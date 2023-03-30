Дуглас Макгрегор: США уверяют, что с ними весь мир — но ничто не может быть дальше от истины

Полковник Макгрегор обьясняет, почему Китай решил поддерживать Россию. По его мнению, Соединённые Штаты наплевательски отнеслись к мирному плану Китая, в то время как Россия не только защищает своих, но и всегда прислушивается к мнению людей вне США и Европы. Поэтому китайцы решили, «если Запад ждёт успех — хотя это маловероятно — в уничтожении России, то следующими будем мы».

Я думаю, важно понять две вещи. Конечно, вы в курсе, что недавно Китай предложил мирный план.

ВЕДУЩАЯ: Вообще-то я об этом не знала.

Да, был предложен мирный план. И Вашингтон его сразу отверг, как и Лондон — нет, ни в коем случае! А основой того плана было предложение о прекращении огня, остановка вдоль линии соприкосновения, где в данный момент находятся (противники. — ИноТВ). Давайте поговорим, потом проведём переговоры о границах и так далее. И всё это сразу было отвергнуто.

Мы цепляемся за идею, что границы, созданные Хрущёвым в 50-х годах и его предшественником Лениным, имеют какое-то значение. Никто не хотел сделать то, что требовалось, а именно посмотреть, где живут люди в исторической Украине и исторической России.

А потом в 2014 году украинцы совершили переворот. Поставленные нами люди решили украинизировать всех внутри своих границ. Но когда почти треть вашего населения русские, причём русские и культурно, и в языке, а вы заявляете: вы не можете больше быть русскими, говорить по-русски, если вы хотите здесь жить. Вы должны принять украинизацию. Какой же ответ вы ожидаете получить, кроме отрицательного?

Так вот китайцы просто предложили: давайте остановимся и поговорим, всё обсудим. А мы на это даже смотреть отказываемся. В таком случае, если вы китаец и вы понимаете, что есть американцы и англичане, которые вообще к вам никакого отношения не имеют, то вы решаете: ну, тогда на данном этапе я действительно должен поддержать русских. Потому что если Запад ждёт успех — хотя это маловероятно — в уничтожении России, то следующими будем мы.

Я думаю, именно это и произошло. Китайцы решили… Не забывайте, что с самого начала этого конфликта Путин в особенности и его правительство внимательно прислушивались к взглядам на войну в таких местах, как Латинская Америка, Африка, Ближний Восток, Южная Азия, Юго-Восточная Азия, а также Китай и Северо-Восточная Азия. И он сделал всё возможное, чтобы удостовериться, что при любом раскладе у русских будет минимальный сопутствующий ущерб, что они будут продвигаться осторожно и медленно. И их целью будет минимизация человеческих потерь.

Другими словами, русские себя вели противоположно тому, что утверждали украинцы. С другой стороны, украинцы совершили ужасные преступления против русских, ужасные зверства. Путин смотрит на остальной мир за пределами Европы и Соединённых Штатов и говорит: «Это важно». И он прав.

Очень важно, что думают люди в Индии, в Китае, в Японии, что думают люди в Центральной Африке. Он чувствителен к этому и совершал очень умные шаги, чтобы убедиться, что сохраняет там определённый авторитет. Но самое важное — он сохраняет их лояльность по крайней мере в плане мнений. Я думаю, это очень хорошо работает.

А нам, похоже, всё равно. Мы продолжаем всем говорить, что с нами весь мир. Но ничто не могло быть дальше от истины. За пределами Европы и Соединённых Штатов поддержка наших действий против России минимальна.

Дата выхода в эфир 28 марта 2023 года.