.