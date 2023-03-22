WSJ: опасаются мощного соперника — сближение России и Китая тревожит Запад

В ходе встречи в Кремле лидер Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин осудили геополитический порядок во главе с США, продемонстрировав заинтересованность в противостоянии ему, передаёт The Wall Street Journal. По данным издания, укрепление связей Москвы и Пекина серьёзно беспокоит Запад, где опасаются того, что их союз может стать мощным соперником для Вашингтона и его партнёров.

Встреча китайского лидера Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина стала демонстрацией заинтересованности сторон в противостоянии мировому порядку во главе с США и их союзниками, сообщает The Wall Street Journal.

В ходе состоявшейся во вторник в Кремле встречи лидеры стремились продемонстрировать свою солидарность на фоне продолжающейся российской спецоперации на Украине. Во время беседы Си Цзиньпин и Путин подтвердили углубление политических и экономических связей между своими странами. В частности, лидер Поднебесной, которая кинула «экономический спасательный круг» России в условиях западных санкций, заявил, что Пекин будет работать над укреплением торговых и финансовых связей с Москвой. Си Цзиньпин отметил, что между Москвой и Пекином «углубляется взаимное политическое доверие» и «множатся общие интересы».

При этом визит в Россию для Си Цзиньпина также стал возможностью представить Китай в качестве посредника в любых потенциальных дипломатических усилиях по прекращению боевых действий на Украине. Как напоминает издание, в феврале страна предложила план из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта. «Мы всегда выступаем за мир и диалог. Мы решительно стоим на правильной стороне истории», — отметил китайский лидер.

По данным The Wall Street Journal, после окончания визита Си Цзиньпин впервые с начала конфликта позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Впрочем, Запад отверг инициативу Китая по прекращению боевых действий. Во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Пекин «пересказывает российскую пропаганду» о причинах конфликта. Он также предположил, что встреча Си и Путина никак не повлияет на планы Москвы относительного Украины. «Не думаю, что сегодняшняя встреча даёт нам повод надеяться на то, что война закончится в ближайшее время», — приводит издание слова американского политика.

Пока китайский и российский лидеры чествовали укрепление связей в Москве, в Киеве основной соперник Китая в Азии премьер-министр Японии Фумио Кисида встретился с Зеленским. На совместной пресс-конференции Кисида заявил, что Токио «продолжит оказывать поддержку» Киеву, и пообещал выделить $30 млн в рамках очередного пакета военной помощи.

The Wall Street Journal указывает на то, что укрепление связей между Россией и Китаем стало причиной серьёзного беспокойства на Западе. Там опасаются, что их союз может стать мощным конкурентом для США и их союзников. Во вторник Си Цзиньпин и Владимир Путин осудили геополитический порядок во главе с США, благодаря чему они могут рассчитывать на поддержку со стороны множества других стран, прежде всего развивающихся.

Впрочем, в совместном заявлении во вторник Москва и Пекин декларировали, что их партнёрство не носит «конфронтационного характера и не направлено против третьих стран». Они также призвали к «ускорению процесса установления многополярного мирового порядка».

Кроме того, лидеры России и Китая воспользовались визитом, чтобы подписать десять документов об экономическом сотрудничестве, рассчитанном до 2030 года. По данным издания, в прошлом году объём торговли между двумя странами вырос до $189 млрд. Перед визитом Си Путин отметил, что, по его мнению, уже в этом году объём торговли превысит $200 млрд. В частности, российские чиновники утверждают, что стороны работают над реализацией планов по строительству второго трубопровода для транспортировки сибирского природного газа в Китай.