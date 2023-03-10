Newsweek: на фоне слухов об участии Байдена в грядущих выборах его рейтинг снова упал

01:07
Непомнящий: сборной России комфортнее играть в Санкт-Петербурге с Ираком
Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о мартовских товарищеских матчах сборной России по футболу.
01:07
Европейские адвокаты: санкционные списки ЕС готовятся в спешке, с нарушениями и ошибками
Санкционные списки против России, которые составляют представители Европейского союза, готовятся в спешке, зачастую с ошибками и нарушениями. Об этом заявили адвокаты, представляющие интересы российских граждан.
00:57
В США утверждают, что власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо
Американские власти круглосуточно тестируют воздух в штате Огайо на предмет содержания в нём опасных веществ после того, как там поезд с химикатами сошёл с рельсов.
00:54
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Бетис» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Английский «Манчестер Юнайтед» нанёс крупное поражение на своём поле испанскому «Бетису» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
00:53
Гол Ди Марии принёс «Ювентусу» победу над «Фрайбургом» в матче Лиги Европы
Итальянский «Ювентус» нанёс поражение немецкому «Фрайбургу» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
00:51
Вучич: Сербия не поддержит членство в ООН и независимость частично признанного Косова
Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что сербские власти не поддержат членство самопровозглашённой республики Косово в ООН, а также не признают её независимость.
00:39
Байден назвал своего предшественника Трампа будущим президентом
Американский лидер Джо Байден назвал бывшего главу государства Дональда Трампа будущим президентом Соединённых Штатов.
00:33
Bild: не менее шести человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге
В немецком Гамбурге произошла стрельба, в результате чего погибли не менее шести человек.
00:30
Sportico признал Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории
Журнал Sportico опубликовал результаты исследования заработков самых известных спортсменов планеты.
00:28
The Epoch Times: страны Запада пострадали от антироссийских санкций сильнее России
Введённые против России западные санкции не только не смогли разрушить экономику страны, но и оказали противоположный эффект, навредив больше странам Запада. Об этом заявили экономист Патриция Адамс и обозреватель Лорэнс Соломон в статье для издания The Epoch Times.
00:19
Welt: Германия намерена выкупить 3 тысячи труб, предназначенных для «Северного потока — 2»
Власти Германии обсудили с коллегами из Соединённых Штатов возможность покупки 3 тыс. труб у компании Nord Stream 2 AG, которые изначально предназначались для трубопровода «Северный поток — 2».
00:12
Черчесов — о поражении от «Байера»: доволен игрой «Ференцвароша»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с немецким «Байером».
00:11
FT: Минфин США в частном порядке поощрил мировых трейдеров торговать российской нефтью
Министерство финансов США в частном порядке обратилось к крупнейшим сырьевым трейдерам с призывом не избегать сделок с поставками нефти из России, которая торгуется с установленным ценовым лимитом.
00:03
Bloomberg: ЕС всё ещё не может найти и заморозить большую часть российских активов
Европейский союз до сих пор не может найти и заморозить большую часть российских активов.
00:03
Байден готов обсуждать со спикером палаты представителей проект бюджета США
Американский президент Джо Байден заявил, что готов обсуждать проект федерального бюджета на 2024 финансовый год со спикером палаты представителей Кевином Маккарти, который ранее усомнился в представленном проекте.
00:03
Нурмагомедов оказался тяжелее Хендерсона перед боем на турнире Bellator 292
В американском Сан-Хосе состоялась официальная процедура взвешивания бойцов перед турниром Bellator 292.
23:50
Госдеп США посоветовал правящей партии Грузии не возвращаться к закону об иноагентах
Госдеп США приветствует отзыв законопроекта об иноагентах в Грузии. В Вашингтоне призвали власти республики не возвращать его в повестку.
23:46
Грачёва одержала победу в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Россиянка Варвара Грачёва оформила выход во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе.
23:44
В Белгородской области продлят дистанционное обучение в девяти приграничных районах
Власти Белгородской области решили продлить дистанционное обучение в школах в девяти приграничных районах и Белгороде до конца учебного года, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
23:30
Чесноков — об отношении украинцев к российским теннисистам: это открытое неуважение
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков считает, что украинские теннисисты проявляют неуважение к российским спортсменам в туре.
23:29
Несколько сенаторов конгресса США предложили запретить импорт урана из России
Несколько сенаторов конгресса США предложили запретить импорт урана из России. Семеро конгрессменов, среди которых есть республиканцы и демократы, внесли на рассмотрение «законопроект о запрете импорта российского урана».
23:20
Чесноков не стал бы подписывать кодекс поведения для участия в Уимблдоне
Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков прокомментировал новость о том, что организаторы Уимблдона потребуют от российских и белорусских теннисистов подписать кодекс поведения для участия в турнире.
23:14
Financial Times: Фридман и Авен продадут свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд
Бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен продадут предпринимателю Андрею Косогову свои доли в Альфа-банке за $2,3 млрд.
23:02
«Локомотив» стал первым четвертьфиналистом Континентальной хоккейной лиги
Ярославский «Локомотив» дома в овертайме обыграл подмосковный «Витязь» в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
23:00
Депутат Аксаков: в России готовят поправки о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в профильных ведомствах на согласовании находятся поправки правительства о наказании за уклонение от декларирования цифровых активов.
