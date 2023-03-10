Newsweek: на фоне слухов об участии Байдена в грядущих выборах его рейтинг снова упал

Лишь 38% американцев одобряют действия президента США Джо Байдена, пишет Newsweek со ссылкой на опрос Premise. Этот опрос также показал, что глава Белого дома проиграл бы сейчас в народном голосовании как Дональду Трампу, так и губернатору от штата Флорида Рону Десантису.

Рейтинг одобрения президента Байдена упал до самого низкого за несколько месяцев уровня, сообщает Newsweek со ссылкой опрос Premise.



Этот опрос, который был проведён с 4 по 7 марта и в котором приняли участие 2116 взрослых американцев, показал, что только 38% респондентов одобряют действия главы Белого дома, при этом 52% высказали противоположную позицию.



Последний раз рейтинг Байден опускался до такого низкого уровня в середине января, говорится в статье.



Ещё одной плохой новостью для американского президента стало то, что 49% опрошенных назвали текущее состояние экономики США «плохим», всего 14% — «хорошим» и лишь 3% — «отличным».



Опрос Premise также показал, что Байден сейчас проиграл бы в народном голосовании как бывшему американскому президенту Дональду Трампу, так и губернатору Флориды Рону Десантису, набрав соответственно 41% голосов против 44% и 36% голосов против 37%. Однако, как подчёркивает издание, в обоих случаях остальные респонденты заявили, что не уверены в том, кого поддержали бы на президентских выборах.



Newsweek отмечает, что этот опрос появился на фоне всё более активных слухов о намерении Байдена баллотироваться на второй срок. В частности, ещё в феврале первая леди Джилл Байден недвусмысленно намекнула на то, что её супруг может принять участие в выборах 2024 года.