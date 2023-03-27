Bloomberg: создавать альянс Китай и Россия не станут — он у них уже есть

Постоянно звучащий в западной прессе вопрос о том, будут ли Москва и Пекин создавать союз, на деле не имеет смысла: де-факто они уже давно сформировали альянс, который постоянно укрепляется и имеет крайне амбициозные цели, убеждён обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. Как пишет журналист, этот альянс станет серьёзным геополитическим вызовом для Вашингтона — по крайней мере, пока о себе не дадут знать старые взаимные обиды России и Китая.

Всякий раз, когда Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят совместные мероприятия, на Западе задают один и тот же вопрос: «Вступят ли Китай и Россия в союз?», пишет обозреватель Bloomberg Хэл Брэндс. А между тем, полагает журналист, такая формулировка показывает, что вопрошающие упускают из виду главное — ведь Москва и Пекин по всем историческим стандартам уже имеют союз, целью которого является полное преображение мировой политики, пусть даже замкнутые в рамках собственных представлений американцы этого и не видят.

Союзы — древнейший феномен мировой политики: их создавали и Афины в V веке до н.э., и Германия в XIX-м, напоминает читателям Брэндс. Вашингтон со времён Второй мировой войны выстроил вокруг себя целую мировую сеть альянсов, призванную «сдерживать агрессию и сохранять мир», пишет журналист. Данные альянсы имеют прочно закреплённый характер — они оформлены официальными соглашениями и публичными заявлениями, а в военном плане характеризуются высоким уровнем оперативной совместимости, констатирует колумнист Bloomberg. При этом государства «послабее» эти союзы одновременно и укрепляют, и ставят в определённые рамки — то есть «Америка защищает такие страны, как Германия и Япония, для того, чтобы у них не возникла потребность в развитии своих собственных средств, создающих потенциал для дестабилизации, вроде ядерного оружия», разъясняет журналист.

Такую форму американские альянсы приняли потому, что формировались в уникальных исторических обстоятельствах — в условиях холодной войны, в которой Америка параллельно «предотвращала агрессию» со стороны СССР и сглаживала трения, возникавшие между разными частями западного блока, — а также в связи с тем, что члены союзов в большинстве своём были демократическими странами и оттого брали на себя соответствующие обязательства публично и официально, рассуждает Брэндс. И тем не менее вовсе не обязательно все альянсы должны быть именно такими, предупреждает колумнист Bloomberg.

«Альянсы могут быть как открытыми, так и тайными; как официально провозглашёнными, так и неофициальными; как скромными в своих целях, так и амбициозными, — раскрывает журналист свою мысль. — Альянс — это просто объединение государств, которые сотрудничают с целью удовлетворения общих интересов. И по этому критерию Си и Путин уже имеют альянс, который с каждым годом становится только сплочённее».

Цели Москвы и Пекина «амбициозны, если не сказать эпичны» — они хотят ослабить мощь США и подточить их союзы, дабы получить возможность сформировать обширные сферы влияния, создав многополярный мир, считает Брэндс. Кроме того, они желают «сократить влияние демократических ценностей, чтобы обезопасить авторитарные формы правления и даже сделать их доминирующими», убеждён обозреватель Bloomberg. При этом никакого секрета в этом нет: всё это проговаривается в опубликованном в феврале 2022-го совместном заявлении России и КНР, ставшего «идеологическим фундаментом» для отношений двух стран, отмечает журналист.

Что же касается непосредственно сотрудничества между Москвой и Пекином, его примеры повсюду, продолжает Брэндс. Во-первых, Си и Путин никогда не выступают друг против друга — несмотря на то, что «враждебность между Россией и Китаем имеет богатую историю», оба лидера о ней как минимум на время забыли, дабы плечом к плечу выступить против «либерального миропорядка», уверен журналист. «Продолжать боевые действия на Украине Путин может потому, что имеет возможность оставить российский Дальний Восток практически беззащитным; аналогично выиграет от безопасной границы с Россией и Китай, если у него возникнет конфликт с Вашингтоном», — пишет он. Благодаря отказу от взаимных претензий Москва и Пекин могут предпринимать действия против своих противников — а кроме того, чем сильнее каждая из держав нарушает баланс сил в Восточной Европе и Западно-Тихоокеанском регионе, тем сложнее США давать им решительный отпор и там, и там, подчёркивает Брэндс.

По мнению автора, Пекин и Москва также укрепляют друг друга и напрямую: их военное сотрудничество, включая проведение учений в горячих точках геополитического ландшафта, торговлю оружием и обмен секретными технологиями оборонного назначения, растёт совершенно неожиданными для большинства западных наблюдателей темпами. Путин и Си оба создают системы контроля над интернетом с применением авторитарных методов, а их дипломаты совместными усилиями «искажают устоявшиеся в мировом сообществе представления о правах человека и снижают вероятность того, что оно призовёт применяющие репрессии правительства к ответу за их нарушение», перечисляет Брэндс.

«Как это ни назови — хоть альянсом, хоть, как предпочитают сами Си и Путин, «стратегическим партнёрством» без «границ» и «запретных зон», — риторика здесь не так важна, как те реалии, которые создаёт российско-китайское сплочение», — убеждён колумнист Bloomberg.

По мысли Брэндса, конфликт на Украине будет в краткосрочной преспективе сближать Москву и Пекин ещё сильнее. Экономическая и технологическая интеграция между ними растёт из-за «изоляции России от Запада»; для защиты от иностранных санкций и противодействия гегемонии доллара они наращивают торговый оборот в юанях; а к тому же Китай, который не желает поражения Москвы, хоть ему и «не слишком по душе бестолковая путинская операция», может начать предоставлять России военные средства летального назначения — вероятно, в обмен на технологии создания бесшумных подлодок, современные комплексы ПВО и обязательства оказать поддержку Пекину в случае конфликта с США из-за Тайваня, пишет журналист. Правда, пока Китай настолько далеко заходить не стал: Си гораздо менее охоч до открытых противостояний, чем его российский визави, оговаривается автор.

А между тем впереди российско-китайский тандем, как и «всякий союз между хищниками», ждут «неизбежные трения», предполагает обозреватель Bloomberg. Как поясняет автор, из-за украинского конфликта Россия впадает во всё более сильную зависимость от Китая — и, хотя Путин считает подобное положение приемлемым, не исключено, что «других российских националистов» оно не устроит. «По иронии судьбы, чем успешнее будет себя проявлять сей альянс, тем сложнее его будет сохранять: если влияние США на периферии Евразии будет ослаблено, старые противоречия между Россией и КНР, которые обе по своей сути являются экспансионистскими державами, могут снова дать о себе знать», — также отмечает Брэндс.

«Пока же, впрочем, США вынуждены иметь дело с де-факто альянсом между двумя своими главными противниками — и как бы он ни назывался, это станет серьёзным геополитическим вызовом», — подытоживает автор.