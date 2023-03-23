Решительный, жёсткий, справедливый: CNN узнал, что простые китайцы думают о Путине

Граждане Китая оценивают президента России положительно — они считают его жёстким, но справедливым лидером, выяснила корреспондент CNN Селина Ван. Вместе с тем, как констатирует журналист, китайцы прежде всего выступают за достижение мира — как и председатель КНР Си Цзиньпин, который своим нынешним визитом в Москву пытается создать себе образ миротворца.

Вот она, встреча двух друзей, которые оба имеют все условия, чтобы оставаться лидерами до самой смерти, — и теперь демонстрируют своё видение того, каким должен будет стать постамериканский мировой порядок.

Мероприятие, сопровождавшееся пышными официальными церемониями, подкрепило авторитет Владимира Путина, так как показало, что у него есть могущественный друг — китайский лидер Си Цзиньпин, несмотря на то, что Международный уголовный суд и выдал ордер на его арест по подозрению в совершении военных преступлений и отправку украинских детей в Россию, Запад добивается его изоляции, а операция на Украине застопорилась.

Си и Путин написали благодушные статьи об отношениях между их странами: Си назвал партнёрство «вечной дружбой», а Путин заявил о том, что лидеры стоят «плечом к плечу», сопротивляясь «всё более агрессивным попыткам Америки сдержать Россию и Китай».

Си Цзиньпин пытается найти тонкую грань: от поставок летальных вооружений России он пока воздерживается, хоть США и говорят, что он рассматривает такой вариант, но при этом осуждать Москву в связи с её кампанией он тоже отказывается. А между тем Пекин пользуется изолированным статусом России в своих собственных интересах: торговый оборот между двумя странами в прошлом году достиг 190 миллиардов долларов, показав по сравнению с 2021-м рост в размере 30%; это помогло сгладить эффект санкций, наложенных на Россию США и другими странами. А китайские компании с большой охотой закупают у России дешёвые энергоресурсы, за счёт чего Кремль получает значительную часть средств, идущих на его военную операцию.

Впрочем, Пекин хочет, чтобы мир обращал внимание скорее не на дружеские отношения между двумя лидерами, а на то, что Си выступает в роли политика глобального масштаба, при посредничестве которого происходит мирное урегулирование — включая, например, подписанное при его участии историческое соглашение между Саудовской Аравией и Ираном, благодаря которому были восстановлены их дипломатические отношения.

СЕЛИНА ВАН, корреспондент CNN: Чтобы получить примерное представление о том, что китайцы думают о визите Си Цзиньпина, я побеседовала с жителями этого пекинского хутуна — так называют старые узкие улочки с жилыми домами.

Этот мужчина говорит мне, что визит Си — хороший шаг, ведь он позволит дополнительно укрепить российско-китайские отношения. Путин ему очень нравится — за то, что он «крутой» и жёсткий лидер. Комментируя конфликт на Украине, он говорит, что просто надеется, что все смогут поддерживать мирные отношения.

Эта женщина рассказывает, что надеется на победу России, но главное — это чтобы был мир.

Другая женщина говорит, что видеть войну и гибель людей больно, что всё это разбивает ей сердце. По её словам, то, что США поставляют Украине оружие — неправильно. Она верит в мир во всём мире в интерпертации Си Цзиньпина. Когда я спрашиваю, что она думает о Путине, она отвечает, что он — справедливый, решительный, быстрый и жёсткий человек. Но когда я затем спрашиваю, слышала ли она о том, что МУС выдал ордер на арест Путина, она говорит: «Я не знала. Но начал боевые действия всё же он, поэтому ему нужно сесть за стол переговоров с Зеленским и всё обсудить».

Этот сапожник спрашивает: «Зачем они вообще воюют-то? Это никому ничего хорошего не приносит». «Но мы же не знаем, кто всё начал, — следом отмечает он. — Украинцы же, да?»

В преимуществах своих тесных отношений с Путиным Си убеждать внутрикитайскую аудиторию нет никакой нужды — в СМИ КНР действует жёсткая цензура. А вот остальной мир внимательно наблюдает за ситуацией — и ждёт, чем обернутся заявления Пекина о нейтральности.

Дата выхода в эфир 21 марта 2023 года.