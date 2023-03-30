Макгрегор: Штаты сами не знают, как закончить украинский конфликт

Вашингтон вряд ли загодя определил, как будет завершать боевые действия на Украине, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский полковник Дуглас Макгрегор. По мнению Макгрегора, у американского истеблишмента просто нет представления о том, какой должна будет стать «победа Киева», о которой он постоянно твердит.

Всем привет! С вами — судья Эндрю Наполитано, ведущий канала Judging Freedom. Сегодня среда, 29 марта 2023 года, у нас на Восточном побережье США сейчас примерно три часа дня, и в гостях у нашей передачи — снова полковник Макгрегор.

Господин полковник, вне эфира мы с вами говорили о том, почему между Россией и США не ведётся никаких переговоров и нет никакого контакта. Как мы помним, даже в самый разгар конфликта во Вьетнаме, да и на протяжении холодной войны контакт между Москвой и Вашингтоном всё равно был, но теперь его нет. Госсекретарь Блинкен, судя по его заявлениям, считает, что прекращение огня станет циничной западнёй. Что вы по этому поводу думаете, господин полковник?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Не думаю, что он вообще мог бы дать вам какой-то другой ответ. Не забывайте: люди в Вашингтоне, которых мы обсуждаем, сплошь идеологи, а учитывая, какая у них идеология, любые проявления несогласия с ними в принципе невозможны. Любой человек, который выступает против какого-либо аспекта политики Вашингтона — и это тем более верно, если речь о политике в военной и стратегической сферах, — по определению становится для них врагом. Вспомните, именно такой посыл продвигал Джордж Буш: «Или с нами, или против нас». Всё это — просто смехотворный бред.

Но мы ведь не заинтересованы в том, чтобы одержать какую-то победу. Мы постоянно говорим о необходимости помочь Украине победить — но в чём это заключается? Разве кто-то хоть раз разъяснил, как должна выглядеть победа?

Не думаю, что они вообще могут объяснить, в чём заключается победа. В том, чтобы добиться ухода российских сил из Крыма*, она заключаться не может, потому что такая цель с военной точки зрения попросту невозможна, — да и в свержении президента Путина тоже. Да, эти цели, наверное, входят в список желаний Виктории Нуланд и, наверное, Тони Блинкена, но они просто нереалистичны.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: С точки зрения неоконсерваторов и глобалистов, любой шаг, который вредит России и её властям, по определению является для США и их союзников стратегическим плюсом. Я с такой точкой зрения не согласен — но вообще когда люди развязывают войны, они обычно не продумывают, как будут их завершать. А если занимать позицию, согласно которой война может закончиться только с тотальным или практически тотальным уничтожением противника, то тогда война вряд ли завершится в обозримой перспективе — а порой может и вообще никогда не завершиться. К сожалению, именно с такой ситуацией мы имеем сейчас дело.

Дата выхода в эфир 29 марта 2023 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).