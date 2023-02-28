Le Parisien: «идеальный козёл отпущения» — Макрон посетовал на изменение отношения к Парижу в Африке

Франция становится для Африки идеальным козлом отпущения, заявил Эммануэль Макрон, представляя в Елисейском дворце новую дипломатическую и военную стратегию Парижа на африканском континенте. Как передаёт Le Parisien, усиление антифранцузских настроений во франкоязычных африканских странах вынудило главу государства выработать новый, более смиренный подход в отношениях с государствами, где влияние его страны неуклонно ослабевает.

Эммануэль Макрон выступил в Елисейском дворце с большой речью, посвящённой дипломатической и военной стратегии Франции на африканском континенте, где влияние Парижа всё чаще оспаривается, пишет Le Parisien. Как с сожалением отметил французский лидер, «Франция становится в Африке идеальным козлом отпущения». Макрон также предупредил, что «малийская ловушка», где французские солдаты взяли на себя «запредельную ответственность», а затем подверглись критике со стороны властей страны, «может повториться и в другом месте».

Выступая перед делегацией, которая будет сопровождать президента в ходе его визита в Африку, а также перед журналистами, Эммануэль Макрон выступил в защиту «другого пути, который заключается в том, чтобы не превращать Африку в арену для соревнований или получения ренты», пишет издание. Как поясняет газета, намёки главы государства касались России, хоть она и не упоминалась в речи впрямую.

Президент Франции заявил, что хочет «построить новые сбалансированные, взаимные и ответственные отношения» с африканским континентом. «Нашей моделью больше не должны быть военные базы в том виде, в каком они существуют сегодня: завтра это будут базы для обучения с французским и африканским персоналом, которые смогут принимать и других партнёров», — заметил президент Франции, говоря о «видимом сокращении в ближайшие месяцы» французских кадров в Африке. При этом цифр и сроков, касающихся перепрофилирования французских баз, в речи представлено не было, подчёркивает газета.

По словам государственного секретаря по вопросам развития Хрисулы Закаропулу, Франция намерена использовать новый, более отстранённый подход в отношении континента. «Сегодня африканские страны выбирают своих партнёров свободно и суверенно, и это к лучшему», — заявила она, уточнив, что антифранцузские настроения во франкоязычной Африке побудили Париж изменить свою позицию в сторону большего «внимания и смирения».

Как передаёт Le Parisien, уже в среду президент республики отправится в турне по странам Центральной Африки. Он посетит Габон, Анголу, Республику Конго и Демократическую Республику Конго.