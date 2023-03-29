Американский публицист: попытки США ослабить Россию лишь ускорили наступление многополярности

Сосредоточившись на ослаблении России ради сохранения однополярного мира и своего положения в нём, США проявили близорукость — ведь их действия в отношении Москвы только приблизили многополярный мир по китайским лекалам, полагает американский публицист Тед Снайдер. Как пишет Снайдер в своей статье для American Conservative, внешняя политика американской администрации не только сблизила Москву и Пекин, но и оттолкнула от Америки страны помельче, а также побудили Поднебесную активнее проявлять себя на дипломатическом фронте.

Пытаясь сохранить однополярный мировой порядок и своё положение гегемона в нём, Америка взяла на в вооружение внешнеполитическую стратегию, предполагавшую ослабление России, которую Вашингтон считает «острой угрозой», а также сдерживание Китая, который в глазах американского истеблишмента выступает в качестве более долгосрочного и серьёзного вызова для нацбезопасности США, пишет на страницах American Conservative публицист Тед Снайдер. Как поясняет Снайдер, в соответствии с этой точкой зрения бороться с обеими сверхдержавами одновременно будет неоптимально, поэтому сначала необходимо ослабить Россию, чтобы затем получить возможность противодействовать Китаю.

Между тем наложенные на Россию в связи с её операцией на Украине санкции, по всей видимости, возымели неожиданный эффект: они спровоцировали сближение Москвы и Пекина, тем самым ускорив отказ от однополярной системы, считает журналист. Как напоминает Снайдер, с тех пор, как они были введены, Россия и Китай значительно нарастили товарооборот, лидеры двух стран Владимир Путин и Си Цзиньпин стали поддерживать ещё более тесный контакт, а официальные лица с обеих сторон постоянно говорят о продвижении сотрудничества во всех областях. Таким образом, антироссийские меры лишь закрепили «геополитический сдвиг» в сторону от однополярности, констатирует автор.

Тем временем настойчивые заявления США о том, что все страны должны чётко заявить о своей позиции и присоединиться к санкциям против Москвы, а иначе их самих будут ждать последствия, были восприняты большей частью мира не так, как хотелось бы американским политикам, отмечает Снайдер. Страны покрупнее — такие, например, как Индия или Бразилия — отказались это делать потому, что их больше привлекает китайская многополярная модель, пишет публицист. В свою очередь, государства помельче в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке увидели в обвинениях США в адрес России по поводу нарушения суверенитета откровенное лицемерие — ведь они отлично помнят, как демократические правительства по указке Вашингтона сменялись авторитарными, подчёркивает он. По мнению Снайдера, эти страны также больше прельщает многополярность по Пекину — тем более, что Китай предлагает им выгодное участие в международных инфраструктурных проектах, не принуждая их при этом вводить против кого-либо санкции. В итоге попытки Америки заставить другие страны выступить против России лишь побудили их вспомнить о ценностях неприсоединения, благодаря чему был запущен процесс создания миропорядка, который больше соответствует китайским принципам многополярности и в котором экономическая и дипломатическая роль Пекина только возрастает, убеждён автор.

По мысли Снайдера, ещё одним дуновением многополярности стала обнародованая Пекином 24 февраля «Позиция по мирному урегулированию украинского кризиса». Как пишет журналист, несмотря на то, что полноценным планом этот документ не назовёшь, он чётко обозначил взгляды Китая и подтвердил, что Пекин готов сыграть в урегулировании конструктивную роль, тем самым ознаменовав полноценное появление Поднебесной на дипломатическом фронте. Не исключено, что именно Китай, и не США, в итоге сыграют роль посредника в дипломатическом урегулировании — и тогда Америка окажется не у дел, а Китай сможет принять участие в формировании «послевоенного мира», предупреждает Снайдер. Свой потенциал в этом смысле Пекин уже проявил, добившись в марте заключения соглашения между враждовавшими доселе Ираном и Саудовской Аравией без какого-либо участия американцев, отмечает он.

В «Позиции» Китая, помимо прочего, говорится о необходимости «отказаться от мышления холодной войны» — и этот пункт чётко отражает взгляды России, которая давно требовала создания в Европе эффективной архитектуры безопасности, учитывающей интересы Москвы как равного партнёра, полагает автор. Такая постановка вопроса со стороны Пекина является вызовом в адрес Америки, которая до сих пор сохраняла за собой право в одностороннем порядке расширять НАТО и укреплять таким образом свою гегемонию, убеждён публицист. Кроме того, в том же пункте китайская сторона говорит о том, что безопасность одних стран не должна достигаться за счёт безопасности других — то есть провозглашает принцип неделимости безопасности, о котором постоянно напоминала и Москва, выступая против экспансии Североатлантического альянса. Такая точка зрения Китая опять-таки склоняет чашу весов ещё сильнее в сторону многополярности, пишет Снайдер.

Наконец, несмотря на то, что украинский кризис сплотил трансатлантическое сообщество, внутри него всё равно возникают расхождения и даже расколы, отмечает публицист. Так, судя по заявлениям американских чиновников, грозивших Москве перед началом СВО уничтожением «Северных потоков» в случае нападения на Украину, взрывы на этих газопроводах устроил именно Вашингтон — а это значит, что он не постеснялся лишить Германию доступа к дешёвым энергоресурсам лишь затем, чтобы заставить её соблюдать санкции против России, пишет он. Между тем если Китай станет более активно помогать России, Америка может потребовать от своих европейских партнёров разорвать отношения и с ним — но убедить ту же Германию это сделать будет значительно сложнее; об этом, в частности, говорит недавний визит в Пекин немецкого канцлера Олафа Шольца, который стал первым из лидеров стран «Большой семёрки», посетившим китайскую столицу, предполагает автор. В случае если КНР будет играть более активную роль в украинском кризисе, Америке придётся просить у Берлина порвать отношения и с ней, а она может и отказать — и в таком случае однополярному миру под руководством США будет грозить раскол, считает Снайдер.