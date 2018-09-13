Тони Блэр: каждый британский премьер и президент США пытается сотрудничать с Россией

Барак Обама хотел с Россией перезагрузки отношений, а Джордж Буш считал, что сможет работать с Путиным, — так же и Дональд Трамп рассчитывал на дружеские отношения с Москвой, отметил бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр в интервью CNN. Он назвал Россию «крайне сложным явлением, с которым приходится иметь дело»: с одной стороны, без Москвы невозможно решить ряд мировых проблем, а с другой — её необходимо призывать к ответу за плохое поведение.

Давайте всем напомним: Владимир Путин наконец высказался по этому поводу (по поводу отравления Скрипалей. — ИноТВ) и заявил, что он знает личности подозреваемых. Давайте для всех повторим видео с переводом его слов.

ВЛАДИМИР ПУТИН, президент России: Мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие, мы их нашли. Надеюсь, они сами появятся и сами о себе расскажут. Это будет лучше для всех. Ничего там особенного и криминального нет, уверяю вас.

Он пытается сказать, что это кто-то вроде обычных гражданских лиц. Совсем не то, о чём говорит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, — будто это служащие российской военной разведки. Что нам делать с этой информацией от Владимира Путина?

ТОНИ БЛЭР, бывший премьер-министр Великобритании: Честно говоря, думаю, нам нужно отдать предпочтение словам британского премьер-министра. Это ужасное событие — использование ядовитого химического вещества на территории Великобритании для убийства людей, и в результате же кто-то трагически погиб. В Великобритании должным образом ведётся следствие по этому делу, и эти люди должны быть привлечены к ответственности, но я думаю, что этого не произойдёт.

Так какой сигнал посылает Путин? Учитывая, что это произошло на британской земле, что он хочет сказать другим мировым лидерам?

ТОНИ БЛЭР: Россия — явление крайне сложное. По некоторым вопросам, в некоторых сферах с Россией приходится работать. Практически каждый американский президент и каждый британский премьер-министр хочет наладить с Россией хорошие отношения, основанные на сотрудничестве. Но проблема в том, что она продолжает свои действия, — и речь не только об отравлении, что произошло в Великобритании, но также, например, о вмешательстве в демократические процессы, которое в нынешнее время происходит по всей Европе.

В итоге с Россией приходится взаимодействовать по двум разным фронтам. В некоторых сферах с ней придётся работать — например, добиться разрешения ситуации в Сирии невозможно, если России хотя бы не будет за столом переговоров. С другой стороны, когда она ведёт себя таким образом, нужно призывать её к ответу, напоминать о наказании и ясно давать понять, что приемлемо, а что — нет.

А что вы можете сказать о желании президента Трампа установить тесные взаимоотношения или даже дружбу с Владимиром Путиным?

ТОНИ БЛЭР: Того же хотели и все американские президенты на моей памяти: президент Обама хотел перезагрузку, президент Буш считал, что сможет работать с Путиным…

Вы не видите здесь отличий, вы не считаете, что Трамп хочет иного, нежели то, о чём вы говорите?

ТОНИ БЛЭР: Я буду анализировать действия американской администрации, и они были достаточно жёсткими. Американцы твёрдо поддержали Великобританию в отношении того, что недавно случилось. Я понимаю желание сотрудничать с президентом Путиным в некоторых областях, но нужно призвать их не вести себя таким образом. Ведь по нашу сторону океана это оказывает влияние на нашу политику. В этом нет никаких сомнений. Например, недавно в Дании объявили о принятии целого ряда мер, которые должны показать, что происходит с политикой страны и в чём видна рука российского правительства и государства.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 сентября 2018 года.