Daily Mail узнала, как Блэр пообещал Бушу «пропиарить» вторжение в Ирак

Ещё в 2002 году Тони Блэр и Джордж Буш активно искали повод для нападения на режим Саддама Хусейна. Более того, британский премьер с одобрения американского президента взял на себя задачу по «продвижению» идеи войны с Ираком среди европейских государств, сообщает Daily Mail со ссылкой на рассекреченный правительственный документ.

Тони Блэр «тайно пообещал» Джорджу Бушу, что займётся «раскруткой» войны в Ираке ещё за год до её начала. Об обязательстве бывшего премьер-министра Великобритании, получившем одобрение тогдашнего президента США, стало известно благодаря правительственному документу, который оказался в распоряжении Daily Mail.

Речь идёт о служебной записке Дэвида Мэннинга, который служил главным политическим советником Блэра. Она была написана на следующий день после встречи главы британского правительства и американского лидера на ранчо Бушей в Техасе в 2002 году, поясняет издание.

Считается, что Мэннинг сыграл ключевую роль при заключении соглашения об иракском конфликте между Лондоном и Вашингтоном. Его записка получила статус «исключительно конфиденциальной», а Блэр распорядился, чтобы её «хранили очень тщательно» и «не копировали».

По словам Мэннинга, на встрече в Техасе Блэр предложил Бушу помощь с «пиар-аспектом его секретного плана по нападению на Ирак». Премьер сказал президенту, что жизненно важно повлиять на мнение общественности, чтобы убедить скептически настроенных лидеров ЕС и избирателей в важности отправки инспекции ООН, которая, как предполагалось, должна была найти у Саддама запасы оружия массового поражения (ОМП).

«Буш признал, что нам нужно очень осторожно обращаться с пиаром. Премьер-министр сказал, что нам аккуратно сформулировать ультиматум инспекторов ООН Саддаму. Нам нужна была сопутствующая PR-стратегия для управления европейским общественным мнением. Буш согласился, — говорится в служебной записке. — Если, как ожидал премьер-министр, Саддам не сможет сотрудничать с инспекторами ООН, то европейцам будет труднее сопротивляться логике, согласно которой мы должны принять меры для борьбы со злодейским режимом».

За несколько недель до войны Блэр посетил ключевые страны ЕС, пытаясь убедить их поддержать войну. Но пиар-кампания британского премьера провалилась и закончилась раздором с Францией, которую он обвинил в саботаже его попытки заручиться поддержкой ООН, напоминает издание.

Служебная записка, попавшая к Daily Mail, также показывает, что Буша мало заботили последствия войны в Ираке. Он обратился к Блэру с боевым призывом: «Какой бы план ни появился, мы должны обеспечить победу. Мы не можем позволить себе потерпеть неудачу».

По словам Мэннинга, американский президент не учитывал ряд важных моментов: «Он не знал, кто займёт место Саддама, если и когда мы его свергнем. Но ему было всё равно. Он исходил из предположения, что кто угодно будет лучше».

Мэннинг намекает, что ещё на встрече в Техасе Блэр сомневался, стоит ли полагаться на ООН. «В приватной беседе» со своим советником британский премьер признался: Буш понимает, что «Саддам может впустить инспекторов» международной организации.

Блэр сказал, что если это произойдет, Вашингтону и Лондону «придётся соответствующим образом скорректировать свой подход». Он также призвал Буша «усилить» давление на Саддама, и, если он не пустит в Ирак инспекторов ООН, то США и Великобритания получат право «вмешаться и разобраться с ним».

Надежды Блэра и Буша найти в Ираке ОМП «в одночасье рухнули» после того, как Саддам впустил в страну инспекторов ООН и они ничего не нашли. Америка и Соединённое Королевство всё же решили начать войну после того, как Даунинг-стрит опубликовала позже разоблачённое досье, в котором утверждалось, что Багдад может поразить британские объекты на Кипре запрещённым оружием в течение 45 минут, отмечает Daily Mail.

Расчёт на то, что падение Саддама принесёт мир в Ираке, не оправдался. Страна погрузилась в кровавую междоусобицу, которая продолжается по сей день, подчёркивает издание.

Между тем в интернете набирает популярность петиция с призывом лишить Блэра рыцарского звания, которого он не так давно удостоился. Число подписантов уже превысило 1 млн человек, обращает внимание Daily Mail.