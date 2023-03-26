После начала вооружённого противостояния на Украине тысячи американцев отправились в страну, чтобы оказать помощь местным властям, пишет The New York Times. Но, как показывает расследование издания, среди этих «доморощенных» добровольцев оказалось множество подозрительных личностей, которые врут о своём прошлом, транжирят пожертвования и откровенно наживаются на конфликте.

С началом украинского кризиса тысячи американцев устремились в страну, обещая применить свой военный опыт, поделиться деньгами или припасами. Региональные СМИ приветствовали их порыв, а спонсоры поддержали миллионами долларов.

Теперь, после года боевых действий, многие из этих «доморощенных» групп добровольцев грязнут во внутренних склоках и подрывают усилия ВСУ. Некоторые потратили средства впустую или приписывали себе заслуги и воинские звания. Другие под видом благотворительности пытались нажиться на конфликте, пишет The New York Times, которая провела обширное исследование этого вопроса.

По мнению издания, подобные персонажи появились из-за того, что администрация Байдена заняла позицию, при которой она поставляет Киеву оружие и деньги, но не профессиональные войска. Поэтому на украинском фронте активно действуют люди, которым США «не позволили бы приблизиться к полю боя». При этом они часто имеют незаконный доступ к оружию и технике.

Одним из самых известных американцев на поле боя стал Джеймс Васкес. Через несколько дней после начала спецоперации этот подрядчик по благоустройству жилища из Коннектикута, объявил, что уезжает на Украину. Местная газета изображала его как сержанта штаба армии в отставке, который оставил работу и семью, чтобы отправиться с винтовкой и рюкзаком на передовую.

С тех пор Васкес публиковал в сети видеоролики с полей сражений и по крайней мере один раз раскрыл точное местоположение своего подразделения всем, включая противоборствующую сторону. «Я был в Кувейте во время «Бури в пустыне» и в Ираке после 11 сентября», — говорил он в видеоролике по сбору средств, добавляя, что украинский конфликт не идёт с теми операциями ни в какое сравнение.

На самом деле, по информации Пентагона, Васкеса, который специализируется на ремонте оборудования, никогда не посылали в Кувейт, Ирак или куда-либо ещё. Более того, он покинул армейский резерв в звании не сержанта, а рядового первого класса — одного из самых низких армейских чинов.

Тем не менее Васкес имел свободный доступ к оружию, включая американские винтовки. На вопрос об их происхождении он отвечал: «Я точно не знаю». Мужчина также писал в Twitter, что ему не следует беспокоиться о международных правилах ведения боя, находясь на Украине.

До прошлой недели Васкес сопровождал крайне правый батальон ВСУ «Волки да Винчи». После того как The NewYork Times начала расспрашивать американца относительно ложных заявлений о его военной службе, он немедленно деактивировал свой аккаунт в Twitter и сказал, что может покинуть Украину, потому что власти обнаружили, что у нет необходимого контракта.

Васкес заявил, что десятилетиями искажал сведения о своём военном опыте. Он признал, что его выгнали из армии, но не раскрыл причин. «Мне пришлось миллион раз солгать, чтобы добиться успеха, — сказал мужчина в интервью изданию. — Я не понимал, что до этого дойдёт».

В начале конфликта наспех сформированный Киевом иностранный легион тратил 10 минут или меньше на проверку биографических данных каждого соискателя. В результате польский беглый преступник, которого на Украине посадили за нарушение правил обращения с оружием, получил должность командира. По словам солдат, он незаконно присваивал припасы, домогался до женщин и угрожал сослуживцам, обращает внимание The New York Times.

Украинские власти первоначально хвастали, что ряды легиона собираются пополнить 20 тыс. потенциальных добровольцев, но на самом деле их оказалось гораздо меньше. В настоящий момент, согласно информированным источникам, организация насчитывает порядка 1,5 тыс. членов.

Некоторые из них — опытные бойцы, которые работают в составе военной разведки. Но с легионом были связаны и громкие скандалы. Бывший рядовой армии США первого класса Джон Макинтайр перешёл на российскую сторону и в недавнем интервью сообщил, что предоставлял Москве секретную информацию, подчёркивает The New York Times.

Внутренние документы показывают, что легион испытывает серьёзные трудности. Вербовка застопорилась. В марте вашингтонский Проект по борьбе с экстремизмом установил, что добровольческая организация и связанные с ней группы «продолжают представлять лиц, которых многие считают непригодными для выполнения своих обязанностей».

Бывший шифровальщик ВМС США и комментатор MSNBC Малкольм Нэнс прибыл на Украину в прошлом году и планировал навести порядок и привить дисциплину в легионе. Но вместо этого он «увяз в хаосе», отмечает издание.

Выступления Нэнса на телевидении сделали его одним из самых заметных американцев, поддерживающих ВСУ. Опытный военный разработал «кодекс чести» для организации и, судя по всему, пожертвовал легиону оружие.

Но сегодня Нэнс оказался вовлечён «в грязную, отвлекающую от дел борьбу за власть». Часто она проявляется в Twitter, где американец насмехается над одним бывшим товарищем, называя его «толстяком» и знакомым «явного жулика».

Он обвинил проукраинскую группу по сбору средств в мошенничестве, не представив никаких доказательств. После спора с двумя администраторами легиона Нэнс написал «контрразведывательный» отчёт, пытаясь добиться их увольнения.

Центральное место в этом отчёте занимает обвинение в адрес одной из сотрудниц легиона Эмесе Эбигейл Файк. Нэнс настаивал, что она пыталась обманным путём купить дом в австралийском реалити-шоу на деньги, которых у неё не было. Он также назвал женщину «потенциальным российским шпионом». Файк, которая отвергла обвинения, всё ещё состоит в легионе.

