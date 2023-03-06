Le Point: Макрона обсмеяли в Конго за слова о западной демократии

Президент Франции совершил турне по странам Центральной Африки, надеясь выстроить с ними новое партнёрство. Он старался общаться со всеми, даже с теми, кто не соответствовал его демократическим взглядам. Однако, когда он стал рассказывать про демократические процедуры на Западе, в зале столицы Конго Киншасы, где присутствовали местные журналисты, раздался взрыв смеха, пишет Le Point.

Президент Франции Эммануэль Макрон в субботу завершил своё турне по четырём странам Центральной Африки, пишет Le Point. Оно прошло под знаком «нового партнёрства», которое он намерен построить с континентом.

Последним в его маршруте стало Конго. Они пообщались с президентом Конго Феликсом Чисекеди в Киншасе в историческом амфитеатре, где герой независимости Патрис Лумумба 30 июня 1960 года в присутствии короля Бельгии раскритиковал бельгийскую колонизацию и где была провозглашена независимость страны.

Как отмечает автор статьи, на «бывшем заднем дворе Франции в Сахеле» растёт недовольство Францией. Она с 2013 года пытается бороться там с джихадизмом, но всё равно её там во всём обвиняют.

А Россия, наоборот, воспользовалась такой возможностью и нарастила влияние. Другие страны от Китая до Турции и Индии укрепляют торговые и экономические связи с регионом. «Если Франция хочет конкурировать сегодня со всеми другими партнёрами Африки, она должна войти в диапазон африканской политики и того, как африканские народы сейчас смотрят на партнёров по сотрудничеству», — предупредил президент Конго.

Эммануэль Макрон в пятницу совершил короткий визит в другую часть Конго, в Браззавиль, где один человек правит страной уже почти 40 лет. По его словам, там он остановился, «потому что не стоит никого унижать, отправляясь в турне», пусть даже его собеседники не всегда избираются в соответствии с демократическими стандартами. «Мы здесь не для того, чтобы подавать ему суп, — заявил Макрон. — Мы поступаем с присутствующими там лидерами с уважением, отмечая наши соглашения и наши разногласия и говоря, если что-то идёт не так, что я и сделал вчера».

«Посмотрите на нас по-другому, с уважением, считая нас за настоящих партнёров, а не с вечно патерналистским взглядом, якобы зная, что нам нужно», — заявил президент Конго под аплодисменты конголезской прессы.

В ответ на это президент Франции заявил: «Я хочу, чтобы вы знали, что, когда возникают проблемы с выборами в США или во Франции, пресса говорит об этом, осуждает это. Это работа независимой прессы. У нас, когда происходят политические преступления, идут суды, людей судят. Не верьте, что существуют двойные стандарты». Как отмечает Le Point, эти заявления Макрона вызвали взрыв смеха в зале.