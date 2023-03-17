Hill: американцы считают, что Китай — более серьёзная угроза для США, чем Россия

61% опрошенных американцев назвали Китай главной угрозой для Соединенных Штатов. Как пишет The Hill, Россию в данном статусе видят 22% респондентов. Всего 8% назвали Северную Корею главной угрозой, и только 2% выбрали Иран. В предложенный список также вошли Куба и Венесуэла, но число выбравших их участников оказалось ничтожным.

Согласно результатам опроса, на фоне роста напряжённости в отношениях между Вашингтоном и Пекином и военного конфликта на Украине примерно шесть из десяти американцев считают, что Китай является более серьёзной угрозой для Соединённых Штатов, нежели Россия. Как пишет The Hill, в рамках исследования, проведённого Квиннипэкским университетом, участникам предложили на выбор шесть стран, и 61% опрошенных назвали Китай главной угрозой для Соединённых Штатов.

Результаты исследования продемонстрировали огромный разрыв между числом респондентов, выбравших Китай, и числом тех, кто считает главной угрозой Россию, — последних оказалось всего 22%.

Наиболее серьёзной угрозой для Соединённых Штатов Китай назвали 79% республиканцев и 47% демократов, в то время как Россию выбрали 38% демократов и 10% республиканцев.

Опрос проводился в начале марта. За несколько недель до исследования Соединённые Штаты сбили китайский аэростат, который, как заявили чиновники американского военного ведомства, пролетал над секретными военными объектами на территории страны. Кроме того, в настоящее время Госдепартамент США обеспокоен тем, что Китай может начать поставлять России летальное оружие, чтобы помочь ей в проведении СВО на Украине.

Ранее на этой неделе Министерство иностранных дел Китая заявило, что Соединённые Штаты, Австралия и Великобритания встали «на неверный и опасный путь». Это заявление прозвучало после того, как эти три страны сообщили о заключении сделки на покупку Австралией американских атомных субмарин.

Согласно результатам опроса, всего 8% респондентов назвали Северную Корею главной угрозой для Соединённых Штатов, и только 2% выбрали Иран. В предложенный список также вошли Куба и Венесуэла, но число выбравших их участников оказалось ничтожным.

Результаты опроса, проведенного Квиннипэкским университетом, согласуются с результатами опроса Института Гэллапа, которые были опубликованы ранее в марте и согласно которым 50% американцев считают главной угрозой для Америки Китай, и только 32% — Россию.

Исследование Квиннипэкского университета проводилось с 9 по 13 марта, в нём приняли участие 1795 взрослых американцев, и погрешность результатов составляет 2,3%.