Нэнс покинул Украину, но продолжает сбор средств с новой группой союзников. Один из них — бывший член легиона Бен Лэки. Он рассказал своим коллегам, что когда-то был морским пехотинцем. Но в Пентагоне заявили, что у него нет военного опыта.

Более того, выяснилось, что ранее Лэки работал официантом, а не помощником управляющего в ресторане, в чём он убеждал других добровольцев. В интервью New York Times мужчина признался, что солгал о службе, чтобы вступить в легион.

На фоне кадрового голода в легионе бывший строитель из Гринсборо, Северная Каролина, Райан Рут принялся искать новобранцев среди афганских солдат, бежавших от «Талибана»*. По его признанию, десятки человек проявили интерес, и он планировал перевезти их, в том числе нелегально, из Пакистана и Ирана на Украину.

«Возможно, мы сможем купить несколько паспортов через Пакистан, поскольку это очень коррумпированная страна», — сказал Рут в интервью. Неясно, добился ли он успеха, но один бывший афганский солдат подтвердил изданию, что с ним связывались. Мужчина согласился отправиться на украинский фронт, если помогут выехать из Ирана, где он живёт нелегально.

65-летний инженер на пенсии Грэди Уильямс, не имеющий военного опыта и осуждённый в 2019 году за употребление метамфетамина, был экскурсоводом-добровольцем на ранчо Рональда Рейгана в Санта-Барбаре. Когда он услышал призывы Владимира Зеленского о помощи, он решил отправиться на Украину. «Я стреляю из винтовки с 13 лет, — заявил он TheNewYorkTimes. — У меня не было оправдания, чтобы сказать: «Я не должен ехать».

По его словам, он прилетел в Польшу, автостопом добрался до Украины и сел на поезд до Киева. Там ему попались два американца в военной форме. «Они сказали: «Чувак, поехали с нами», — отметил Уильямс.

Добровольцы доставили его на базу недалеко от фронта и дали ему оружие. Через несколько

дней, по словам пенсионера, он едва не погиб под Бучей. Спустя неделю военные поняли, что Уильямс не записался на службу, и отправили его обратно в Киев.

Оказавшись там, он через какое-то время начал собирать деньги для грузинских добровольцев. Уильямс получил около $16 тыс., сказав жертвователям, что закупит на эти деньги для бойцов электрические мотоциклы. Но грузины выгнали его после того, как он поссорился с другим волонтёром. Он сказал, что потратил около $6,9 тыс. из взносов на предоплату за мотоциклы, а остальное — на дорожные и прочие расходы.

С тех пор Уильямс связался с новой группой, которая, по его словам, обещала ему командование мотоциклетным подразделением, если он соберёт достаточно денег. Поэтому в этом месяце он переехал в Одессу и рассчитывает вскоре получить один-единственный мотоцикл.

Кроме того, по словам издания, часто встречаются примеры, когда «имеющие благие намерения люди тратят деньги впустую». Группа MriyaAid, возглавляемая действующим канадским подполковником, потратила около $100 тыс. от спонсоров на высокотехнологичные приборы ночного видения американского образца, но они оказались менее эффективными китайскими моделями.

Ранее в этом году была расформирована группа «Моцарт», созданная двумя бывшими американскими морпехами для помощи Украине. Причиной послужило то, что один из основателей подал в суд на другого, обвинив того в краже и домогательствах, напоминает The New York Times.

Прошлой весной группа добровольцев «Герои Рипли» заявила, что потратила около $63 тыс. на приборы ночного видения и оптические средства. Часть этого оборудования подпадала под американские экспортные ограничения, потому что могла оказаться в руках противника и дать ему преимущество на поле боя.

По информации волонтёров, организация доставила оборудование на Украину без необходимой документации с указанием фактических покупателей и получателей. Недавно федеральные власти начали расследование этих поставок, утверждает издание со ссылкой на чиновников.

В свою защиту основатель группы, отставной подполковник морской пехоты США Хантер Рипли Роулингс IV предоставил The New York Times документы о сделке. Но эти записи лишь подтвердили, что он не раскрыл Госдепартаменту тот факт, что являлся покупателем.

Представители группы заявляют, что собрали более $1 млн, частично благодаря бывшему подрядчику из Коннектикута Васкесу, выдавшему себя за отставного сержанта. Он утверждал, что является директором по стратегии группы и продвигал её среди своей аудитории в интернете.

В прошлом году группа «Герои Рипли» потратила около $25 тыс. на разведывательные машины с дистанционным управлением, но они так и не прибыли на фронт. По словам Роулингса, польские власти задержали их «по юридическим соображениям».

Бывший полковник также сказал, что его группа хочет получить статус некоммерческой организации. При этом он не предоставил доказательств того, что подал заявку, и не раскрыл расходы ни спонсорам, ни The New York Times. Поэтому непонятно, куда уходят получаемые им деньги.

«Я поверил этим ребятам, — посетовал изданию Шон Стэнтс, который организовывал сбор средств в октябре в Питтсбурге, но так и не получил от «Героев Рипли» финансового отчёта. — А они выставили меня дураком».

Через несколько дней после интервью New York Times вражда между членами конфликтующих групп — группы «Герои Рипли», легиона, — отколовшимися от него членами и всеми остальными обострилась. Они принялись обвинять друг друга в незаконном присвоении средств и лжи о своей квалификации.

После того как бывший союзник ополчился на Васкеса, Нэнс встал на его защиту. «Джеймс НЕ был самозванцем, у него были проблемы, — написал Нэнс в Twitter. — Он много сделал для Украины, но ему предстоит столкнуться с трудностями».