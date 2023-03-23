Fox News: Китай, Россия или климатический кризис — жители Техаса ответили на вопрос, какая угроза главнее

Журналисты Fox News провели в техасском Остине небольшое исследование, задав случайным прохожим вопрос о том, что они считают главной угрозой. На выбор предлагались три варианта — Китай, Россия и климатические изменения. Впрочем, некоторые опрошенные предложили свои собственные угрозы, которые оказались весьма неожиданными.

ТИТР: Какая угроза главнее — от Китая, России или климатические изменения?

ЖЕНЩИНА 1: Сейчас мне кажется, что главная угроза для нас — это Китай.

МУЖЧИНА: На мой взгляд — определённо климатические изменения.

ЖЕНЩИНА 2: Я бы ответила, что Китай.

ЖЕНЩИНА 3: Главная угроза для всего человечества — это климатические изменения. Они затрагивают нас всех.

МУЖЧИНА: Они меняют все человеческие особи на нашей планете.

ЖЕНЩИНА 4: На самом деле, я считаю, что ни одна из перечисленных вами угроз настоящей угрозой не является.

ЖЕНЩИНА 5: Россия и Китай сталкиваются с демографическими проблемами — хотя на самом деле проблема это глобальных масштабов. А если выбирать из них двоих, то, думаю, у Китая всё-таки больше ресурсов, мощи и, так скажем, способности или эффективности для того, чтобы быть угрозой.

ЖЕНЩИНА 6: Я думаю, что ни один из этих трёх вариантов главной угрозой сейчас не является.

ЖЕНЩИНА 1: Мы сделали много такого, из-за чего стали возможными инцидент с метеозондом и другие подобные вещи при полном отсутствии какой-либо реакции с нашей стороны. И я боюсь того, что они могут предпринять в дальнейшем. Большая часть нашего торгового оборота зависит от Китая, а если взглянуть на полки магазинов, оказывается, что большая часть товаров, которые у нас продаются, производятся именно в Китае. И мне кажется, что мы активнее привлекаем внешних подрядчиков, чем развиваем собственное производство.

ЖЕНЩИНА 4: Я считаю, что геополитические угрозы вполне реальны, но к ним очень просто сохранять готовность.

ЖЕНЩИНА 3: Если говорить о войнах, то, как мне кажется, мы, люди, всё-таки имеем возможность их прекращать — попытаться как-то услышать друг друга и понять, к каким последствиям, в том числе и экономическим, они приводят. А вот в плане климатических изменений сделать мы можем не слишком много, поэтому нам пора нарастить усилия, как-то сплотиться и что-то по этому поводу предпринять. Это общая проблема, здесь сомнений нет.

МУЖЧИНА: Человечество пережило тысячи войн, и эта будет просто очередным пунктом в этом списке. А вот с климатическими изменениями вопрос нам решать нужно прямо сейчас, а в противном случае для нас всех станет слишком поздно.

ЖЕНЩИНА 6: Климатические изменения я вообще угрозой не считаю — да и Китай с Россией тоже. На самом деле, мне кажется, что одной из самых серьёзных угроз для нас на сегодня является Всемирный экономический форум, он же ВЭФ. Там же собралась группа людей, которые говорят, что они бы хотели, чтобы у нас не было никакого имущества, и мы бы при этом были счастливыми.

ЖЕНЩИНА 4: Мне кажется, что главная угроза — это мы и есть. Мы все — сами себе главная угроза: люди отказываются брать на себя ответственность за свои собственные жизни, пытаются переложить бремя принятия решений на своё правительство или на людей в своём окружении, а за то, что происходит в их собственных жизнях, винят кого угодно, но только не себя.

ЖЕНЩИНА 6: Обычно когда кто-то говорит вам, что нужно бояться того-то или того-то, он скорее всего пытается отвлечь ваше внимание. Поэтому я обращаю внимание как раз на это.

Дата выхода в эфир 22 марта 2023 года.