22:59
Городской театральный фестиваль пройдёт 21 марта в Твери
Городской открытый конкурс театрального творчества «Март» пройдёт 21 марта в Твери. Он будет приурочен к Всемирному дню театра.
22:59
В Ленобласти ожидаются ночные морозы до -25 °С
В Ленинградской области ожидаются ночные морозы.
22:59
Консультант Лейкина рассказала, в каких сферах женщины могут занять руководящие должности
Консультант по корпоративному управлению, психолог-коуч Яна Лейкина назвала сферы, в которых женщины могут занять руководящие должности.
22:59
Диетолог Русакова заявила о вреде солёной минеральной воды для гипертоников
Кандидат медицинских наук, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова заявила, что солёная минеральная вода может быть вредна для гипертоников.
22:58
В Омске зафиксировали суточный рекорд по осадкам
В среду, 8 марта, в Омске зафиксировали суточный рекорд по осадкам.
22:58
Иммунолог Шабалина прокомментировала резкое похолодание в Петербурге
Иммунолог Оксана Шабалина прокомментировала сообщения, согласно которым в Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание.
22:58
Секретарь СНБО Украины признал, что украинцы умирают за интересы НАТО
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире украинского телевидения признал, что украинцы умирают за интересы стран Североатлантического альянса.
22:48
Участники протестов в Тбилиси потребовали отставки правительства
На акции протеста в Тбилиси группа военных ветеранов грузинской армии призвала правительство Грузии уйти в отставку и назначить досрочные парламентские выборы.
22:47
«Ференцварош» Черчесова уступил «Байеру» в матче 1/8 финала Лиги Европы
Венгерский «Ференцварош» в гостях потерпел поражение от немецкого «Байера» в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
22:41
«Арсенал» и «Спортинг» сыграли вничью в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Английский «Арсенал» и португальский «Спортинг» не смогли выявить победителя в матче 1/8 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.
22:33
Правительство внесло законопроект о расширении списка месторождений для экспорта СПГ
Российское правительство предложило разрешить экспорт СПГ с северных территорий Красноярского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.
22:30
Журова — о словах канадских спортсменов: такое сотрясание воздуха происходит каждую неделю
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление канадских спортсменов, выступивших против допуска россиян к Олимпиаде.
22:29
Открывший стрельбу в центре Тель-Авива злоумышленник нейтрализован полицией
Открывший стрельбу по людям в центре Тель-Авива злоумышленник нейтрализован полицией.
22:25
Журова: никакого компромисса о постепенном возвращении на мировую арену быть не может
Депутат Госдумы Светлана Журова не считает, что кодекс поведения на Уимблдоне является шагом вперёд к возвращению российских спортсменов на мировую арену.
22:20
Журова — о кодексе поведения на Уимблдоне: хотят сбить настрой у российских теннисистов
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что организаторы Уимблдона потребуют от российских и белорусских теннисистов подписать кодекс поведения для участия в турнире.
22:19
Специалист Артемьева: лимит кредитки зависит от финансового положения клиента
Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, от каких факторов зависит лимит кредитной карты.
22:19
Юрист Минина рассказала о преимуществах статуса самозанятого
Юрист Ирина Минина рассказала, какие могут быть преимущества у статуса самозанятого.
22:18
Терапевт Чернышова посоветовала следить за артериальным давлением для сохранения здоровья почек
Врач-терапевт Надежда Чернышова заявила, что контроль артериального давления и регулярные обследования позволят сохранить здоровье почек.
22:18
В России запускают цикл военно-патриотических форумов «Знание о Героях»
Российское общество «Знание» запускает с 13 марта военно-патриотические форумы «Знание о Героях».
22:16
В Ставропольском крае завели дело в отношении мужчины по факту избиения детей
В Ставропольском крае завели уголовное дело после сообщений о жестоком обращении отца с малолетними детьми.
22:16
В Нижнем Новгороде продали более 12 тысяч билетов по Пушкинской карте с начала года
Муниципальные учреждения культуры Нижнего Новгорода продали более 12 тыс. билетов по Пушкинской карте с начала 2023 года.
22:15
JP: стрельба произошла в центре Тель-Авива, три человека пострадали
Стрельба произошла возле кафе в центре Тель-Авива, три человека пострадали.
22:09
МГБ: в случае взрыва в Тирасполе радиус поражения составил бы 400 метров
Если бы террористы добились успеха в Тирасполе, взорвав автомобиль, радиус поражения составил бы 400 м, сообщает телеканал «Первый Приднестровский» со ссылкой на данные Министерства госбезопасности.
22:07
СКА одержал третью победу над минским «Динамо» и вышел вперёд в серии плей-офф КХЛ
Петербургский СКА на своём льду нанёс поражение минскому «Динамо» в пятом матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
22:07
Артемий Лебедев высказался о ролике Louis Vuitton, в котором на Украине увидели поддержку России
Дизайнер Артемий Лебедев в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» высказался о ситуации с промороликом Louis Vuitton, в котором представители Украины увидели поддержку России.