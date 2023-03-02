BFM TV: Макрон отправился в Центральную Африку бороться с антифранцузскими настроениями

Президент Франции Эммануэль Макрон отправился в турне по Центральной Африке, надеясь выстроить новые, «сбалансированные, взаимовыгодные и ответственные» отношения со странами, где нарастают антифранцузские настроения. В ходе поездки глава государства намерен сделать ставку на развитие предпринимательства и экономических связей между двумя государствами, которые продолжаются уже больше ста лет, передаёт BFM TV.

СТЕФАН ПЕДРАЗЗИ, ведущий BFM Business: Эммануэль Макрон отправляется в четырёхдневную поездку по Центральной Африке. Первый этап — сегодня днём он посетит Либревиль, столицу Габона. Глава государства надеется выстроить новые отношения с Африкой — «сбалансированные, взаимовыгодные и ответственные», как он заявил в начале недели.

Об этом мы поговорим с Этьеном Жиросом, президентом-делегатом CIAN. Добрый день! CIAN — это Французский совет инвесторов в Африке. Эта поездка, мягко выражаясь, проходит в атмосфере недоверия. Во многих африканских странах всё отчётливее проявляются антифранцузские настроения.

ЭТЬЕН ЖИРОС, президент Французского совета инвесторов в Африке (CIAN): Да, всё верно, нельзя этого отрицать. Особенно явно они проявляются в государствах Сахеля по политическим причинам и, надо добавить, из-за внешней пропаганды. Разумеется, необходимо с ними бороться, и у нас есть множество путей, потому что наряду с военной сферой и культурой предприятия и экономика играют очень важную роль в создании имиджа Франции. Именно на это надо делать ставку. Мы надеемся, что поездка президента в этот центральноафриканский регион этому во многом поспособствует.

ЛОРА КЛОЗЬЕ, ведущая BFM Business: То есть именно это надо понять из заявлений Эммануэля Макрона: теперь в вопросе Африке бизнес на первом месте?

ЭТЬЕН ЖИРОС: Это новые отношения, которые ставят бизнес на первое место, и на эту ситуацию можно смотреть с двух сторон. Либо мы делаем ставку на стартапы, новые предприятия, малый и средний бизнес в африканском регионе, либо мы делаем ставку на французские крупные компании и малые предприятия, которые работают там уже долгое время. Конечно, вы знаете особенность французских компаний: они очень давно работают в Африке — некоторые больше века, и если мы потеряем часть рынка, играющую важную роль в торговом балансе таможенной статистики, то всё равно останемся на рынке, потому что особенность нашего внедрения в том, что французские компании внедряются с помощью филиалов, которые не учитываются в таможенной статистике. Таким образом для оценки вклада французских предприятий необходимо смотреть на инвестиции, а по этому показателю мы на втором месте после Великобритании благодаря нефтяной отрасли, однако значительно выше США или Китая, о котором мы много говорим.