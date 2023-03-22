Полковник Макгрегор: Китай заинтересован в мире на Украине — в отличие от США

В эфире YouTube-канала Judging Freedom отставной полковник и экс-советник Белого дома Дуглас Макгрегор осудил Вашингтон за совсем не дипломатический ответ на предложение Китая по прекращению боевых действий на Украине. По словам Макгрегора, США в украинском конфликте придерживаются позиции, что только они сами могут принимать или отвергать любой мирный план, а в прекращении огня они не заинтересованы.

Пока мы с вами беседуем, лидер Китая Си Цзиньпин находится с визитом у президента Путина в Москве. Си публично, в присутствии Путина высказался за прекращение боевых действий между Россией и Украиной. Я не представляю, чтобы великолепный дипломат Си мог сделать такое предложение лично Путину, предварительно не поставив его в известность.

Через пару минут после этого США ответили на предложение. Постарайтесь не упасть, полковник. Вот, что сказал адмирал Кирби.

ДЖОН КИРБИ, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома: Мы были бы обеспокоены, если бы после этой встречи вновь услышали призывы к прекращению боевых действий. Потому что, хотя это звучит как хорошая идея, прекращение огня в настоящее время ратифицирует территориальные завоевания России и отвечает её цели — прекращению боевых действий без какого-либо признания того, что она незаконно находится на территории Украины.

ЖУРНАЛИСТ: То есть Соединённые Штаты будут против прекращения огня, так как это вопрос принципиального характера или потому, что его предложил Китай?

ДЖОН КИРБИ: Я думаю, я ясно дал понять, что речь идёт о том, на каких условиях предлагается прекратить огонь. По сути, это просто ратифицирует завоевания России.

Неважно, что это остановит кровопролитие, неважно, что остановит утечку денег и вооружения, адмирал Кирби, Боже упаси! Да, Путина это должно позабавить. Что думаете, полковник?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Если такая великая держава, как Китай, предлагает нечто похожее на мирный план, включающий прекращение огня, наш ответ должен быть таким: мы принимаем его на рассмотрение и ответим, как только у нас будет возможность тщательно его изучить. Вот, что сказал бы хороший дипломат. Но мы заняли позицию, по которой единственные арбитры в этом конфликте — мы сами. Иными словами, только мы можем принимать или отвергать любой мирный план или прекращение огня на Украине. Это совершенно нелепо, но мы придерживаемся этой позиции с самого начала.

Это такое проявление американской исключительности: мол, мы должны одобрить всё, что происходит в мире?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Это не условная американская исключительность, которая началась с того, что Мадлен Олбрайт в беседе с Колином Пауэллом в 1992 году настаивала на том, что мы — незаменимая нация, что ничто нигде на планете не может произойти без нашего участия, что было очень глупо. Потому что это откровенно неправда. Большая часть всего того, что происходит за пределами наших границ, не имеет совершенно никакого значения для американского народа. Но в данном конкретном случае, если бы мы были заинтересованы в мире — хотя, я думаю, мы ясно дали понять, что это не так, — то мы должны были бы просто сказать, что рассмотрим предложение, изучим его и ответим. Нам бы это ничего не стоило. Это язык дипломатии, и мы должны были его использовать.

Кроме того, Китай искренне заинтересован в том, чтобы положить конец этой войне. Нам нужно наконец это уяснить. Всё, что нужно Китаю, — экономический рост и процветание. Они хотят построить проект «Один пояс — один путь», который простирается от побережья Тихого океана на востоке Китая до самой Европы. Чтобы воплотить проект в жизнь, нужно пересечь Центральную Азию, и из Центральной Азии через Россию — на Украину и через Белоруссию — в Европу. Они хотят торговать. Да и европейцы, кстати, хотели бы торговать с Китаем.

Теперь, зачем им прокладывать проект через Центральную Азию по суше? Потому что сейчас они сильно зависят от нефти, газа, всех природных ресурсов, минералов и продовольствия, которые привозят по морю. Всё, что доставляют из Восточной Африки, из Персидского залива, Саудовской Аравии, Эмиратов и Ирана, доставляют по Малаккскому проливу, по Южно-Китайскому морю в порты Китая. Это значит, что они на тысячи миль уязвимы для того, что называется ВМС США. А они больше не хотят быть уязвимыми — они хотят это исправить. Неважно, сколько кораблей они построят: Китай не является естественной морской державой, и они это знают.

Дата публикации 21 марта 2023 года.