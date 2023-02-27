Обозреватель El País призвала Запад поддержать формирование многополярного мира не на словах, а на деле

Риторика вокруг украинского конфликта очень напоминает антагонистические рассуждения холодной войны, когда Россия называет его «духовной битвой с Западом», а Запад — борьбой между демократиями и автократиями, пишет обозреватель El País Мариам Мартинес-Баскуньян. Обозреватель призывает Запад перестать бороться с теми, кто отказывается изолировать Россию, вместо этого пересмотрев модели распределения богатств на деле, а не только на словах.

Пока президент России Владимир Путин преподносит своему народу конфликт на Украине как «священное паломничество русского народа в его «духовной битве с Западом», сам Запад говорит о борьбе между демократиями и автократиями. Как отмечает обозреватель El País политолог Мариам Мартинес-Баскуньян, современная риторика очень напоминает холодную войну с её антагонистическими рассуждениями.

Президент США Джо Байден выступает в качестве защитника «свободного мира», рассуждая об украинском конфликте как о войне как борьбе демократий и автократий. И подобный подход Вашингтона получает отклик среди его западных союзников, однако в то же время эта американская риторика чужда огромной части мира, которую там называют «Глобальным Югом», больше в политическом, нежели в географическом смысле.

Попытки представить конфликт как нечто, что выходит за рамки Европы, вызывает лишь «безразличие и гнев» в странах, которые ежедневно переживают собственную трагедию, игнорируемую остальным миром. С самого начала российской спецоперации на Украине упреки в «неприсоединении» к Западу в адрес африканских стран вызывали лишь насмешки, даже несмотря на то что эти страны испытывают на себе разрушительные последствия продовольственного кризиса, вызванного конфликтом и антироссийскими санкциями.

По мнению Мартинес-Баскуньян, украинский конфликт стал для Запада «унизительным опытом»: там вдруг обнаружили растущую международную значимость тех, на кого раньше редко обращали внимание. На «самодовольное» единство стран Запада автор статьи предлагает посмотреть с другой стороны — как на их «одиночество в мире», где далеко не все готовы поддержать изоляцию России.

Внезапно голоса тех, кого раньше не стремились услышать, стали иметь значение в ООН. И требуют эти голоса справедливости и соблюдения их интересов. Бразилия предлагает формат урегулирования конфликта на Украине; Турция поддерживает открытый канал связи с Россией и отказывается вводить против неё санкции; Китай укрепляет взаимоотношения с Россией и предлагает собственный мирный план.

При этом обозреватель El País убеждена, что Запад ошибается, когда борется с подобными инициативами, оставаясь «непоколебимо приверженным своему героическому повествованию о борьбе свободного мира с осью зла». По мнению Мартинес-Баскуньян, вместо этого западным странам следует пересмотреть своё место в глобальном геополитическом порядке и изменить модели распределения богатств на деле, а не только на словах. Она полагает, что, вероятно, пришло время работать над созданием по-настоящему многостороннего международного порядка, основанного на правилах.