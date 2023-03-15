Aftonbladet: «сокрушительно» для демократии — шведы не доверяют ни политикам, ни СМИ

Шведы не верят ни политикам, ни средствам массовой информации, пишет газета Aftonbladet. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса общественного мнения, согласно которым лишь 7% населения Швеции убеждены, что политики на деле укрепляют демократию. Кроме того, всё меньше людей воспринимают шведские СМИ как независимые.

Угроза демократии движется по направлению к своему переломному моменту, и эта тенденция — международная. Население Швеции быстро приближается к пределу того, сколько может выдержать демократия, прежде чем она начнёт разрушаться. По аналогии с окружающей средой у демократии есть свои «критические точки», которые, если их пересечь, могут нанести непоправимый ущерб вере людей в базовые ценности и механизмы общества, пишет журналист Ян Шерман в колонке газеты Aftonbladet.

Шведы не доверяют ни политикам, ни СМИ, и всё больше людей считают, что угроза шведской демократии велика. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого социологическим центром «Новус». Исследование было организовано впервые в 2022 году, и последние результаты этого года вызывают ещё большую тревогу, чем предыдущие. Девять из десяти респондентов считают, что нынешние политики не укрепляют и не ослабляют демократию (52% считают, что не укрепляют и не ослабляют, 34% — что ослабляют). По мнению автора статьи, такие оценки «сокрушительны» для демократии.

Как известно, демократия означает правление народа, и политические представители завоевали доверие народа для управления страной. Однако опрос показывает, что лишь 7% убеждены, что политики на деле укрепляют демократию. Таким образом, поддержка политических деятелей сократилась вдвое по сравнению с 2022 годом, когда она составляла 12%. Последняя избирательная кампания в скандинавской стране подогрела недоверие к политикам, пишет Шерман на страницах Aftonbladet.

Как отмечается, если бы все политические силы сформировали единую партию, то они были бы близки к вылету из парламента. При сохранении нынешних темпов роста скептицизма среди избирателей, к следующим выборам шведский народ утратит всякое доверие к своим политикам.