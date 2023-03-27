Hill: американский друг должен сказать Киеву горькую правду — пора отказаться от Донбасса и Крыма

Украина полностью зависит от помощи Запада, но его ресурсы не безграничны, пишет в своей статье для The Hill бывший офицер ЦРУ Роберт Гренье. Поэтому Штатам, как доброму другу Киева, нужно сказать ему, что пора идти на мировую, отмечает эксперт. При этом он признаёт, что мир, скорее всего, будет включать в себя отказ Украины от Донбасса и Крыма.

США больше не могут и не должны так сильно и безоговорочно поддерживать Украину, пишет на сайте The Hill бывший офицер ЦРУ Роберт Гренье. По его словам, в принципе никакую политику нельзя поддерживать «безлимитными чеками» — ресурсы и риски всегда должны быть тщательно откалиброваны в соответствии с национальными интересами.

Но ситуация на Украине не представляет угрозы для национальной безопасности США, утверждает Гренье. Только если смотреть шире и представить реакцию Пекина на поражение Киева, то можно осознать возможные последствия. И всё равно даже в этом смысле вряд ли можно утверждать, что «защита каждой пяди украинской территории абсолютно необходима для интересов Запада».

В Киеве заметили, что отношение Вашингтона изменилось. И, по словам автора, пора бы и самим Штатам это осознать, а затем провести жёсткий разговор в Киеве, в столицах стран НАТО и, наконец, в Москве.

Сам автор статьи рассказывает, что всего за три месяца до вторжения США в Ирак в 2003 году он был там в командировке. Тогда американцев поддержали иракские курды. Но они опасались, что американцы только ведут разведку, а от вторжения откажутся, и подумывали, не заключить ли им соглашение с Багдадом.

В то же время сами США вели переговоры с Турцией, чтобы она позволила им пройти через свою территорию и вторгнуться в Ирак с севера. И в случае согласия все ожидали, что Анкара запросит, чтобы турецкие силы сопровождали американцев через территории, населённые курдами, где у них были свои планы. И в итоге автор рассказывает, как он решил предупредить об этом одного из лидеров курдов. Курды были готовы сразу же оказать сопротивление туркам, но в таком случае американцы их сочли бы за защитников режима Саддама.

Курдский собеседник Роберта Гренье, конечно, был не доволен такой перспективой, но «остальная часть разговора была гораздо более приятной и конструктивной». Как он сам это объясняет, всё вышло именно так, потому что он не угрожал, а рассказал неприукрашенную правду о ситуации, которой было невозможно избежать.

И теперь пора американским политикам «начать такой же жёсткий, реалистичный и чуткий диалог с Зеленским». Как он отмечает, сейчас самое время разубедить Зеленского в том, что он может рассчитывать на безоговорочную поддержку США и Запада.

В частности, по его словам, Зеленского нужно подтолкнуть к урегулированию конфликта путём переговоров, что, вероятно, будет включать территориальные уступки по Крыму и Донбассу. «В справедливом мире эта идея бы не прошла. Но в американской политической среде, которая всё больше фокусируется на основных интересах США, которые включают в себя сохранение Украины в качестве бастиона против дальнейшего российского вторжения в Европу, необходимо также признать, что не вся Украина необходима для достижения этой цели», — пишет автор статьи.

А взамен Украине можно предложить заключить с НАТО соглашение о безопасности, которое приведёт её потом в НАТО, предлагает он. При этом он признаёт, что Россия посчитает такой вариант неприемлемым, но он уверен, что Москве придётся это принять.

Одной из допустимых мер воздействия на Россию автор статьи считает поставку Украине передовых американских истребителей, тем более что это будет сугубо символический шаг, ведь Украина не сможет «переварить» такую помощь, не имея соответствующей подготовки и логистики.

При этом США не должны участвовать в переговорах о будущем Украины, ведь Киев — это не Кабул и он может принимать свои самостоятельные решения. Но всё же он очень зависит от помощи Запада, и Зеленскому придётся принять эти ограничения.

«Украина, когда-то считавшаяся безнадёжно коррумпированной и слабо связанной с западными ценностями, стала международным символом свободы, демократии и принципиального сопротивления агрессии», — пишет бывший офицер ЦУРУ. Но политика и география реальны, отмечает он в своей статье для The Hill. Нужно признавать, что у Украины протяжённая граница с Россией, а у друзей и сторонников Украины есть интересы, которые в конечном итоге затмят их привязанности, а их ресурсы не безграничны.